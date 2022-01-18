1970年代末在台灣時，我正準備來美國，偶然在一個電視節目中看到報導，說洛杉磯 有個名叫「蒙特利公園 市」（City of Monterey Park）的小市鎮，聚居了許多來自台灣的華人，而且不斷地增加，華人商家、中國超市、餐館林立，因此這個地方便有了「小台北」的別號。由於我來美國的預計落腳地也是洛杉磯，便對這則報導和「小台北」這個地方特別關注，留下了深刻的印象。

一年多後我來到美國，一如預計地正落腳在洛杉磯，只是因工作和女兒就學的關係，住到了距小台北有五十哩之遙的洛杉磯郡西北郊區。但是因對她嚮往已久，沒隔幾天，就迫不及待地請朋友帶我去一睹她的廬山真面目。在那裡，見到滿街的黃皮膚面孔，感到親切異常，也吃到睽違了好幾天的正宗中菜，美味無比，使我對小台北留下了一個美好的印象。

此後我們全家幾乎每個月都要到小台北一次，除了在中國超市購買食物外，還買些中文書報、華語歌曲卡帶，租中文電影及電視錄影帶，最後必定要在中國餐館打一次牙祭，既飽食又滿載而歸，如此十餘年如一日。

來美之初我還必須打工，到九○年代初退休後，時間也就多了，不需要熬一個月才打一次牙祭，於是改為每星期到小台北報到一次，如此又過了十餘年。

洛杉磯的華人可謂臥虎藏龍，組織了許多社團。2000年初開始，我結交的華人朋友如滾雪球般暴增，經朋友熱心介紹來介紹去，人在江湖、身不由己地加入了校友會、同鄉會、退役袍澤的聯誼會、文友們的協會，甚至話劇社、獅子會等許多社團。社團的活動多，加上個別朋友的邀約，幾乎都以小台北或她附近一帶為聚會地點。而我許多個人的私事，諸如保險、報稅、拜訪醫生、理髮，也都刻意到這裡來辦，使我三天兩頭就得來一次。

根據「美國汽車協會」（American Automobile Association, 簡稱AAA）下的定義，凡是到距家五十哩以外的地方去就算是度假。也因此，我幾乎每天都在「度假」。近幾年來油價飈漲，我在交通上的花費大幅增加，許多朋友都建議我搬到華人聚居區來，說用汽油錢和車輛損耗省下的錢來租房子就足够了，這樣大家相聚就方便得多，一舉數得，何樂而不為？甚至還有許多朋友說，我花在塞車上的時間，又可以多寫好多文章呢！

我自己心裡有數，多寫文章是玩笑話，與大家相聚方便和能省許多汽油錢、車輛損耗費則是事實。但遠比它更要緊的，是我原住在一座小山的山頂上，孤零零地，前不巴村，後不著店。而我的年紀一年年地增加，體力則一年年地減退，腰和膝蓋都似乎只能屈而不能伸，視力、聽力也都每下愈況，總有一天我將無法開車。而妻本來就不開車，當這一天到來時，不出十天半月，冰箱裡的存糧耗盡，兩個人就都餓死了。想到這裡，心驚肉跳，不寒而慄，於是決心做個「拒絕度假的大爺」，去小台北「度假」了三十多年後，終於決定在她那裡定居。

我之前住在山上時，有段時間，整個山頂只有我這一戶人家，所以我把自己封為「山大王」，並封妻為「壓寨夫人」，如今我們兩人的頭銜自動消失，成了小台北的「順民」了。

現在的小台北與三十多年前相比，有了很大的變化。三十幾年前在小台北的華人，幾乎全來自台灣，現在則有許多來自大陸、港澳、越南和其他東南亞國家的華人，更加多元化了。全市華人的比例也由當時的百分之二十五變成了現在的百分之七十五，反客為主了。也因此，華人的商家愈來愈多，尤其是超市和餐館，因此日用品和食物也都更加多樣化，南北口味，華洋美食，可盡情享用了。

由於全市的華人占了絕大多數，因此每逢選舉，華人具有關鍵性的力量，不但華裔候選人爭相拜票，其他族裔的候選人也極力設法拉攏。蒙特利公園市共有五位市議員，每次都至少有三位華人當選，而市長、副市長是由市議員輪流擔任，因此大半時間裡，市長、副市長都是華人，甚至在任何時間裡，市長、副市長中至少有一位是華人。我來美國將近四十年，因一直住在遠離華人社區，從無機會把票投給華人過，以後終於有機會了。

現在我住的房屋是一個「康斗」（Condo），處於蒙特利公園市城中心的一條小街內，可說是鬧中取靜，倒也適合家居，只是大小只有以前房屋的三分之一，只有象徵性的迷你前院和後院，沒有廣闊的天空，沒有遠山近山，沒有日景夜景，沒有游泳池，沒有玫瑰花，沒有果樹和棕櫚樹，聽不到鳥叫蟲嗚，當然更不會有鳥兒來築巢，再也看不到狼、鹿、浣熊、兔子、松鼠等大小野生動物。但是，我現在再也不必澆花灑水、割草修樹，妻也大大地減少了室內打掃的時間。最使我感到輕鬆的，是免去了日日長途駕車和忍受塞車之苦。現在，我步行五分鐘的範圍內就可走到的地方，包括：郵局、銀行、書店、圖書館、理髮店、電影院、華人超市 、好幾家中餐館，以及我的家庭醫生、專科醫生、藥房、保險公司。

我原來的房子在小山上，因爬坡太吃力，所以想外出散步非常不方便。現在則距公園只有三步之遙，隨時都可以去那裡散步、打太極拳、跳廣場舞，還可到社區活動中心去參加社交舞會。而且，萬一發生了什麼事情，可以走到市政府和警察局去報案，它們也都在我步行兩分鐘的距離之內。

每年春節，蒙特利公園市政府都會和世界日報聯合舉辦連續兩天的園遊會，我都因怕找不到停車位而從未去過，今年春節就快到了，我將從早到晚，整個兩天都留連在那裡了。

我周遭的朋友們，也幾乎都是住在小台北和她所屬的「聖蓋博谷」（San Gabriel Valley）華人聚居區內。我們夫婦以前因山居寂寞，常喜邀朋友來家聚會，他們雖也願意常來，但在一番舟車勞頓之後，必定會由衷地吐出一句：「你家好遠喲！」現在我若邀請朋友，想必他們會說：「哇！好近喲！」

我前半生的大部分時間，台灣的「大台北」給了我許多美好的回憶；我深信，從現在起，洛城的小台北也將給我許多美好的時光。（寄自加州）