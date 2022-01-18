梅貽琦：真正君子，一代斯文——他辦大學重大師不重大樓， 他掌管庚款太太卻擺攤養家（下）

抗戰時期，聯大師生生活都很清苦。梅貽琦賣掉清華校長的汽車 ，辭退了司機，他能賺的外快統統拿來補助教師們的困苦生活。1940年後，梅家吃一頓菠菜豆腐湯就是過節了。梅夫人韓詠華為維持家計，上街擺攤賣米糕。

有一批學生要畢業了，邀請校長給他們講最後一課。梅貽琦非常高興地答應了。

這一日，同學們都提前半個小時來到了教室，可臨近上課了，校長還沒來，學生開始有些騷動。就在這時，教室門開了，梅貽琦氣喘吁吁地跑了進來，然後走上講台，盯著同學們，站在那裡大口喘氣。

一位女學生上前遞給了他一杯水，問他去哪了。梅貽琦笑著對大家說：

我剛才在街上給我內人的糕點攤守攤子，她去進貨了，我告訴她八點我有課，她七點半還沒回來，我只好丟下攤子，跑來了。不過，今天點心賣得特好，有錢掙啊！

一席話說完，他的臉上掛著得意的笑容，可學生們好多人都默默地擦起了眼淚。他們聽說過，梅貽琦出任清華大學校長時，立即就破了以前的規矩，把校長所享受的免交電話費、免費米麵供應、冬天免費拉兩噸煤等補助全都撤銷了。他家的日子過得很緊，早不自今日始。君子憂道不憂貧，大概就是指梅貽琦這種人吧！

抗戰勝利，西南聯大結束，三校復原，梅貽琦繼續經營清華大學，但內戰又使國家陷於動亂，1949年北平危急，國共兩黨都積極爭取知名學者，梅貽琦當然是一個重要目標，雖然周恩來和吳晗都曾表示希望梅貽琦留下來，但他還是去了美國。「自由」當然是原因之一，更重要的還是那一大筆庚款基金。梅貽琦不去，那筆錢就沒有了。

1955年梅貽琦應政府之邀回到台灣，籌備清華大學復校，先設清華原子科學研究所，一度還兼任教育部 長。1962年因病住院，在醫院裡仍不間斷工作，5月19日病逝。七十三歲的他，服務兩岸清華四十七年，擔任校長三十一年。他身後安葬於新竹清華的「梅園」。

梅貽琦過世後，秘書清理遺物，在病床下發現一個手提包，是梅校長經常提著的。大家不知裡面裝著什麼東西，當眾打開，原來是庚款的帳本，每一筆帳都記得清清楚楚，明明白白。

直到現在，新竹清華大學每年還能得到這筆款項，較其他大學更有能力發展校務。清華「永遠的校長」，繼續庇佑著清華。

清大校友會為「清華海峽研究院」在清大租了辦公室，上個月被政治人物指為「引中共 入關」，教育部立即勒令解除租約，並進行處分。

叩問在「梅園」安息的梅貽琦校長，兩岸清華仍為一家否？（下）