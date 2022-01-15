那些夜晚，她躺在熟睡的先生身旁，時常拉起棉被蓋著頭偷偷啜泣。

她的第一個兒子，懷胎十月求來的禮物，卻在她人生烙下永遠的遺憾。

還沒當媽媽前，她和當工程師的先生熱愛生活，體態輕盈的她偏愛舞蹈，尤其是充滿熱情的阿根廷探戈舞。新婚時兩人還到布宜諾斯艾利斯和當地的舞者學了道地的探戈，回到加州 後繼續練習，頻頻參加比賽得獎。

內科醫師的她工作繁忙，但舞蹈讓她忘記了醫院的煩躁瑣事，也透過跳舞和先生培養感情。

結婚兩年後她便懷孕，對即將誕生的兒子有迫不及待的興奮。她相信自己會是個好媽媽。她很會照顧人，她有兩個妹妹，從小她一直扮演著稱職的大姊姊角色。求學就業 的過程裡，她也對自己的期許很高，面對醫院的工作很嚴謹，不容許出一絲差錯。

分娩時，她輕微發燒，嬰兒出生後沒有什麼大礙，但基於產婦發燒象徵或許存在的感染，新生兒科醫師建議還是給嬰兒注射幾天的抗生素，以防萬一。

她覺得不妥，知道其中一種抗生素藥效很強，也有副作用。但分娩後身體虛弱，躺在病床上昏昏睡睡，篤信科學的工程師先生堅持聽從醫師的指示，她也無力抗議。抽血、打抗生素幾天後，母親和孩子都無恙，安然出院回家。

至少她一開始是這樣以為的。

新生兒的聽力檢查沒合格，她當時沒放在心上。直到出院後，一個又一個的檢驗，證明孩子患有先天性失聰。她的世界頓時崩裂了。

她辭去工作，全職照顧兒子，帶他看耳鼻喉科醫生、做語言治療、配助聽器，也打聽所有傳統和非典型的療法，在網路上吸收針對失聰孩子療養的偏方。

她也不再跳舞了。婚姻成了一種形式，夫妻同心協力照顧著兒子。她沒說過，但先生知道，她從沒原諒過他。其實她更痛恨自己，以醫生的角度，當年應該堅持不讓孩子注射抗生素。每次和幾個醫學院的閨密相聚時，她都忍不住流淚痛斥自己的失職。同學們安慰著她，但這種場合大家都不好受，因此聚會越來越少，直到她們不再見面。

於是她變得更寂寞。

生了健康的女兒後，她的生活稍微有了愉悅感，但心思很快又被漸漸成長的大兒子占據，得培養他適應這個社會。失聰孩子有時比較情緒化，她得耐心教養。

她成了未老先衰的人，生命裡只有母職，沒有任何娛樂。先生越來越寡言，工程師本身就木訥，她也不放在心上。

他們也許會這樣地過一輩子，若不是小兒子誕生的話。

這一回，孩子沒有發燒、沒有打抗生素，卻依然無法通過新生兒聽力測驗。檢驗證明，小兒子患有同樣的耳聾，原因出在非家族性的基因突變。

原來不是人為，而是命運。她長久以來的罪惡感消失了。隨之而來的，是對先生和女兒的愧疚，這麼多年來，她像一隻拚命賽跑的馬，只顧著大兒子，忽視了身邊的家人。

敞開心房後，她重新擁抱人生，又穿上舞鞋和先生一起跳探戈。家裡有了兩個失聰孩子，她可以將經驗和別人分享，醫師的訓練讓她在這一塊領域更有心得。

人生有很多種，愛也有很多種。即使是無聲的，也能撥彈心弦，奏出動人的旋律。（寄自加州）