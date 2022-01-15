牛群在牧場上自由活動，悠閒吃草。（胡仄佳．攝影）

2020年初，表姊說想帶她女兒一家來我家牧場度假幾天。她知我們很快要回澳洲 去，嘻笑著說要來幫我們看房子。當時，我們來紐西蘭的牧場的家已數月，正想飛回雪梨過段城市生活，算算她的計畫跟我們的時間安排並無衝突，我自然說好。記得當時新冠病毒正在遙遠的母國肆虐，沒想到病毒氣勢洶洶撲過大洋的速度如此驚人，紐西蘭女總理應對疫情 反應迅速，立即宣布從二級警戒升到三級警戒，也就是幾天的工夫。當時紐國大眾還在懵懂中，不知疫情會嚴重到什麼程度，對於封鎖整個國家的方式能否有效阻擋疫魔，也感到茫然。

局勢突然緊張，看來我們回澳洲的計畫要暫時取消。我幾乎是下意識本能地關注起我們在此地的生存必需品，是否需要屯積點自己牧場所無法提供的物品，如洗髮精、廁紙、大米、麵粉什麼的。離我們牧場最近的有大超市的城鎮在六十公里外，過去我們去採購一次就能維持十來天，可那時正好先生的哥哥從英國回紐西蘭，正在我們的牧場裡放鬆幾日，他準備下周末才回去奧克蘭 和女友重聚。家裡多一個成年人一起生活，日常必需品消耗速度快了很多，也該補充了。

我起心動念的第二天，一人留守兩人前往，我們開車去城市購物。先生開車我做採購，盡量減少與病毒接觸的可能。我給自己套上雙層衣褲襪子，再戴上太陽鏡和手套口罩，購物完畢回到車邊，先褪去外層衣褲鞋襪，裝進塑膠袋密封好帶回家消毒，然後用消毒水淨手後，才回到車裡。折騰半日後，滿載歸家。老哥在英國居住大半輩子，習慣微量購物的他看到滿車物什嚇了一跳，特別是看到那袋二十公斤重的巨無霸麵粉袋，如小豬一般，差點笑壞了。我告訴他，超市裡的小包裝麵粉已被驚慌大眾清空，最後還是去了家大宗食物專賣店，才發現最後的兩大袋麵粉，我努力地扛回來一袋。我心知自己愛麵食，他們兄弟倆更是離開麵包不能活下去的人種，光用大米是填不飽他們的肚腹的。

我的購物直覺可謂精準，採購時間正卡在點上，第三天，女總理便宣布紐西蘭全國進入四級封鎖，全體國民關起門來，開始了不知何時是盡頭的日子。澳航停飛，僅僅相隔二百八十公里的老哥及其女友，成了牛郎織女，我們回澳洲的機票取消，表姊的牧場度假美夢自然無望，大家都閉關過日子，沒法子抱怨。

萬幸，我在全國封鎖前一天瘋狂採購，那一大袋麵粉在漫長封鎖期中，幻化出手擀麵、機製麵、大餅、麵包等各種花樣，我也因此學會了烤麵包。揉製發酵烘烤三次之後，我的手藝竟超過了教我的師傅老哥，令他有點心堵。

鄉下牧場的好處在封鎖時期完全凸顯。牧場上本來就有做不完的事，要種樹、澆水、維修柵欄路面，還需把十二頭逐漸肥大的牛們從這片草場趕去另一片，草不夠吃時，牛們會高聲地哞哞叫喚。而那隻漂亮的大公雞清晨五點就不斷啼鳴，提醒我，牠的小母雞們沒吃食物就不會提供雞蛋。過去我們是以過客心態來牧場度假，介入管理程度有限，四級封鎖之下，人不得外出，再不能靜下心來做個稍微像樣的業餘農人，就說不過去了。牛們雞們還提供了天然肥料，為自己種些新鮮蔬菜也是可行的。我從網上搜尋些基本農人常識，學著把桶裡的雞糞牛糞摻水密閉發酵，一周後拋灑給小菜園裡的蔬菜根部，蔬菜長勢不錯。我也才羞愧意識到，過去那些姿容可憐的菜苗總不見好的過錯在我，我不懂如何正確施肥，也不明白種過一兩茬菜的地需要深翻、加底肥以補充能量的道理。

熱愛大自然的電腦工程師老哥，被困在鄉下牧場裡也非糟糕之事，以往他偶爾來做客時，早看我牧場邊的那片政府保留地不順眼，無人管理的保留地上雜草荒亂。封鎖期既不能外出，他就開始勞動如愚公，用斧子鋸子多種方式拉拔砍除那些雜草藤曼。非常喜歡紐西蘭本土植物如白菜樹、五指樹的他，勞作時還順便收集這些植物的種子用以育苗，希望在他眼到之處還原一小片幾百年前的紐西蘭自然環境。三個多月的封鎖，他見不到女友，但有電話粥可煲也不算太苦。

三面環海賦予了我們的牧場格外的魅力。封鎖最緊時，不允許開船出海，疫情稍鬆時，人們就可岸釣了。退潮時，我走下海灘淌進海水裡，水深至大腿根時，再朝深處海面盡力拋竿，轉身舉著魚竿放線，再慢慢走上草坪屋前，沙灘椅正好有個空位可以把魚竿插進去。回屋炒菜做飯時，偶爾朝門外瞟一眼，運氣好時，晚餐就多一道新鮮海魚佳餚。得空時，則去礁石上閒走，挑幾個礁石縫裡大點的海螺，帶回家清煮，那螺肉脆香，佐酒正好。

國門家門閉關的日子漫長，等紐西蘭回降至二級警戒時，老哥立刻飛奔回奧克蘭去，表姊也再來電話討論度假之事，她這次只能獨自前來。我們在網上搜索可回雪梨的機票，那時澳紐兩國間對彼此開放邊境，來去自由無須在酒店關禁閉，恨不能馬上回澳洲去待一段時間。

誰料疫情回馬反殺，海那邊的各州，感染病毒人數突然暴增，兩國間剛開通的安全「大泡泡」不堪一戳，雙雙重新封鎖邊境。我們不僅回不去，紐西蘭這邊，特別是奧克蘭的感染人數也回升。不妙的是，有一位由澳洲歸來、經過檢疫認為安全的人，到我們遠北大城旺格瑞訪友。她走動一大圈之後才得到更新通知，她已由陰轉陽，成為病毒傳播者。旺格瑞城也立馬提高至三級警戒。表姊家不幸就在那城的附近，病毒傳染範圍不明情況下，我們只好致電表姊再次取消她的度假計畫。表姊差不多生氣了。但病毒太捉摸不定，我們的牧場大門只能對她關上。先生的老哥更慘，他好不容易和女友團聚，還沒過上幾天平靜日子，奧克蘭就回到四級警戒，他們和所有奧克蘭人被困時間長達四個月，都不知道他們是怎麼熬過來的。

表姊第三次提起要來度假，是我們遠北一帶回到比較放鬆的二級警戒時，最後敲定了她來過長周末的日子。她準時出發來到我們的牧場，不料卻遭遇了三天三夜不斷的大小雨，她期盼了兩年的釣魚打獵、海灣散步的度假美夢徹底落空，只能悶在室內觀雨，讀完她自帶的小說。這真不是她的選擇。

人類被這場新冠肺炎肆虐折騰調戲，其變種病毒Delta尚未消失，新的變種Omicron又緊接著來，世界似乎再也回不去過去的好日子了。我們的牧場宛若一葉小方舟，在此危難時刻予我們從容安身，我們可謂是不幸中的幸運者。（寄自紐西蘭）