照顧過街貓的人都知道，多數街貓不容易捕抓就醫，只能以照顧者的經驗來判斷健康與否，最好的標準就是食慾，換言之，只要食慾好，問題就不會太大。我想人類應該也差不多吧？

食慾好，再配合運動，腦內啡也影響了心情，整個人便有煥然一新的錯覺。那陣子帶著擔憂的心情前來探望我的朋友，大概是預期會見到一臉病容的我吧，所以當他們看見我不僅長了肉，氣色也變好，都不敢相信自己的眼睛，驚呼連連，紛紛詢問我到底做了什麼？

其實，我只接受了手術，之後應該要持續吃藥五年，可是我因為吃藥後有強烈的副作用，便決定不吃了。

醫生第一次開藥給我時，他說你只有手術，不接受化療，也沒做基因檢測 ……但是這些都沒有關係，你至少要吃藥！而就在我快樂地答應了之後，他突然連珠炮似地講了一大串關於這種藥的副作用：頭暈、熱潮紅、憂鬱、失眠 、發胖、落髮、子宮內膜增厚、子宮病變……等等。

那串副作用就像天上落下了炮彈雨一樣，尤其最後的子宮病變，簡直將我擊倒在地。原本以為手術後只要吃藥就好的愉快心情，完全被摧毀了。

後來我才知道，醫生為了避免醫療糾紛，會預先將可能的副作用一次講完，病患其實沒有選擇，就是必須服藥，之後若出現副作用，醫生已經說過了，你不能怪他；但如果你選擇不吃藥，將來出問題就是病患的錯，誰叫你不吃藥。

我開始吃藥不久，就出現頭暈和熱潮紅的副作用，連帶地我的心情也憂鬱了起來，嚴重影響了日常生活。於是去跟醫生討論，醫生講了一些可能的作法，並建議我打停經針。

我至今仍深深記得醫生當時說話的表情，像機器人一樣，複述著可能已講過無數次的話——沒有眼神、沒有情緒、沒有屬於人類的理解或同情——我深感震撼！為了一個醫生可以這樣面無表情地勸說一位女性病患施打停經針、為了這副作用或許大於作用的可怕的醫療方式，也為了眼前的機器人。

我想起井上靖有一首散文詩，他寫到孫子有天不斷地哭泣著，只因懷疑自己是機器人，他的母親溫柔地安慰著他。然而這位小說 家與詩人，居然無法輕鬆地說出：「不用擔心，我們都不是機器人。」這樣的話來安慰孫子。因為、或許、也不是沒有可能，我們說不定……真的是機器人？

後來我轉院了，今生不會再見到這位名醫，但我仍願記得一件事：有天一位老先生帶著一籃水果闖入診間，他連聲地感謝醫生治好了他老婆的病，醫生也開心地笑了，眼底重新綻放出光芒。

我完全可以理解，一直當一個感受豐富的人，實在太苦了，於是有些時候，我們都必須變身為機器人，以便讓生活可以繼續下去。而現在我只希望，至少在文字面前，我永遠不要僵化，保有血肉、熱淚與靈魂——然而，井上靖的猶豫此時也來到了我身邊——好吧，如果長大成人意味著有部分必須變成機器人，那麼至少，試著不要欺騙自己。