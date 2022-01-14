胡剛剛∕圖

《聖鬥士星矢》是日本漫畫家車田正美的作品，以希臘神話為主要背景，同時引用埃及神話、印度神話、佛教等元素，講述了代表八十八個星座的少年戰士們為守護女神雅典娜，與邪惡勢力作鬥爭，維護大地和平的故事，在上世紀九○年代風靡一時。本文致敬其中一位少年戰士：天鵝座青銅聖鬥士冰河 。——題記

冰河，你潛入我意識的時間，先於我洞悉你的世界。鎧胄耀芒，髮式張揚，輕顰淺笑不僅限豐神俊朗，肢體線條間殺氣伏藏……。

銀礫，冰，絕對零度，西伯利亞，極光，漸凍術……動漫 藝術家賦予你所有與低溫相關的特質，旨在反襯你內心的火熱。你在無望成為主角的戰場上，血祭成長的信仰。主線簡單，背景簡單，人物性格簡單，什麼都簡單的故事，源源不斷補給我朱墨紛呈的話題。小學二年級，你的名字是我和同伴對話中的高頻詞，我們計算你的年齡，談論你的身高，品評你的舉止，還衝著馬路中央的車流大喊：「冰河，非你不嫁！」成功聚焦了方圓十幾米內行人的疑惑：誰家的瘋丫頭？

從早上睜眼，我就盼望與同伴們碰頭，預測下午首播的劇情走向，回味之餘，不忘安插構思離譜的橋段。有時候等不到次日，本集片尾曲一奏響，她們便接連打來電話，或哭或笑地跟我悉數感想。與動畫同步發行的漫畫書是我們的奢侈品，每本壹元玖角，一人在手，眾人爭相借閱。寫作文三句不離漢語拼音的我們，對閱讀的熱情空前高漲，不管懂不懂，一律看得廢寢忘食。母親答應我，拿期末雙百分試卷來換全套漫畫書，可惜我因語文0.5分之差，只得到象徵性鼓勵的一卷五本。我找到鄰居家和我同歲的女孩，把有你的篇幅最多的一本攤開，推到她眼前，指著上面的豎排字，一列一列給她念，不聽完就不和她玩捉迷藏。我把自己的愛最大化灌輸給他人，執拗之甚令我至今驚訝。

課堂上下，校園內外，熒屏前後，媒體輿論對亞文化無孔不入的渲染中，我不厭倦地想你。飽受分數與排名夾擊的青春期裡，我幻想你帶我離開，無論去何處，哪怕地角天涯，只要能躲避考學重壓。而我清楚，你必定拒絕，因為逃離戰場，是你深惡痛疾的人生選項。你的立場，讓我放棄了逃避的念頭。所以，「戰鬥是我生存的證明」作為我備考的座右銘，伴我熬過治學路上至寒至暗的磨難。我對你的依賴遠大於感謝。

九歲那年，我又一次在霸凌中被劃傷左眼。纏著紗布，頭痛欲裂，我斜靠床腳的米老鼠抱枕吮吸紅果冰棍，努力放空面前染血的半個世界，腦中只留你帶傷作戰的英姿，雙臂舞出優雅致命的招式，星移電掣，燃亮塵霧裡寓言般的神色……與你共享觸覺，即使痛，我也快樂。多年後的亞特蘭大動漫周末（Anime Weekend Atlanta），作為中得cosplay活動頭獎的幸運兒，我在眾目睽睽下，從上百件紀念品中，抽出印有你肖像的光碟。「哇，冰河！」「《聖鬥士星矢》！始祖級動漫！」「為什麼選它？」「有些不值哦……」摻雜困惑的呼聲頃刻蔓延。大概從高中起就有人笑我審美落伍，故步自封，那又怎樣呢？我就是這樣珍視靈魂最初的震眩，並堅信我之所愛，假以時日，它必從人人不齒的廢典，涅槃為人人懷念的經典。

後來我開始關注你劇中的同盟，與你一樣耀眼的勇者，善良的基色之上且各自獨有的鋒芒。於是我的你化作複數，從你們身上，我看到永不屈服的完美和突破極限的卓偉。是時十年已過，高考前最後一個寒假，每天十五個小時的複習後，我重溫一集TV版，依靠二十分鐘的回憶衍生出的整夜夢境，迅速恢復元氣。互聯網的誕生給我大範圍示愛的膽量，上百人的聊天室裡，我切換暱稱，刷屏警句，招募與之共鳴的回應：「戰場上哪有空考慮累不累？必須全力克敵以免其傷及無辜。如果傷害敵人也算罪過，我願等到世上的邪惡被清除，再接受神的裁決——在這之前，只有戰鬥！」我的高調引來低調的同人，我們爭執，為你的造型和個性匹配哪位時尚大師；我們驚嘆，為同時期在不同地方翻看過提及你的同一本雜誌。

那時候，網路與現實交集尚少，惺惺相惜的隱身人被過量的自由逆向束縛，聊過很久才肯透露性別，又聊過很久才願發來照片。可信度退化為負值的虛擬國度裡，背叛的成本太低，就像喜愛和傷害均無需理由，如非要究其根本，幼稚是罪魁禍首。大學畢業後，急於甩掉幼稚的我，把社交軟體帳號轉贈他人，用自詡徹底的手段，清空了過往。

奈何一切只是錯覺。俯仰之間，又過十年，近乎絕跡的聊天室再無盛況。隨機的深夜，我被隨機的直覺誘導，點開一扇懷舊的視窗，關乎你的影像如潮湧至，本想懷念童真時代，可我懷念的只有你，冰河。整整一晚，我依舊不厭倦地想你。

所幸的是，我已擺脫自我懷疑的羞澀，不畏以實名宣揚對你的傾慕。戲劇衝突與暴力美學賦予你貫徹始終的命運悲劇。你不悔的訣別屢次掠奪我的涕淚嗚哀，卻不曾撼動我的期待，深知你將在不具名的某時，以昔日英姿榮耀安返。只要世間仍有愛你的心，你便能復甦於懷念之筆，在一次次歸來中獲得永生，而我，是真正走向告別的人。

同甘的相會一笑、共苦的抱頭痛哭、拉鉤上吊一百年不許變的莊嚴肅穆，通常敗給轉學、遷居、分班、乃至換座位所造就的毀滅性變故，即便塵埃落定後亡羊補牢式的問候，也難以挽回反饋淪為空谷足音的局面。隔絕情誼的距離無所謂長短，卻足以消磨掉我對忠誠的樂觀態度。現實中的離別總是淡漠的，像盛冬飄零的寒灰，只傷及洞察秋毫的神經。假死在亂世紅塵廣袤無邊的麻木中，我心儀你習以為常的壯烈——出入累棋之危，才能領會莫逆之交的真諦。

冰河，你不知道，我所處的空間中，時間對我何等慷慨，你依然年少的此刻，我已韶華不在。所以我不讓你知道，我的物理性質正趨向蕭條，你僅須知道，聽到你的名字會微笑，看到你的頭像會心跳的反應，是始於我生命第八年，你入侵我感知的雛形，注定了想念，將成為我情感的固有屬性。縱使你蹙眉一時勝過我嘆息一世，我仍相信，不等同的時間單位不等同於錯過，每逢海鏡從墨彩中升起，異次元懸光索取前塵殘體，朗月入懷，讓暗香吻遍你蜜色鬢影，畫一曲我不曾奢求的夢境。

自幼鮮少許願，我只望化身你書頁上的咒文，以孤風笑對芝艾並焚、蜚蓬之問，隨你穿越芬布爾之冬，去瓦解，封印著下個文明的，諸神的黃昏。（寄自喬治亞州 ）