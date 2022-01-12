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跨越億萬年的存在與虛無（下）

徐望雲

著有《存在與時間》，應該算是存在主義先驅的海德格（Martin Heidegger），於1933年4月接受了納粹治下的弗萊堡大學（Universität Freiburg）校長一職，其主要職責之一就是執行新的納粹法律，也必須加入納粹黨。

在這之前，他的學生鄂蘭（Hannah Aremdt）曾質問過他，是不是納粹的支持者？因為鄂蘭本身就是猶太人，而坊間早有傳言說，海德格根本就是個反猶主義者。

但當時，海德格給了既是他學生又是情人的鄂蘭的回答是：NO！

納粹的「存在」，與海德格之間，本來應該就像「黑美人」與我之間，「黑美人」曾經的凶狠與納粹的極端民族主義，與我與海德格之間，隔著的，就是虛無，理當是虛無。

但沒想到橫在海德格與納粹之間的，原來並不是虛無。

海德格的理論有個核心──「存在」的本質就是「虛無」，因此，「存在」的本質是不存在的，但他又指出自己是「此在」，且一直有聽不見的聲音在呼喚，讓他察覺自己是「存在」的……

真笨，既然有「呼喚」，不管聽不聽得見，哪還會是虛無呢！

父親和母親，即便是成為墓碑上的名字和照片，對任何人而言，都是一種超越了海德格所謂「此在」的「存在」，是真實的存在。

陌生人經過時，可能會好奇的看一眼，走過，下一刻就記不得名姓了。也就是說，陌生人與父親母親的眼神中間，即便曾經交流過，也是絕對的虛無。

但對我，對我們兄妹，乃至於對家族後輩而言，在與他們的對視之間，可能不是虛無，我曾想過，會不會也是一種「呼喚」，畢竟那中間有太多太多故事奔騰……

串連那些不羈的故事的，我想我了解，那是難以言傳的感情。

有沒有「呼喚」顯然已不重要。正是人間至貴的感情，讓虛無變得「存在」。

感情啊！

在黑夜無聲無息地欺近這座教堂之前，我不得不走向停車場，回頭看著那攀在山丘好似捨不得沉淪的落日，又瞥見那叢Gunnera manicata，依然以六千萬年前的姿勢立在那裡，像往常那樣目送黃昏離去。沒有情緒。

它對即將離開的我，似乎一樣，也是無感，沒有情緒。我知道我與那叢Gunnera manicata之間的虛無，會隨著我們之間的距離，被拓得越來越大，直至被黑夜吞噬。

當車子駛過教堂大門前的樹林準備離去時，車子前方突然竄出一隻松鼠……我踩了個急煞車──

聲音在靜夜裡相當刺耳！

驀然從樹葉間，嚇飛出兩隻棲鳥，驚叫著往潑墨的遠山飛了過去。

後記：

文中有關存在主義的故事，我主要參考了Sarah Bakewell寫的《我們在存在主義咖啡館──那些關於自由、哲學家與存在主義的故事》（At the Existentialist Cafe: Freedom, Being, and Apricot Cocktails），中文版江先聲譯，商周出版。

（下）（寄自加拿大）

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