跨越億萬年的存在與虛無（下）

●

著有《存在與時間》,應該算是存在主義先驅的海德格(Martin Heidegger),於1933年4月接受了納粹 治下的弗萊堡大學(Universität Freiburg)校長一職,其主要職責之一就是執行新的納粹法律,也必須加入納粹黨。

在這之前,他的學生鄂蘭(Hannah Aremdt)曾質問過他,是不是納粹的支持者?因為鄂蘭本身就是猶太 人,而坊間早有傳言說,海德格根本就是個反猶主義者。

但當時,海德格給了既是他學生又是情人的鄂蘭的回答是:NO!

納粹的「存在」,與海德格之間,本來應該就像「黑美人」與我之間,「黑美人」曾經的凶狠與納粹的極端民族主義,與我與海德格之間,隔著的,就是虛無,理當是虛無。

但沒想到橫在海德格與納粹之間的,原來並不是虛無。

海德格的理論有個核心──「存在」的本質就是「虛無」,因此,「存在」的本質是不存在的,但他又指出自己是「此在」,且一直有聽不見的聲音在呼喚,讓他察覺自己是「存在」的……

真笨,既然有「呼喚」,不管聽不聽得見,哪還會是虛無呢!

●

父親和母親,即便是成為墓碑上的名字和照片,對任何人而言,都是一種超越了海德格所謂「此在」的「存在」,是真實的存在。

陌生人經過時,可能會好奇的看一眼,走過,下一刻就記不得名姓了。也就是說,陌生人與父親母親的眼神中間,即便曾經交流過,也是絕對的虛無。

但對我,對我們兄妹,乃至於對家族後輩而言,在與他們的對視之間,可能不是虛無,我曾想過,會不會也是一種「呼喚」,畢竟那中間有太多太多故事奔騰……

串連那些不羈的故事的,我想我了解,那是難以言傳的感情。

有沒有「呼喚」顯然已不重要。正是人間至貴的感情,讓虛無變得「存在」。

感情啊!

●

在黑夜無聲無息地欺近這座教堂之前,我不得不走向停車場,回頭看著那攀在山丘好似捨不得沉淪的落日,又瞥見那叢Gunnera manicata,依然以六千萬年前的姿勢立在那裡,像往常那樣目送黃昏離去。沒有情緒。

它對即將離開的我,似乎一樣,也是無感,沒有情緒。我知道我與那叢Gunnera manicata之間的虛無,會隨著我們之間的距離,被拓得越來越大,直至被黑夜吞噬。

當車子駛過教堂大門前的樹林準備離去時,車子前方突然竄出一隻松鼠……我踩了個急煞車──

聲音在靜夜裡相當刺耳!

驀然從樹葉間,嚇飛出兩隻棲鳥,驚叫著往潑墨的遠山飛了過去。

後記:

文中有關存在主義的故事,我主要參考了Sarah Bakewell寫的《我們在存在主義咖啡 館──那些關於自由、哲學家與存在主義的故事》(At the Existentialist Cafe: Freedom, Being, and Apricot Cocktails),中文版江先聲譯,商周出版。

(下)(寄自加拿大)