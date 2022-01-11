河邊的回收場不知何時已經搬遷，原先堆放的破銅爛鐵清得乾乾淨淨，以往常見的廢棄床墊不見蹤影，只剩下光禿禿的草地，乍看還真不習慣，沒了回收場，那些腐朽的床、壓壞的墊會被丟到哪裡？想到人們對待這些親密的朋友如此薄情，不免有些寒心，每次經過河邊，總想起家裡的舊床，回家忍不住動手拍拍，看這位老友是否健康，它總是砰砰聲低沉回應，聽來聲音仍然厚實，純手工製造的東西果然耐用。屈指一算，它已陪伴我二十五年，還是中氣十足，只是器官不免老舊，沒有年輕時結實，偶爾會發出聲響。說起來，這位朝夕相處的老友，雖不能疏財，但仗義是沒話說的，數十年來，忠心耿耿，無論什麼時候，都張開臂膀、敞開胸膛迎接主人。得意時，你在上面徜徉，心思歡樂的馳騁，它安靜與你分享。失意時，你輾轉反側，它默默忍受你的騷動。痛苦時，你跺跺腳、踐踏它，也不生氣，任由你發洩。當你感受生命的快感時，它愉悅地見證你的活力，當你走過喧囂狂野、回歸平靜時，它也不嫌生活寡淡，棄你而去。

和這樣的朋友相處，你不用擔心花費開銷，不需講究排場派頭，不論富貴貧賤，它對你始終如一，說來慚愧，通常變心的人是你，可能搬家了，想另結新歡，就嫌它丰采失色，無情地拋棄了，或者它油盡燈枯，生命走到盡頭，就功成身退，被拆解成木料廢鐵，最終進入焚化爐，化為灰燼，魂飛魄散地消失。

是的，通常薄倖的是人們，很多時候，它還風華正茂就被拋棄。由於如此年輕，上天不忍結束它的生命，就有好心人回收，也許動個手術，把某些器官換掉、把重要的關節強化，也許有新主人相中它。新人也許是單身漢，或男或女、或年輕或壯年，也許是一對甜蜜的夫妻、經常爭吵的怨偶、一對相依為命的兄弟、兩位無話不談的姊妹。從此以後，它將傾聽他們所有的心聲、分擔他們全部的憂愁、知曉他們全部的祕密，但你無須擔心它會洩露半句，因為它永遠沉默、忠實、不出賣朋友。

有一天，如果你信步漫遊，經過河邊、山腳或雜草叢生的垃圾場，窺見一片散架歪斜的床板、幾支缺肢斷腿的床腳、一張破爛洞穿的床墊，耗子在破洞口搖頭晃腦、蟑螂在上面猖狂爬行、綠頭蒼蠅飛舞盤旋，請不要忘記它曾是人類，特別是窮人最好的朋友，在你落魄困頓時，陪你度過艱難，在你生病時，陪你和命運搏鬥，如此忠心的朋友理應有個得體的歸宿，可由於人們輕率、現實和冷血，它就被棄置在這些偏僻齷齪的角落，任由日曬雨淋、蟲蛀蟻蝕風化，終於消亡，也許你該停佇片刻，默哀幾秒，才不枉相交一場。