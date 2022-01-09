鄰居李太太最常向我們抱怨的，是她那青少年兒子常熬夜不睡。孩子小時候，她把自己童年兒歌教給他，什麼「美好的一天又開始，早睡早起身體好！」「太陽當空照，花兒對我笑，小鳥說早早早，太陽公公笑咪咪」，這些歌曲伴隨一代又一代人走過年少，教大家養成早起好習慣，不做小懶蟲。李太太的兒子從小跟著唱，身體力行，令她很滿意。她再趁機加上日常生活俗語小故事來教育 孩子，如「一日之計在於晨」、「日出而作，日落而息」、「聞雞起舞」等等，規範孩子作息很成功。直到兒子長成青少年，便開始喜歡熬夜晚睡，生活起了大變化。

美國人稱早起的人（morning people）為雲雀，晚上不睡的的人（night people）為貓頭鷹。現在青少年似乎認為貓頭鷹比雲雀更酷更聰明，更活潑外向有幽默感，也更有創意。好像年輕不熬夜、不瘋鬧、不任性、不叛逆、不翹課，就不叫青春！青少年們喜歡過「晚上不睡，早上不起」的日子，好像只有到了深夜，時間才是自己的，熬夜在他們圈中變成一種時尚、一種習慣、一種癮、一種強迫症。檯燈成了夜貓子的陽光，他們不肯睡，聊天、打一場遊戲、刷刷朋友圈，或分享一首流行歌曲，越夜越狂野，眼珠子越晚越亮，非熬到睏得不行才上床。放長假時，上午睡覺，中午睡覺，下午睡覺，夜裡玩手機 ，搞得整個生理時鐘大亂，弄成除了睡覺時間不想睡覺，其餘時間都想睡覺。這可急煞了當父母的。

媽媽苦口婆心地勸青少年：「晚睡不健康，熬夜會熬掉幸福感，早起的鳥兒有蟲吃。」孩子回說：「早起的蟲兒被鳥吃，早起的人不懂享受夜生活。」爸爸說：「早睡早起身體好，神清爽氣。貪玩貪睡，添病減歲。」孩子則道：「晚睡晚起心情好，早睡早起久而久之就會發現，一個朋友都沒有！」奶奶也加入嘮叨：「睡覺為養生之首，晚睡晚起人易老，熬夜晚睡等於慢性自殺。」孫子辯說：「早起的痛苦相當於當場要命。」著急的爺爺也不免說道：「你要吃飽，要早睡，不要仗著自己長得醜就可以任意熬夜。夜貓子眼圈再黑，也成不了國寶。」

晚睡當然不易早起，孩子每天早上趕上課是一大掙扎，每個鬧鐘邊，都有一個不想起床的賴床蟲，他們看一眼時間不是為了起床，是看還能睡多久。一星期總有那麼一兩天，一萬個不想醒來，十萬個不想起床，想任性地睡到地老天荒海枯石爛。稱自己是起床特睏生，和心愛的被子上演著抵死纏綿、你儂我儂、戀戀不捨的拉扯戲。

成長中，早起晚睡的糾結延續著，直到孩子懂事後，開始在職場打拚後，說了一句耐人尋味的話：「小時候，我以為早睡早起身體好，是一句口號，現在才發現，那是三個願望。」（寄自加州 ）