第一次聽聞布萊克先生是在幾年前。有一天遛狗到了離家兩個街口處，遠遠聽到三字經和辱罵聲，順著聲音走去，發覺街角的屋子有人正在前院對他的小狗咆哮，但聽不清楚在說什麼。我和幾個路人慢下腳步，有點擔心他會不會傷害狗狗。同樣的情況發生了幾次，有鄰居建議，是否應該向都市的動物保護所檢舉。

我那時才知道那是布萊克先生，也慢慢地知道了他的故事。

他早年是個能力很強的辯護律師，成功地為他的客戶在法庭上辯論，開脫罪嫌，有個美滿的家庭。三十多年前的一天，正值壯年的他開敞篷跑車在高速公路上奔馳，卻被天橋上扔下的一塊大石砸中頭部，在醫院昏迷了一個月。醫生全力搶救後保住了性命，但醒來之後，因為腦部受傷，失去言語能力，認知能力也受到影響。經過一年復健，他回到家中，但妻子已離他而去，而後女兒也離家遷往另一個城市。

命運似乎不斷地考驗布萊克。有一天他在過斑馬線時被車撞上，又在復健醫院住了一陣子，造成他如今略跛，行動遲緩。三年前一天夜晚，布萊克遛狗時，一個以車為家的遊民所養的鬥牛犬跳出了車窗，在街上遊蕩，突然從暗裡衝出咬住了他的小狗的咽喉。雖然附近鄰居極力搶救，但等鬥牛犬終於鬆脫小狗落荒而逃時，小狗已經奄奄一息了。在場的鄰居目睹這一幕血淋淋的慘劇，都心悸了好些天，可以想見布萊克的心靈受到多大的衝擊和傷害。

布萊克獨居初期，他試著自己處理事務，打理生活，奈何腦傷使得他連說一個簡易的句子都得花幾分鐘，再強烈的自尊也抵擋不住現實的折磨。他開始接受朋友和鄰居的幫助。有朋友幫他處理法律事務，有鄰居幫他讀信、寫感謝函、接洽銀行水電瓦斯公司、上網付帳單費用等等，也有鄰居在他腿傷時分擔遛狗和照顧狗狗的工作。

和布萊克溝通，需要極度的耐心和時間，他說一句話可能需要花五分鐘，之後還是沒能完全表達他的意思。有幾次我聽不懂他說的話，請他重複時，他急得大吼大叫起來。我知道那不是針對我，而是極端氣餒而導致情緒失控。一個思慮敏捷在法庭上侃侃而談的辯護律師，如今連完整說一句話都有困難，這對他是何等挫折！

失去小狗後，因他行動不便，鄰居們一度不鼓勵他再養小狗，但是考量到他一人獨居，狗狗可以作伴，而且走出屋子外面遛狗對他也有幫助，鄰居們又在收容所網站精心挑選適合他的小狗，供他作最後抉擇。

上周，布萊克在他院子的台階上不幸跌倒，昏迷不省，被鄰居發現叫救護車送到醫院。醫生診斷是腦出血，留院觀察了一個禮拜。醫生懷疑是輕微中風 造成跌倒引發腦出血，建議他不適合獨居，因為類似情況可能再發生。但是如果能夠選擇，沒有人願意放棄自己住了幾十年的家，去到安養院的。另一個方案是請特別看護，那也有費用上的考量。聽說明天布萊克就可以出院回家了，鄰居們幫他的前院精心布置了聖誕燈飾，希望他能感受到大家的關懷。

想起希拉蕊．克林頓寫的書It Takes a Village，幫助布萊克何嘗不是結合了整個社區的力量。在我心中，布萊克給了我一個更寶貴的無形禮物，那就是知足感恩，孕育同理心，幫助別人是最大的福報。（寄自加州 ）