革命時代的閱讀（下）

《紅旗飄飄》叢刊。

《紅旗飄飄》則是一套叢刊類型的紅色書籍。它由中國青年出版社文學編輯室傳記組，於1957年5月開始不定期公開出版發行。體裁包括回憶錄、傳記、小說、詩歌和日記等。雖然書中所描寫的物事與我的生活完全不搭界，可出於對閱讀的飢渴，那些革命者所敘寫的神奇玄妙的長征故事，我也讀得津津有味。

這一類書籍，主要目的是宣傳紅色英雄如何英勇，為了革命不畏艱難困苦，不受威脅利誘，以號召人們向他們學習。為了突出英雄們的勇敢堅強，對敵人的殘酷就烘托得很多，以反襯英雄們的高大英勇。可我從小就很膽小，又怕苦怕累，這類細節在我讀來不僅起不了正面效果，反更膽戰心驚。看到書中的烈士們在國民黨 的監獄 裡坐老虎凳，受嚴刑拷打，還給上電刑、灌辣椒水，甚至要被扔進鏹水池，我真的給嚇得哆嗦，惡夢連連。我私下盤算，如果自己被抓了去，肯定受不了這樣的折磨，會當叛徒無疑。可多年的宣傳教育 ，讓我至少也有當叛徒是非常可恥的覺悟，心裡特別糾結。暗地裡思前想後，最後跟自己講，看來還是當個普通群眾最安全，不要去投身革命運動，這樣從一開始就能躲過被抓後當叛徒的危險。可見這類革命教育也不是對所有人都有積極作用的。我後來一直跟各種激進的主流團體和組織疏離，給人「落後」的感覺，肯定與兒時受到這類驚嚇後所下的決心有關。現在看到大陸到處都在提「不忘初心」，我意識到，當個走在邊緣的群眾應該就是我的初心，它不高尚，但很真實。

我那年第一次去重慶，因為難忘兒時讀《烈火中永生》所受的震撼，還特地去參觀了當年中美合作所的渣滓洞監獄。令我意外的是，我發現好多牢房裡的採光和格局都不錯，至於牢中刑具的擺設，則有明顯的劇情感，讓人將信將疑。而那些洗米煮飯的地方的人性化、合理化，大大地超過了我的想像，我和朋友沉默著，不再說話。

當年另一本令人印象頗深的書，是我在家裡的木箱裡翻到的郭沫若早年的回憶錄《洪波曲》。記得它是一暗豆綠的封面，深紅色的浪花捲向一輪小小的太陽。該書追憶了郭沫若1937年在國民黨管制區的經歷，以音樂家張曙在桂林犧牲作結。張曙曾有歌頌抗戰的著名歌曲〈洪波曲〉，郭的書題名由此來，意在紀念為國捐軀的戰友。

郭沫若那時是中國的黨和國家領導人，人盡皆知的紅色大文豪，地位高不可攀，突然看到他的這麼一本書，當然很好奇，趕緊翻讀。書中主要講的是他當年從日本回到中國，在武漢國民政府任職文化廳長前後的生活。那樣的書，我當時念來絕對是不能完全明白的。可是我記住了他如何認識後來成了他最後一位夫人的于立群女士的那些細節，因為他提到比他小二十四歲的于小姐當時已是電影演員，卻穿著藍色布料衣衫，言談穩重大方，不帶一點時髦女星的浮華氣息。後來又提到于小姐的毛筆字寫得非常好。作為一個孩子，看到郭沫若從神壇上走下來，不再是那個只出現在報刊上的高調文化官員，而那類生活細節讀來也比那些記錄他當著廳長，不時跟這個長官那個政要見面寒暄、周旋的內容要有意思得多，我意識到原來這些人也有好玩的一面——那時當然不知有「八卦」一詞。

令人感興趣的還有郭沫若關於他帶著于立群到他過去的「好友」、天津《大公報》駐東京記者、于立群的姊姊于立忱墓前憑弔的記述。按一般的說法，于立忱是因患肺病，心情憂鬱導致自縊身亡的。她的遺書寫著這樣的話：「如此國家，如此社會，如此自身，無能為力矣！」說來也巧，前些年夏坐火車到西雅圖去，我在路上消遣時看的幾本書裡，就有一本是《郭沫若和他的三位夫人》。這本由中國社會科學院文學研究所研究員桑逢康寫的書，在談到郭沫若的第三位夫人于立群時，提到了有關于女士的姊姊于立忱跟郭沫若關係的各種傳聞，還轉摘了已故女作家謝冰瑩1984年6月15日發表在台北《聯合報》上的一篇關於郭沫若跟于立忱關係的文章。謝女士在文中言之鑿鑿：于立忱當年曾親口向她控訴：郭是「卑鄙無恥、人面獸心的大騙子」，對她始亂終棄，使她懷孕後又要她墮胎。事隔幾十年，謝女士仍激憤無比，在文章裡大罵郭大才子是「寡廉鮮恥、人格掃地的大騙子」，直言他應對于立忱女士的死負全責。讀來著實讓我吃了一驚。

現在回想，我對傳記文學的愛好，很可能跟少時的這些閱讀經驗有直接的關係。

我開始將這些翻箱倒櫃弄出來的書，跟我的一些小朋友們交換。這背著父母的行為，在我的小夥伴中忽然成了一種流行。正是在這樣的情形下，《青春之歌》跳入我的閱讀視野，翻開了革命時代閱讀的最刺激的一章——「毒草香花」的風景。（下）（寄自加州）