父親的祖籍在江蘇省內一個毗鄰長江南岸的農村。

近日老家的姪女來信告知，老家奉命拆遷，咱家傳了數代的祖厝剛被拆除，原址被劃為工業區，原地蓋起了全新廠房。她發來幾張只剩斷垣殘壁的照片，讓人看了不勝唏噓。

回想二十年前，兩岸剛恢復交流，父親迫不及待帶著母親回到故里探親。他離開家鄉時，祖母還在，這次再回到家鄉，迎接他的是兩個墳頭。祖父母葬在老家的後院，這還是當地政府法外開恩，給台胞的特批。父親請人做了兩個新墓碑，刻上他親筆撰寫的碑文，敘述他的思鄉之情與無法為祖父母送終的遺憾。另外一個碑文，是寫給參軍抗日，被日軍掃射、屍骨無存的大伯的衣冠塚，葬在地方公墓區。

當時我服務的外商公司，正在徵求願意到彼岸工作的主管。我便提出要求公司外派我至老家所在的城鎮去設立新公司。父親知道我有回饋老家的心意，十分開心。每到假日，我便會回到老家去看看親友，順便給祖父母上香。老家的親友，對我總是熱情以待，讓我有回家的感覺。

小時候常聽父親提起，老家的風景有多美，屋前有條小溪，沿著溪兩側長滿了楊柳樹，溪中有許多魚，是他們小時候游泳 抓魚的天然遊樂場。我假日會到老家沿著那條小溪邊散步，想像當年父親在溪水中遊玩嬉笑的情境。這似乎成了我與父親無形的精神連結，雖然隔海相望，但我卻能替他魂歸故里。老家院子裡還種有幾株香櫞樹，橙黃的香櫞果可以做成香櫞膏，不但味道清香，還能化痰止咳。

從小，我們無法體會父親的鄉愁，只知道他十分思念他的母親，經常在半夜酒後深深地嘆息著；每逢春節祭祖時，他總會把祖父母的遺像擺在案頭，要我們這些子孫下跪磕頭，祈求他們老人家在天之靈保佑我們這些晚輩平安。後來我親身到了老家，經常向父親報告老家的人與事；回台灣時，再帶上幾包老家的酒釀、曬乾的草頭、發黑的筍乾，就能讓父親高興好幾天。那些我們覺得不起眼的東西，在父親眼裡，都是寶貝，是可以解他鄉愁的特效藥。

幾年前，老家的地方政府建了一間高聳的納骨塔，將所有公墓區的遺骨重新安置到這座全新的靈骨塔內，不但免費，還補貼各喪家移葬費用。這些遷移工作，一天之內就全部完成，讓人見識到地方政府驚人的執行力與魄力。如今祖父母的骨灰罈、大伯的衣冠塚，都遷移到這座靈骨塔裡。可惜父親在五年前去世，未能親眼目睹他父母兄長的永久安身之地，恐怕是他最大的遺憾。

從小文采出眾的姪女，面對她從小居住的老房子被夷平後的景象，有感而發，寫下這段感言：

「對於父輩來說，終生守望著村莊土地，那裡是他們安身立命最後的堡壘。

拆遷之勢不可阻擋，維持了大半生的生活狀態就此改變，宿命就此打破。

對年老的鄉親而言，拆遷是命運硬生生塞給他們的人生命題。

從此，再也沒有端著飯碗走村串戶的輕鬆隨意，再也沒有走在村道一路寒暄的那股熱乎勁兒。你不知道他們對大地有多依戀，你也無法體會他們夜間的輾轉難眠，和被釜底抽薪的哀愁。就像地震 中被妥善安置的人們，看似得到最及時最溫暖的救助，實則內心惶恐，無處安放行將老邁的心靈。

我只能在心裡默默喟嘆，回不去的歲月，停不住的腳步，人生就是如此，承載了多少歡樂和回憶，也就承載了多少苦難和心酸。

我們總要道別，故鄉的老屋，再也不會張開雙臂，熱淚盈眶地擁抱我……」

父親從年輕時便離鄉背井、在外奔波，在異地娶妻生子，他的異鄉變成了我等後輩的家鄉；而他的故鄉，無緣讓他落葉歸根，他與母親的骨灰留在了台灣。老家拆遷後，等於是將她們這輩人的回憶與鄉愁，畫下了永久的休止符，他們的漂泊也走到了終點。如今父親的故里已夷為平地，連舊址都不克復見，即令父親在外遊蕩的魂魄漂回了故里，恐怕再也認不出回家的路。（寄自加州 ）