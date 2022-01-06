革命時代的閱讀（中）

《海島女民兵》書封。

讀到我喜歡的軍隊作家黎汝清的長篇小說 《海島女民兵》，已到了文革後期。在我的少年時期有限的小說閱讀裡，它應當算是一部相當有想像力、頗具娛樂效果的名篇。當年的小說簡介是這樣寫的：「《海島女民兵》描寫了解放初期，在海防前線的一個小島上，一支女民兵隊伍在黨的關懷、教育、培養下，在毛主席人民戰爭思想的光輝照耀下，以英勇堅強的革命精神，克服了種種困難和障礙，粉碎了美蔣匪特、漁霸以及暗藏的階級敵人的侵擾和破壞，勝利地成長壯大了起來。」不難看出，它的中心思想還是階級鬥爭，不過敵人從鄉村地主變成了美蔣匪特，這讓故事帶上了懸疑驚悚色彩。以今日的眼光再看，作為一個文學作品，它難免有大義至上、主題先行的缺憾，但在當年，對比起浩然大叔那些鄉土味兒濃郁又沉重的故事，同心島上從海面漂來的棄嬰小海霞的命運，一下就抓住了我的好奇心。

海霞悲慘的身世、伴著海潮長大的過程、海防上女民兵颯爽的英姿、暗藏的台灣匪特斷腿關節上安裝的發報機，對我來說都是一種全新而極富刺激性的閱讀經驗。以至有一段時間，我每次見到有腿疾的殘障人士，都忍不住要想像他們的關節上是否安裝了發報機。就像我的好些同齡朋友們，今天回憶起當年看過《一塊銀元》裡被地主家裡用水銀毒死的少男少女的悲慘故事，都說他們兒時看到水銀溫度計都會感到恐懼。這何嘗不是時代在我們心裡刻下的創傷？

《海島女民兵》後來因為拍成了電影 《海霞》，在七○年代中期到後期非常風光紅火。扮演美麗女主角的演員吳海燕一舉成名，一度成為那個年代億萬人心中的偶像，而那電影裡的插曲，因為有著與文革時期昂揚激越的戰歌迥異的抒情風格，廣為傳唱。那影片攝製前後甚至引發了權力高層的種種爭鬥，對此國內媒體已多有報導，而黎汝清先生因此所經歷的大風浪，自是可以想見。

迷上讀小說後，我常廢寢忘食。弄得父母開始不太高興，特別是父親。我愛看書，總比整日瘋瘋癲癲在外瞎玩好，所以從這點上講，他是高興的。可他卻不願意見到我癡迷於小說。在他看來，那些革命小說並不是「有用的書」，他建議我多看看字典、辭典，於是給我買來了一些挺有意思的普及讀物，諸如《容易讀錯的字》《容易寫錯的字》《成語故事》之類，至於剛恢復重印的科普讀物《十萬個為什麼》，是出一本便給我買來一本，希望能培養出我對科學的興趣。可我最有興趣的還是文藝類書籍。母親雖然比較鬆些，但也改到在放寒暑假的時候才為我從學院的圖書館裡借來大部頭的小說。《漁島怒潮》便是在一個暑假裡拿到的。母親交給我時說，聽說這書特別好看，她是登記排隊了好久才等到的。

小說的主題當然還是「你死我活」的鬥爭背景。主要寫的是1947年的國民黨軍隊向山東紅區發動重點進攻時，逃亡的漁霸與匪特裡應外合，竄回龍王島進行反攻。而島上漁民與之鬥智鬥勇，贏得了勝利，奪回了龍王島，再次宣揚了邪不壓正。這部小說的概念化痕跡明顯淡化了很多，眾多的人物形象塑造得生動有趣，故事也編得精采，成為當時為數不多的暢銷書之一。

我如今對它印象最深的，便是那裡面的寡婦「小白鞋」——她因為常穿一雙小白鞋而得名。小白鞋的行為詭異，因為她常常要給躲在地窖裡的「鬼」丈夫送飯。那丈夫是一個隱藏的特務壞分子。而事情之所以敗露，是因為小白鞋開始噁心嘔吐，被發現是懷孕了，高度警惕的人們順藤摸瓜，終於抓到了壞人。這樣的情節在今天看起來，幼稚得有些可笑，但在我那樣一個對男女之事一頭霧水的孩子讀來，真是懸念十足、驚心動魄。以一個孩子的口味來說，它實在是比浩然大伯的書精采多了，我讓母親多借點這類書，母親說，那要有才行啊。

我那時讀得更多的是革命英雄一路的紅色傳記類作品。《雷鋒日記》就不說了，因為毛主席親自題詞「向雷鋒同志學習」，我們不僅要讀，還買來日記本，也學著寫起「革命日記」，想像將來這些日記也會被人「發現」，發表出來，全是英雄式的光輝足跡和思想，成為雷鋒那樣的全民楷模。可惜很快就發現，自己值得記錄的好事和有過的閃光的思想很少，編也編不出來，就寫不下去了。成年後，當聽說《雷鋒日記》其實是集體創作的結晶，真是長吐了一口從少年時代就憋下的氣。

《高玉寶》則是母親很早買給我的書之一。那是書店店員向她推薦的少兒讀物。我拿到它的時候，早已知道那個家喻戶曉的「半夜雞叫」故事，但這回發現其實它是這本傳記小說中的一個故事而已，便感到十分高興，快快讀完。高玉寶那樣一個沒有上過學的窮小子，用他從掃盲班裡學出來的文字，寫出的家史故事相當樸實生動，自然也感人。他家裡祖孫三代的苦日子，比我聽到的那些憶苦報告不知要苦多少倍，讀來讓人壓抑無比。撫順煤礦上的苦力被日本人活埋的細節，讓我長時間喘不過氣來，慶幸自己沒有生在那樣可怕的時代，真的覺得自己能「生在紅旗下，長在甜水裡」太幸福了。想來這個效果，正是當年到處搞「憶苦思甜」報告的原因吧。

母親不給我借書的日子，我就在家裡翻箱倒櫃。父母那時要參加很多學習和勞動，平時在家的時候不多。我下了學，興致一來，就爬到家裡的架床上，一個個的木箱、皮箱翻過去。那時家裡竟被學生們來翻抄過，「封、資、修」一路的東西，已難覓蹤影。但是也不是完全沒有收穫，我還是翻到了諸如《歐陽海之歌》《紅旗飄飄》之類的文革前的紅色書本。

《歐陽海之歌》被稱為紀實小說，主角歐陽海是湖南桂陽人歐陽海，出生於1940年，在五○年代後期入伍，去世前官拜班長。1963年11月，他所在部隊野營訓練經過京廣線湖南段一處鐵軌時，在列車與脫韁戰馬即將相撞的危急時刻，他推開戰馬，避免了列車出軌，自己卻被軋斷左腿，經搶救無效去世，被追記一等功，成為英雄。他生前所在班還被國防部命名為「歐陽海班」。歐陽海的事蹟當年很轟動，他曾在2009年當選一百位新中國成立以來感動中國人物。

家裡那本《歐陽海之歌》已經沒了封面，卻深深吸引了我。前些年看到該書作者金敬邁先生的訪談，他帶著一種複雜、懺悔之意，談了《歐陽海之歌》的寫作過程。這本幾乎是新中國歷史上銷量最多的小說，曾讓金敬邁以軍內文化高官的身分榮登天安城樓觀禮，後又為它備受牢獄之災。不難想見，書中的很多細節，當年都因政治的需要，完全失實，也許這便是後來將它叫作「紀實小說」的原因。

我曾有朋友說，《歐陽海之歌》是她少年時代最喜歡的一本書。想來跟裡面有很多戲劇化的細節描寫有關，讀上去故事性特別強。在當年同類的英雄故事和廣為流傳的樣板戲裡，英雄們多半無父無母，更無愛人親友，人物除了高大完美之外，看不到他們的七情六欲，我們小孩子還不知道那是假大空，但也覺得寡淡無趣。

相比之下，歐陽海有家人，有小心思，跟周邊的人有思想上的碰撞，雖然也是塑造的榜樣，但讀上去有一個成長的過程，帶有一定的趣味。比如歐陽海那大字不識一個的鄉婦母親，坐在炕上聽解放軍代表說，我們解放了，過上了好日子，但世界上還有三分之二的人民仍生活在水深火熱之中，她便表現出深深的同情並說：「那我們什麼時候能將他們解放出來？」這明顯的虛構情節，讓當年懵懵懂懂的我讀來，一直稱奇，覺得她不愧是英雄的母親，覺悟夠高。（中）（寄自加州 ）