革命時代的閱讀（上）

小說《金光大道》書封。

我開始有閱讀長篇小說的能力時，中國大地正處在萬馬齊喑的文革後期，所有文革前出版的文學文藝書籍都被打成了「毒草」，成為禁書，在日常生活裡很難尋到。

年長的朋友們回憶文革時代的閱讀，那本被叫作「紅寶書」的《毛主席語錄》肯定是不可能錯過的。可是我們這些小孩子對「紅寶書」卻很難產生閱讀興趣。電台廣播和大人們經常在朗讀毛語錄，外面的世界更是刷滿語錄斷章，甚至上個公共廁所也躲不過跟那裡門口上刷著的紅色語錄對上。小孩子憑著記憶力好，輕易就能將那些語錄倒背如流，但其中卻找不到故事，那些大道理讓人如墜雲裡霧中，不知所云，沒法讓小孩子產生主動閱讀的興趣。

那時家家都按上面的要求，供著個「寶書台」，我家裡當然也有一個。那是母親用架在門邊的一塊木板搭出的，上方牆上貼著一張毛主席像，木板架上站著《毛澤東選集》《毛主席語錄》一類的「寶書」，雖然看上去煞有其事，我卻從沒見父母將那些寶書拿出來看過，平日裡也沒見到母親認真灑掃寶書台，這竟成了我少年時代的一個心病，因為總是見到鄰家小朋友的父母會在餐前帶著他們在寶書台前念語錄、唱讚歌，早請示、晚彙報的，可轉頭看到自己家裡的寶書台形同虛設，讓我暗暗對父母產生了懷疑。

這也難怪，那時動不動就會聽說哪裡抓出個「隱藏的特務」之類，對父母漸生的不信任，讓我想到的便是「隱藏的反革命分子」。這個恐怖的聯想成了我心頭的陰影。好在那時雖小，卻也還知道這絕不可與人云，只能偷偷觀察父母的言行，但好像也沒聽到什麼「反動」的話語，將信將疑中，稍稍鬆一口氣。想來他們絕對有「反間諜」意識，哪怕我是小孩子，他們也絕不會隨便說話，還經常提醒我「這話出去不要亂講」。

雖然寶書台平時隨便擱著，但單位裡會隨時來檢查，還要評比。一到這種時候，各家都會行動起來，灑掃一番，擺正寶書，有時還要換上更新的毛主席像。大家都知道這種細節可不能忽視，弄不好就招來「反革命」的指控，輕則被批鬥、作檢討，重則會有牢獄之災，哪敢掉以輕心。

家裡寶書台上方的毛像，就是在一次抽插前換成了漂亮的類似繡像的作品。我好奇地看到母親拿來塊白布，在上面翻印了一個不知從哪裡弄來的毛像底版，小心塗上膠水，然後將家裡織毛衣剩下的深紫毛線剪碎，小心地灑在膠水上，待膠水一乾，一幅生動好看的毛線繡像就出來了。看著潔白的布面上，戴著軍帽的深紫色毛主席，笑容滿面地看著我們，我對母親是「隱藏的階級敵人」的懷疑，頃刻消失殆盡，帶著歡喜，去喚來小夥伴一起看。

紅寶書新版發行絕對是大事，敲鑼打鼓的，小孩子對這種熱鬧當然很興奮。印象很深的一個童年場景，是跟父親天沒亮就進城，早早等在南寧市新華書店 門口的長隊裡，等著搶購新版的《毛主席語錄》。具體是哪一年已不可查，但我記得那早晨的霞光和南寧街頭的斷殘樓房，街道堆著的碎磚破瓦，那應該是文革武鬥後的街區。被打成「走資派」的父親跟革命小將一樣在等著搶購紅寶書，回想起來有點滑稽。如今再回南寧，當年的新華書店舊址上立起了高高的書城大樓，每次走過，我都忍不住會想到當年蹲在廢墟一般的街面上等著大人搶購毛著的情景，不勝感慨。

小孩子最想看的當然還是故事，認字多了，就到處想找書看。在當時中國的文學領域，跟「八個樣板戲」相配的是浩然大伯的「一本書」，構成了中華大地「八部戲一本書」的奇特歷史階段。作為一個不曾涉世的小小少年，我對浩然書寫中國農村從合作化時期路線鬥爭及鄉村裡階級鬥爭的《豔陽天》和《金光大道》兩部長篇，根本沒有閱讀理解的背景知識，可因實在沒書可讀，竟讓我生出了巨大的耐性，也趕時髦地追啃起來。

在到處刷著毛語錄「共產黨 的哲學，就是鬥爭的哲學」的時代，浩然大叔的書雖然講的是鄉村生活，可思想脈絡跟我之前看過的連環畫《一塊銀元》《半夜雞叫》之類是一脈相承的，重點就是階級鬥爭。

《金光大道》寫的是上世紀五○年代初期，一個叫作「芳草地」的河北鄉村，在農村土改後進行變私有制為公有制的過程。所謂「麻雀雖小，五臟俱全」，芳草地住著不同層次、不同身世、不同命運、不同理想和追求的各種農民，在共產黨領導的農村「改造」運動中，他們面臨著來自傳統觀念、價值取向、生活習性、感情心態等方面的衝擊，是一個或自願、或被迫、或熱切、或痛苦的演變過程，各方角力，互不相讓。作為小孩子，這就有了看點：「好人」和「壞人」的鬥爭——站在支持擁護黨的立場上的就是好人，他們的人設大都是窮苦出身的農民，1949年之前受著地主的壓迫和剝削。而壞人就是舊社會裡的地主和富農，他們對公有化拚死抵抗，想出各種辦法搞破壞。鄉村成了階級鬥爭的戰場。作品其實非常公式化，好人都品德高潔，連主角的名字都叫「高大泉」——高大全的諧音，以示其完美無暇。壞人當然心狠手辣，詭計多端，他們的名字當然也很難聽，什麼馬小辮、滾刀肉之類的。作為小孩子，這倒也簡單直接，讀著讀著，會覺得自己也有了辨別黑白是非的能力了。

帶著從浩然大叔那兒讀來的農村階級鬥爭故事，我後來隨學校到農村學農時，卻受到了強烈的衝擊。眼見貧苦農民住戶的自私行為，特別無法理解。雖然事情小到收了我們的伙食費，卻將肉菜等收藏起來不給我們食用之類，但還是跟書裡那些品德高潔、大公無私的貧下中農聯繫不起來，讓我百思不得其解，直呼腦袋太小想不過來。父親知道後跟我說，要體諒農民生活的艱難和不易。可是我從沒有從書裡和廣播中聽說過農民生活的艱難，怎麼能理解？再追問下去，父母也都閉嘴了，轉而喝令我少亂講話，小心給自己惹麻煩。

對「好人」貧下中農產生了懷疑只是其一，更刺激的是要去發現「壞人」，再看看如何跟他們鬥爭。在這一點上，好像同學們都有共識。按毛主席講的，凡是有人的地方，就有左中右，鄉村裡當然一樣。各家的階級成分早在土改時期就劃分出來，甚至是有分額配置的，被定為地主、富農的人家，處於社會最底層，在鄉村裡被歧視還算是輕的，更可怕的是，一有政治風暴，他們就會處於漩渦中心，被批鬥是家常便飯，甚至會被打。他們的兒孫更是無辜，一出生就被劃入另冊，看不到前途。我們被階級鬥爭教育種下的對「敵人」的仇恨種子，在這樣的環境裡發芽了。我也跟在後面，將他們跟《金光大道》裡的滾刀肉們直接聯繫起來，覺得應該將他們找到，監督和批判。所以當聽到同學們說找到了村裡的地主婆，我趕緊小跑步跟著去看。

只見一群小女生竟跟在一個矮小的「地主婆」身後一路喊口號，叫罵著「打倒」「不許亂說亂動」「搞破壞必敗」之類話語。現在想來，她們當時用的是國語，說方言土話的地主婆是聽不懂的，但被欺負慣了的地主婆肯定能體察出其中凶狠的氣勢，她悶聲不響地自顧著走開。小孩子們還不依不饒地跟在後頭喊了好一陣子口號。當天 夜裡，大家的學農日記裡都記下了這個令人驕傲的「與地主婆針鋒相對地鬥爭」的故事，我當然也不例外，只是寫著寫著，忽然想到父母都出身地主家庭，那我仍在老家的祖輩們會不會也被人這樣批鬥？越想越不安，興奮的心情就此安靜下來。至於知道外公在文革中被打死在田邊，伯父一家給鬥得家破人亡，那是多年之後的事了。如今再想起自己參加過喊口號謾罵的鄉村老婦，心裡生出深深的歉意。（上）（寄自加州 ）