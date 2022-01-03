北宋．佚名繪〈槐蔭消夏圖〉，描繪了文人閒適午睡的悠閒自得。

睡眠的習慣可以反映一個人的心智、情緒和健康的狀態。然而，我們長大的過程中，每一個階段的睡眠需求與反應都不盡相同，尤其是午睡。午睡有許多別名，如午休、假寐、打盹、睡午覺、中覺、晝寢等等。在日常生活裡，它提供了一個再出發的中途休息點。

我從小就精力旺盛又好玩，最痛恨的就是午睡。每天生活裡有太多好玩的事物，怎捨得浪費光陰去睡覺。可是從上小學起，學校就規定每天中午有一段「強制午休」的時間，所有的學生都必須伏案枕臂閉眼休息。午休結束後，許多人都呈現出一副狼狽相，口水氾濫滿桌，雙臂腿腳痠麻，臉上留下一塊塊被手枕壓出的紅色印記。

當時十分不解學校為何要強制午休，難道學生們不能有「不睡午覺」的自由？絲毫不覺得累，卻被迫要午休，猶如肚腸飽滿之刻，被強迫再吃一頓不喜歡的食物，頗不甘心。為此，我只好想出種種理由來反抗午休，主張強制午休是無必要，且不可取。譬如一些有成就的人，都不願多花時間在睡眠上。據說著名的教育家王雲五每日僅需很少的睡眠時間。又舉出《論語》中的「宰予晝寢」，被孔子罵是「朽木不可雕也，糞土之牆不可杇也。」

再者，午休與情緒相關。若是午覺沒睡好，可能產生頭昏腦脹的不適，所以許多小嬰兒在午休之後反而表現出焦躁不安或哭鬧的現象。歷史故事中也有過相關的事例。曹操曾寵愛一名女子，經常到她的住處去午休。有一回曹操臨睡前告訴這名寵姬，過一會就得叫醒他。但是寵姬看曹操睡得很香就不忍心叫他。待曹操自己睡醒，卻情緒不穩，勃然大怒，就用棍棒把寵姬給打死了。可見午休之害。

我有一群死黨好友，同我一樣厭惡午休的規定。迫於校規，只好乖乖就範。不過，大夥趴在桌上，卻低頭偷看故事書。結果被巡邏的糾察隊員通報給老師，害我們被罰在放學後去掃廁所。大家後來想了一個報復的方法，在午休時，從窗口將小石頭扔到走廊去吸引糾察隊員的注意，等糾察隊員來到時，大家立刻趴伏在桌面上假裝熟睡。如此捉弄他們，覺得非常愜意。

上了中學之後，每日早起晚睡，功課繁重，常常精神不振，乍然發現，短暫的午睡對於閱讀、學習和記憶有諸多幫助。又聽專家們說「晚間睡眠可以美容養顏，白日午休可以提神醒腦」。更加相信中午小睡一會兒，可以緩解疲勞，避免「下午崩潰」。

隨著知識見聞的增長，發現許多歷史上的外國大人物如拿破崙、邱吉爾、達文西、愛迪生等都有睡午覺的習慣。企業家伊隆．馬斯克甚至說：「缺少了午休會嚴重地影響工作效率。」至此，我再也不認為午睡是浪費光陰。

午睡是中國傳承已久的生活習慣，有不少傳統詩文畫作可資佐證。宋代晁公溯有詩云：「漸覺銅壺刻漏遲，捲簾花日弄晴輝。午窗睡美無人喚，夢逐遊絲自在飛。」另有陸游的午睡詩：「梅黃雨足喜初晴，投枕華胥夢已成。帳底香雲凝未散，手中書卷墮無聲。簟紋似水飛蠅避，鼻息如雷稚子驚。痴腹便便竟何有？已將嘲弄付諸生。」皆透露著一種悠遊自在、放任無拘、享受午睡的生活情趣。

北京 故宮博物院收藏了一幅宋代佚名畫家所作的〈槐蔭消夏圖〉，槐樹之下有一文士躺在屏風之側，袒胸露乳，呼呼大睡，頗有「東床快婿」王羲之的風采。留下了古人喜愛午睡的印象。

此外，京都八集堂收藏了宋代另一幅著名的〈邊韶晝眠圖〉。圖中畫得是邊韶躺在竹席上，雙手抓著書簡放在胸前，頭則枕在一捆書卷上，腳蹺在一張木几上，睡得非常香甜。此畫中人即是東漢知名的教書先生邊韶，字孝先，以文章學問而聞名，曾作育英才數百學子。邊韶為人灑脱，不拘小節。有一次邊韶在中午假寐，有學生瞧見後便私下悄悄作詩嘲笑他說：「邊孝先，腹便便。懶讀書，但欲眠。」辯才無礙的邊韶聽到之後，適時地作出應對：「邊為姓、孝為字。腹便便，《五經》笥。但欲眠，思經事。寐與周公通夢，靜與孔子同意。師而可嘲，出何典記？」原來睡午覺可算是件高尚正經的事，讓嘲笑他的人感到羞愧。

古人重視午休，也以不打擾他人之午睡來表現尊重。《三國演義》中，劉備第三回親顧茅廬時，諸葛亮正在草廬中睡午覺，求才若渴的劉備就靜靜地等在門外。過了好一會兒諸葛亮才醒來，之後兩人開誠暢談天下大事。諸葛亮被劉備的尊重與誠意所感動，毅然決定出山輔佐，為其鞠躬盡瘁，死而後已。

在現今時代，培養孩子愛午睡是有招可用的。一位好朋友成家生子之後，開始體會出午休的重要。每天操勞忙碌，常感精力不足，總希望孩子能睡個長長的午覺，好得到一個喘息的機會。起初半哄半騙地誇孩子乖，聽話睡午覺。而後，跟孩子玩遊戲，比賽誰先睡著。結果往往大人睡著了，孩子卻還十分清醒，只因為覺得無趣，便也跟著睡。接著，父母親又誘之以糖果、玩具做為獎勵。一旦孩子的午睡習慣被養成之後，午睡便成為「乖孩子」的行為準則。每當孩子不願吃青菜水果或懶得收玩具時，便威脅說：「你不乖，就不准你睡午覺。」居然也能發揮不錯的效果。

在工作上，基於人道和健康的考量，許多華人公司都給員工安排午休時間。午餐既畢，人人都會用自己的方式，打個盹。午休時，整間公司鴉雀無聲，世界好像暫停了。

不過，我的美國同事和學生多半沒有睡午覺的習慣，他們覺得睡午覺會嚴重影響夜間的正常睡眠。美國的中小學，午餐後，校方常安排學生們在校園中奔跑追逐，或從事各樣戶外運動，以接觸大自然的陽光和新鮮的空氣，並幫助消耗體內過多的能量。上課中若老師發現學生們有些倦怠時，就要大家站起來伸伸腰、唱一唱、跳一跳、轉一轉，做所謂的「頭腦休息」體操。

中國人對每日不同時段的作息有所講究，從學校課表的安排即可見一斑，重點學習如數理化等科目，多被安排在清晨學生精神最旺盛的時候。大家有種共識：午餐前易感到飢腸轆轆，午餐後血液集中到胃裡會覺得頭昏腦脹，等到下午放學前的最後一堂課，精力已消耗殆盡，這些都是最差的學習時段，不太能專注。然而美國人似乎沒有這樣的考量，公司特別喜歡在午餐時間安排開會或是演講。

年齡漸長，對於睡眠的需求與反應又與年輕時有極大不同。一位已步入高齡的朋友有睡眠失調的現象。他坐著看電視時直打盹，上了床時卻精神奕奕，睡不著。原來，自從退休 之後，他對自己的睡眠略微放鬆，喜愛睡到自然醒。有時候早上醒來仍感到精神不繼，便立刻來個回籠覺。有一次，中午想要小睡片刻，不料，一覺竟然睡了四個半鐘頭，到了晚間便很難入睡，從此睡眠日夜顛倒。

在年度體檢時，朋友向醫生提及自己的睡眠狀況，美國的家庭醫生嚴肅地建議他去找專家做睡眠研究，要探查是否有生理或病理的問題。同時，醫生更建議他千萬不可以睡午覺，以免擾亂了夜間的睡眠品質，害他緊張萬分，不知該如何是好。這真是「天下本無事，庸人自擾之」。既已退休，身體無礙，何妨好好享受我們固有的午休傳統。

午睡文化是老祖宗留給我們的上好禮物，它讓人怡情養性，又能幫助調整生活的節奏。真正喜愛午睡的人當能體會「快意平生渾一榻，是中真樂幾人知」的樂趣。（寄自新澤西州 ）