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海德格同時強調，即使世間充滿勞跡，人仍要詩意地棲居在大地上。「勞跡」，即人類創造的物質財富。「詩意地棲居」，意味著人儘管享受著通過勞動和創造獲得的物質文明，但仍要詩意、審美地生存於世，因為擁有再多的勞跡，也不必然擁有心靈的安頓，甚至可能為勞跡所困。人只有擺脫向物化的沉淪，在詩與思的澄明之境，才得見存在的朗朗乾坤。

有人說，生存尚且不易，何談詩意地棲居。誠然，我們很多人還沒有足夠的「勞跡」，依然要為爭取基本生存條件而苦苦打拚。為了保住飯碗，為了升職加薪，我們整日戰戰兢兢，如履薄冰，各種糾結掂量，各種利益算計，各種曲意逢迎。

但不必誇大詩意棲居的條件，詩意並不是有錢人的閒情逸致，普通人的奢侈品，它是一種生活態度和方式，人即使處於窘境，也可活得瀟灑多姿。身處貶謫之地，蘇軾卻有「此心安處是吾鄉」的灑脫；顛沛流離中的林語堂夫婦，仍能感受借書而閱的無上歡愉，只要心存詩意，處處皆是遠方。

人，詩意地棲居，覺知了生命的本真，從而築起自己的精神家園。有家可歸的心靈，擺脫了死亡焦慮，不囿於物，不羈於俗，活得通透而自由大氣。

生而為人，終有一死。若一個民族人人篤信保命哲學，沒有一群充滿好奇並敢於嘗試的「妄人」，何談想像力和創造力？試想，如果沒有當年美國的萊特兄弟，或者世界上其他心存幻想的年輕人，懷著像鳥兒一樣高飛的熱望，經過無數次「作死」的模仿飛行，怎會有今日的人造飛鳥——飛機的存在呢？

叔本華說：「我們眷戀生命，是因為生命本身的美好，而不僅僅是出於對死亡的恐懼。」

我們從天災人禍中倖存下來，僅僅為自己贏得了生命展開的肌體平臺，但平臺本身並不應是我們的終極追求，酣暢揮灑的人生才值得喝采。

當向這個世界告別時，一個人腦中快閃的是自己一生的紀錄片，精采不精采，有趣或無趣，他是自己的影評人。法國作家司湯達的墓碑上刻著對自己一生極簡的影評：活過，愛過，寫過。

來日並不方長，你的人生，值得怎樣的影評？（下）（寄自賓州 ）