離家出走的事我也幹過，說起來丟臉，想起來鬱悶，忘記又不甘心。

第一次出走，為了什麼已不記得，只記得黃昏時分我摔門而去。那時剛來美國，異國他鄉人生地不熟，娘家在大洋彼岸，能去哪兒？我站在街對面，盯著自家那棟樓的大門，看家裡那人會不會出來找我。

哼！不找我，我就去曼哈頓逛。那晚正好是元旦前夜，時代廣場有跨年迎新活動，以前想去又怕冷，趁著離家出走，正好圓了心願。不曾想，警方為防擁堵踩踏事件，早就以時代廣場為圓心，按時段一層層封鎖了，根本進不到時代廣場，只能在周邊蹓躂尋找機會。後來看到一大家子歐洲遊客跟員警說，他們住在裡面的某某飯店，員警一抬手，打開隔離柵欄放行了。我本想跟著混進去，想著自己的亞洲臉，心虛，終究沒敢。

十一點以後，街上人潮奔湧，人聲鼎沸。我被人流推擠到不知道哪條街口，前後左右都是荷爾蒙旺盛的青年男女，好像全美的年輕人都聚集於此，興高采烈，手舉氣球棒，戴著迎新眼鏡上貼的是新年的四位阿拉伯數字。雖然天氣寒冷，但氣氛熱火朝天，我沮喪的心情也被沖淡了。遠處是教堂塔尖一樣的高樓，似乎有望看見水晶球降落，等到大夥一起倒數七、六、五、四、三、二、一，卻什麼也沒看見，聽見禮花炸響，望見高空有零星火花閃爍，原來我等處於犄角旮旯的邊緣地帶呢。然而大家無比「嗨皮」，自娛自樂地大嚷「新年快樂」。一時間，我忘了自己是離家出走之人。

跨年之後，封鎖區開放，人群慢慢疏散，我來到剛才水泄不通的六大道上，霓虹仍無聲地閃爍，滿地七彩碎紙屑，有曲終人散的落寞和淒涼，忽然想到自己該往哪裡去。很多人要連夜坐火車、長途汽車回家，我本想跟著人流去有吃有喝的賓夕維尼亞車站過一夜，考慮一下是否坐車去外州投親靠友，好加強離家出走的效果？但實在對跨年迎新有點失望，泄了勁，見到地鐵站 ，就進站去坐地鐵，回家了。

剛進家門，沒去找我的那人不驚不慌地問：「你去時代廣場了？」

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第二次出走是七、八年後，因一件小事惹出家裡那位雷霆萬鈞之氣。誰還沒有脾氣啦？我忍耐了一夜，次日簡單收拾了一只背包，扔下幼兒和老媽，不聲不響離開家。這一次幸有朋友收留我，他們進城買菜，我們先在超市碰頭，我幫著他們採購果蔬雜貨。看見牛角椒促銷，漂亮又新鮮，可恨我不爭氣，想到氣走我那「魔頭」喜歡吃虎皮辣椒，便跟朋友各自買了一大袋。然後又跟朋友一起去韓國店吃烤肉，圍在烤爐邊，花兩小時吃了五、六十元一份的肥牛片和各種韓式小菜，頗有快意恩仇的爽氣。

第二天，跟老媽視訊聯繫，聽說昨日「魔頭」下班回來仍懵懂無知，天黑以後，發覺我不在家做飯，才問我媽我去哪裡了。我媽答，我早上出去了就沒回來。他著了慌，打電話報警說家人走失，員警隨後上門調查抄錄資訊。我心想，你怎麼不告訴員警你前天對我做了什麼？

等到他發現我每天不離手的平板電腦不在家裡，才確定我是有計畫地離家出走，便打手機發短訊道歉認錯立保證。我媽在視頻裡說孩子拉稀，糊了一屁股臭臭，氣走孩子媽的孩子爹立刻得到現世報，從來沒照顧過孩子，現在要笨手笨腳給孩子放水洗澡脫衣穿衣。

我不接電話，不回語音，在朋友家吃了她家好男人做的牛角椒炒雞蛋和糖水芋頭。好幾年沒過那麼悠閒的日子了。

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第三次出走，源自與家裡那位一次針鋒相對、各執己見的衝突，孰是孰非在兩三年後見了分曉，但當時我情急之下只能以權宜之計解決問題。我爭分奪秒趕去圖書館 列印檔案，不料那天是圖書館的休館日，吃了個閉門羹。一下子，我深感挫敗，萬般沮喪地慢慢踱步回去，只覺得對世界、對人生、對自己都感到無力與無奈。不想回家，也不想去什麼地方，便在自家外面的林蔭大道上，從晚上六點坐到半夜十二點。

這一回，他學聰明了，沒有傻乎乎地報警，而是按照事先記下的我朋友的電話，挨個打電話給她們詢問我的下落。結果，人人都知道我離家出走，隔天便積極來電話調解和勸慰。

說起離家出走，我幾位女友都有相同的經歷，都是被逼到冤屈無告、忍無可忍時才出走。有的在外面租住旅館，有的企圖尋求自我了斷。為什麼出走的都是女人？因為兩性關係中女人仍是弱者，在家庭裡，當矛盾不能解決，對立面又是經濟、社會地位、人脈、體能等各方面的強者，女人能做的，也只有離家出走了。

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耶魯大學 一位政治學教授詹姆斯．史考特（James Scott）寫的書《弱者的武器》，講述了馬來西亞農民為抵制地主剝削他們的利益，用各種低成本、消極的方式反抗地主的壓榨，以可操作的被動攻擊應對既有秩序的不平等，避免了正面衝突的風險和惡果。女性的離家出走與此類似，當無法正面硬槓時，離家出走就是最後的武器，於己是一種自衛，於人是一種抗議和警告，是堅定但又不至於引發「戰爭」升級的態度和立場。

少年的出走也許意味著自由、收穫或新生，甚至還帶點詩意。為妻、為母的女人出走卻正相反，因為家庭原本就是女人營建的，離家出走意味著放棄，有可能導向兩敗俱傷、魚死網破的悲摧結局。男人們，要是女人離家出走，請務必當成關乎家庭生死存亡的大事對待。短暫的出走是為了最終的維護與堅守，一旦女人真的絕望，那就不是離家出走，而是拋家棄口，一去不回頭，不會讓你再找回來。（寄自紐約）