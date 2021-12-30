（黃棟洲．攝影）

偶然窺見窗外短籬上的紅葉飄落，忽然想起久未過城南，料想路邊那排銀杏樹早已遍染秋色。怕黃葉匆匆落盡，趁今日天氣尚好，遂拿起相機，驅車前去看看還留有幾分秋意。

一開車門就看到一棵銀杏樹高聳道旁，樹幹粗大斑駁，淺淺的苔痕從樹根蔓上枝幹。曲折迤邐的小徑傍著一排矗立在草地上的銀杏樹，樹枝斜出茂密的黃葉之中。梢頭黃葉高下簇擁，枝條或橫斜俯臥，或依依下垂，各具姿態。高低起伏的綠草地上，疏疏密密地覆著一層落葉，風起處，幾片黃葉輕輕飄落眼前。沿著小徑邊走邊看，宛如漫步在圖畫中。忽然一隻松鼠躍上枝頭，迅速採下銀杏果，原來松鼠也知道秋色將盡，預備儲糧過冬。

小徑徘徊中，偶然看到一株楓樹，斜倚矮籬一角，枯枝敗葉零落道旁，殘秋景象意外牽動鬱悶心情。不知不覺走到一片開闊的地方，但見銀杏樹聳出屋頂之上，重重黃葉中錯雜三兩綠枝，壯美優雅的景觀豁然消解了悲秋情緒。

銀杏樹春夏時綠蓋亭亭，到了夏末就結果纍纍，果實成熟墜地，味道難聞。寒冬時黃葉落盡，枯枝滿樹，望之淒然。唯有秋末至初冬的銀杏樹最美，初時綠葉漸漸泛黃，遠遠看去黃綠雜錯，尤其遇上斜陽半掛樹梢，枝葉隨風搖擺，情境更為動人。幾周之後就黃葉滿樹，蔚然壯觀。若以春夏秋冬的銀杏比擬人生自小至壯至老，則銀杏樹黃葉晚茂且優雅壯觀，象徵人生最美好的時光在步入老年之際。此時身體尚健，子女已成年，無房貸工作壓力，正是夕陽無限好啊！

多年前離家到外地工作，閒時聊以自遣，常展紙研墨，運腕縱筆寫一些古詩詞。我雖不善書法 ，但隨意塗抹，幾年來也積稿盈尺。退休 後偶然檢視舊行篋，發現最常寫的詩句是明代楊慎的〈臨江仙〉：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅；白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風，一壼濁酒喜相逢，古今多少事，盡付笑談中。」

銀杏樹下幾度來回，秋風黃葉中再誦〈臨江仙〉，默唸到「白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風」時，內心欣然有會，隱隱與楊慎詩中的意境相契合，一時胸中灑灑，塵俗都忘。（寄自加州 ）