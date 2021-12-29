印地安人古刻畫——報紙岩。（竹義．圖片提供）

十月下旬與兩對好友夫婦相約，六人一起遊賞猶他州 。我們規畫了一些比較冷門的景點。意想不到的是，在這些比較少人去的景點，我們碰到一些另類的人在做很有趣的事。

熱愛攀岩的游牧情侶

我們去過兩次峽谷地（Canyonland）國家公園，兩次都是在空中之島（Island in the Sky）區遊賞。這次安排去大家都沒到過的針峰石林區（Needles）。早上開車一個半鐘頭到另一邊的峽谷地公園，快到以前，先造訪位於往公園大路邊的景點——報紙岩（Newspaper Rock）。這個面積達兩百平方呎的印地安人古刻畫岩，是美國保存最好的古刻畫之一，最早的刻畫開始於兩千年前。

報紙岩的停車場只有另一部車，是一部中型的箱型車，車子旁邊一對年輕男女在整理攀岩繩索和扣環。大家看到攀岩好手都覺得很好奇，一起走過去問：「是準備在附近攀岩嗎？」年輕女孩沒答腔，埋首繼續專注做她的事，男孩停下手來回答，昨天剛完成一個攀岩行程，裝備卸下來後，天色已晚，來不及整理，今天是休息日，把器具檢查整理好，以備下次用。看他蠻和善的，我們繼續跟他聊，原來他們昨天晚上就睡在這裡，睡在箱型車裡。

年輕女孩叫茉莉，酷愛攀岩，立志做個攀岩專家，踏遍美國各地有名的岩壁。男孩叫丹尼，他愛茉莉，願意跟著她到處去。兩個人沒有很多錢，沒有辦法負擔到各地去的旅費，便買了一部箱型車，丹尼上網搜尋學習，自己動手把車子改造成活動房屋，做飯、吃飯、睡覺都在車上。車子有時候會停在公園的露營地，有時候為了方便或省錢，就停在允許過夜的免費停車場。丹尼主動邀請我們參觀他的車子，裡面麻雀雖小、五臟俱全的設施，令大家嘆為觀止，紛紛讚嘆他的巧思。

茉莉和丹尼以車為家已經過了兩年。問他們靠什麼維生。丹尼說他因為改裝自己的車子，學會木工，會在每個地方找臨時木工的工作，有時也幫人家改裝箱型車，就這樣東賺一點西賺一點。因為花費不多，日子也過得下去。問他們這樣還要過多久。他聳聳肩說，現在過得很開心，沒想過這個問題。

茉莉和丹尼的生活很像我們不久前看的電影《游牧人生》（Nomadland）裡面的那些人，但是又不完全一樣。電影裡的人是不想被束縛，追求的是自由自在的人生，茉莉和丹尼卻是為了追求自己的興趣。同樣的是，他們都沒有為將來作打算，只要現在過得開心就好。這跟我們從小被教育的完全不一樣，我們從小被教導：人要有遠慮，要先天下之憂而憂，所以我們一直在努力，努力讀書，努力做事，努力賺錢。我們都不能理解茉莉和丹尼為什麼能夠這麼開心，這麼不為將來憂慮。

聊了一下子，開始有別的遊客來，我們也覺得差不多了，便祝他們接下來的行程順利成功，然後我們準備去參觀報紙岩。丹尼好心地指了指右邊說，就在那兒。等我們參觀完報紙岩，照了相，回到停車場，箱型車已經不在了。

退休後一人遊山玩水

這次行程安排了好幾個slot canyon，都是水流切割砂岩形成的峭壁小峽谷。最後一個 Willis Creek Slot Canyon是在大階梯（Grand Staircase-Escalante）國家景區。一進峽谷，便眼睛一亮，我們讚嘆峽谷岩壁上的漂亮水紋。這是強勁水流經過百萬年冲刷後的成果。我們一路不停照相，就在一個大家都認為很漂亮的景點前，準備來個自拍合照時，竟然傳來一聲：我可以幫你們照相。一看，說話的是個滿臉笑意、俐落登山裝打扮的獨行女遊客。

女遊客名叫安琪，她先幫我們拍了合照，接著我們也幫她拍，然後大家就聊開來了。安琪知道我們六人是四十幾年的老同學、老朋友，還每年一起遊山玩水，她滿口地讚許。我們問安琪，怎麼會自己一個人到這麼偏僻的地方來？安琪說，她很喜歡大自然，可是以前一直忙於工作，沒有很多機會遊山玩水。去年的疫情 ，讓她看到人生脆弱無常的一面，今年三月打好疫苗後，想到自己六十幾歲了，很多想去的地方都沒有去，現在經濟上已無憂慮，於是決定辭去工作，準備好好享受大自然，不要留下遺憾。

安琪先買了一輛卡車，再買了一輛露營拖車，打算花兩年的時間，好好遊歷美國的國家公園和國家名勝。安琪開著卡車，後面拉著露營拖車，到一個目的地後，卸下露營拖車，作為晚上炊煮和睡覺的基地，白天就開著卡車到處玩賞。我們都很欽佩安琪的勇氣和決定。我們自己，不要說一個人，就算是兩個人可能也不會這樣做。

安琪五月中由南加州 出發，北上經過奧勒岡州，玩遍了東北角的華盛頓州，現在來到猶他州，已經遊歷快半年了。她每天都會在 Instagram放照片和簡單介紹一下每天的行程經歷，但是她很小心，發布的照片和介紹比實際行程晚兩個星期，這樣才不會暴露自己的行蹤。

大家天南地北地聊，我們說了過去這些年去過的地方，安琪也介紹她接下來的行程，給了我們她的Instagram帳號。看看時間差不多了，大家互道珍重，互祝好運，安琪繼續往峽谷內走，我們返回停車場，繼續下一個目的地。

三年走遍全美的背包客

從大階梯國家景區出來，接上12號公路不久，路邊有一個不小的觀景點兼休息站，我們停車看風景，上洗手間，喝水吃點心。隔了十來分鐘，由公路的另一端走來了一位登山客，滿臉鬍鬚，肩上背著大背包，大背包上可以看到有帳篷，還掛了個空的一加侖水桶。此時剛過正午不久，烈日當空，背著大背包走在微微上坡的柏油路上，應該很辛苦。我們幾個人大學時代，也常背著大背包爬山縱走，看到大背包客倍感親切，忙不迭地迎上去，跟他打招呼，問他怎麼會背著大背包在這裡，要去爬什麼山。背包客看起來有點靦腆，但仍面帶微笑地跟我們分享他的故事。

他自我介紹叫克里斯，住在伊利諾州。克里斯說自己是一個內向害羞的人，跟人講話時都低著頭，不敢看對方的眼睛。疫情擴散後，他被迫宅在家，內向的個性，讓他更沒有跟任何人接觸。去年十二月疫情最嚴重時，他內心裡突然湧起一個聲音，要他出去走一走、看一看。這個念頭不斷地在他腦海浮現，最終，克里斯決定要做就做大的，他稍微估算一下，準備用三年的時間「走」訪美國所有的國家公園，看盡美國的大山大水，順便看看美國各州的小鎮。而且克里斯告訴自己，不僅要走出去，還要跟各地不同的人接觸，當作給自己的一個訓練和挑戰。

克里斯從今年一月開始走，到現在已經走了四千多英里，磨破了八雙鞋子。他沒有跟我們說他走過哪些地方，而是給我們他自己創設的網址，要我們去他的網站，裡面有他寫的部落格，介紹他去過的地方，以及他的經歷和心得。嘿，他還懂得自我推銷呢。克里斯也提到，經過這十個月來的經歷，他已經能夠很自在地跟任何人講話了。克里斯問明了我們接下來要去首都礁國家公園，他說他正是從那邊走過來的，也說接下來我們要開的，是一條風景很漂亮的公路。

臨分手前，我們看克里斯背包上的水桶空了，就問他需不需要一些水。克里斯說好，我們便拿了兩罐水給他。另外，還有人去拿啤酒、能量棒、堅果等給他，他通通來者不拒。事後我們去看他的網站，他把我們送的東西擺好，照了一張照片放在網站上，下面說明：「來自公路天使」。我們跟克里斯分手後，在車上還聊到他，東尼嫂眼尖識貨，跟我們說克里斯腳上穿的是名牌登山鞋 Lowa，想來他的家境應當不錯。

12號公路是猶他州有名的美景公路，由布萊斯國家公園，經過大階梯國家景區到首都礁國家公園，中間有一段蓋在一萬多呎高的 Boulder Mountain上，而且就蓋在稜線上。這一段公路，兩旁都是往下的陡坡，由高處往低點開車時，有御風而行的感覺。觀賞美景的同時，想到克里斯背著大背包一路走上去，我們真是由衷地佩服。

適合自己的另類壯遊

短短幾天內，碰到這幾位不同的人，以不同的形式，或以車為家，或開著露營車，或走路住帳篷，遊歷美國各地的美麗風光，讓人好生欽佩他們的壯遊人生。這對於來自台灣的我們來說，是無法想像的，從小我們就被教育要為未來著想，要謹慎小心。還好，我大學時代爬了不少座台灣百岳高山，這也許是比較適合我們的另類壯遊。

（寄自加州）