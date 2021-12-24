《望向無盡》（Blick in die Unendlichkeit），瑞士畫家費迪南德．霍德勒(Ferdinand Hodler)，1916年。（李筱筠∕提供）

2019年9月某日晨讀時一首由中國偏遠山區孩童所寫的短詩輕叩我的靈魂：

《黑夜》

我信奉黑夜

因為它能覆蓋一切

就像是愛

2020年2月底，新冠病毒真如短詩裡的黑夜，鋪天蓋地而來，全球無一處幸免。

大疫流行，人們驚慌恐懼、許多生命流逝、二元對立加劇、全球政經局勢動盪。新冠病毒不僅侵害肉身，也分裂人與人的連結，人類社會正經受世紀撼動。

如黑夜覆蓋一切的病毒，近兩年來抑制光明令人抑鬱。流行病學專家預告，疫情直至2023年才會趨緩，而病毒將流感化，週期性爆發可能成為常態。這預示人類或將與病毒共生，正如人類自古以來便與覆蓋地表最廣的黑夜共處。

若黑夜能像愛一樣覆蓋一切，那麼覆蓋一切的病毒能否通過人類意念轉化為愛？

疫情於2020年3月在瑞士爆發的前三個月，我變得極為憤怒。對病毒憤怒、對日夜緊盯的各路疫情消息憤怒、對諸多國家政府不知所措憤怒，對掉以輕心的民眾憤怒、對無能為力的自己憤怒。眼看自己即將被憤怒與無盡的黑夜吞噬。

就在同年初夏某日於三面環山的寓所陽臺上將英語學名為「花園宇宙」（Garden Cosmos）、原產於墨西哥高原地區的白色、粉紅、桃紅三色大波斯菊移植之際，幾近失衡的身心靈仿若隨大波斯菊從遙遠神秘的中南美原生地乘著清風白雲橫跨大西洋穿越西歐山川，再隨大波斯菊學名飛向宇宙星辰，最後如法國飛行員作家聖修伯裡筆下的小王子停駐某個小行星，遙望人類應當詩意棲居的地球。遙望當下，感到身心安寜、靈魂滌淨，殊勝得無法言喻。

為使身心靈在疫情期間保持和諧統一，我開始靜坐冥想。每當靜坐冥想，輕盈飄逸葉片纖長的大波斯菊總會在腦海裡化為佛祖手裡輕拈的那朵金色菠蘿花。

《五燈會元．七佛．釋迦牟尼佛》：「世尊在靈山會上，拈花示眾，是時眾皆默然，唯迦葉尊者破顏微笑。」世尊將花交給迦葉尊者。「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。」

一花一世界，一樹一菩提。人類通過意識可從一朵花看到大千世界、浩瀚宇宙。宇宙奧秘，盡藏一朵花。

因此我追問：若黑夜能像愛一樣覆蓋一切，那麼覆蓋一切的病毒能否通過人類意念轉化為愛？

佛祖手裡輕拈的那朵金色菠蘿花，常使我想起瑞士知名象徵主義和新藝術風格畫家費迪南德．霍德勒（Ferdinand Hodler）畫作裡十幾種豐富人類視覺的瑞士花卉。藝術鑒賞者認為，霍德勒對花卉不同形式與意義的創造性處理標誌著一種新視覺語言的開始。

霍德勒雙親分別在其幼年和少年時期死於肺結核，隨後十八年間幾位弟妹也陸續死於肺結核。迫於現實，年僅十二歲的霍德勒即繼承酗酒成癮的繼父的繪畫工坊，從此以繪畫賣畫為生肩負全家生計。

醫術仍不發達的十九世紀後期，肺結核正如黑夜覆蓋一切的二十一世紀新冠肺炎籠罩霍德勒一家人。之於霍德勒，花卉短暫的生命週期對應著生命的生離死別，而大自然的神秘平行主義（花瓣紋路）對應著人類世界的二元對立（晝夜、男女、生死），因此花卉與大自然才特別觸動自己並特別將之型塑為獨具個人風格的繪畫語言吧？

在漫長黑夜裡嘗盡人間悲苦與生命無常的少年霍德勒，是否曾像二十一世紀中國偏遠孩童內心如此渴望被愛，從而信奉黑夜，只因它能覆蓋一切，就像是愛？

霍德勒一生創作逾二千幅畫，約一萬幅素描。我們在畫家的創作數量上，看到他的生命韌性，在其勇於突破繪畫語言上，看見人類幾近神性的一面。即便死神幻化為瘟疫緊追其後，霍德勒卻成功通過意念的轉化，即通過藝術與大自然中的花卉，去傳達其堅定不移的信念：人間有愛，而愛是人類在地球上賴以生存的唯一途徑。

我最喜歡霍德勒的大幅畫作《望向無盡》（Blick in die Unendlichkeit），是他連續創作三年，直到逝世前兩年才完成的作品。女人與花的柔性，是畫家特別著迷的繪畫語言。柔性，即象徵著生命韌性吧？

新冠病毒或將與人類共生，我們能否有足夠的生命韌性安住身心靈，並鼓起勇氣望向無盡？

（李筱筠，台灣基隆人。旅居瑞士逾二十年，通曉多語。愛好人文藝術、喜歡跨域思考。台灣國立中正大學外文系，歐洲商學院ESCP Europe高階管理人才國際商務碩士。歐華作協會員。著有《瑞士玩全指南》、散文集《跨境之旅》《生命之歌》《閱讀蔣勳.美的佈道者》《世紀病毒--我在瑞士的抗疫紀實》、短篇小說《愛，在新冠疫情蔓延時》。）