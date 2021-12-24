藍色女人：談2021年德國圖書文學獎得主斯特魯貝爾

2021年德國圖書文學獎得主——斯特魯貝爾。（麥勝梅∕提供）

●德國文壇盛事

德國圖書獎是德國出版界最高獎項，每年頒獎的時間，總是安排在十月法蘭克福書展的前兩天。今年也不例外，德國圖書獎委員會於十月十八日公告，德國女作家安傑．雷維克．斯特魯貝爾（Antje Rávik Strubel）以作品《藍色女人》在最後的審決中脫穎而出，榮獲2021年度最佳德語小說獎。斯特魯貝爾是六位最後入圍者中最年輕的一位，她在得獎名單的公告後即受各方高度矚目，而《藍色女人》也成為暢銷書。

評審對得獎作品《藍色女人》有這樣的評語：「這是一部東西方小說、一部歐洲小說、一個關於濫用權力的故事，作者善於盤結故事情節，對芬蘭風景有磅礴大氣的描繪。」。

《藍色女人》講述了一位東歐女子在德國被強姦之後，試圖逃脫這段陰暗記憶的故事。她在赫爾辛基邂逅了一位歐盟議員，他愛上了她。藍色女人，原是一個神話特徵的人物，給了作者敘事和自我敘述的靈感，而故事的背景涉及德國、芬蘭、前捷克斯洛伐克三地，作者花了八年的時間才完成這部钜作，以女性小説手法書寫當代歐洲的身份認同和變化，講述了有關愛情的不平等條件、兩性權力差異、歐洲的深淵、還有發人深思的：人們如何縱容可怕的事物變得「正常」。

書名為什麼取為「藍色女人」？斯特魯貝爾作了如此解釋：「藍色的女人與水相連，但也許也與墨水相連，這就是為什麼她是藍色的……」。

●藍色女人背後的女人

1974年，斯特魯貝爾出生於東德波茨坦，她屬於柏林牆倒塌後的「新生代」作家。

讀書、工作、留學和文學創造是她生命中四個重要的階段。高中畢業後，她接受了書商學徒培訓，在此時期的她學習了圖書管理的技能，先後在波茨坦大學和紐約大學學習文學、美國研究和心理學，並在2001年完成了她的碩士論文。

她的論文題目是研究奧地利女詩人弗里德里克．梅雷克（Friederike Mayröckers）的詩集，梅雷克的代表作《沉思或歎息花園》（brütt oder Die seufzenden Gärten），對20世紀下半葉的德語詩壇擁有極其深遠的影響，顯然，也影響了斯特魯貝爾日後的寫作風格。

斯特魯貝爾於1993年首獲青少年文學獎，她在創作路上，可說是碩果纍纍一帆風順。2000年得到維珀斯多夫王宮獎學金，2001年她出版了《打開光圈》（Offene Blende）和《雪地之下》（Unter Schnee）兩部小說，《打開光圈》的故事聚焦於出生在東德的女性，通過新的工作和身份，在歐洲或美國重塑自己。《雪地之下》講述了一對女同性戀的故事。同年，她獲得了恩斯特．威爾納（Ernst-Willner-Preis）獎。

得獎以後，斯特魯貝爾知名度也大大提高。人們好奇想知道這位天才作家是怎樣的女人。2001年，斯特魯貝爾改了她的名字，在原先的姓名加上一個外文名字雷維克（Rávik，最初是Révic）。她一直都留著一頭帥氣的短髮，不時散發出「男性化」的氣息，加上和她一起生活的是一位女性，恰恰也說明瞭她的性向。有報導説她從不依附主流，她是一位謎般的女人。

●筆耕不輟，成就斐然

從她初露鋒芒起，斯特魯貝爾便是筆耕不輟，小説作品計有《婚外情》《圖波列夫134》《寒冷的空氣層》《來自村莊》《將白天降到深夜》《在人類心靈的森林中》等，並且得獎連連：2001年獲得了恩斯特．威爾納（Ernst-Willner-Preis）獎；2003年她獲得了羅斯威薩獎和德國評論家獎；2005 年獲得了瑪堡和不來梅兩項文學獎；2007年獲得赫爾曼．黑森獎和萊茵高兩項文學獎，並且獲得萊比錫圖書獎提名；2019年 獲文學屋獎；2021年 以作品《藍色女人》榮獲德國圖書獎。

斯特魯貝爾精通多種語言，她除了寫廣播劇和旅遊文學外，還把英語和瑞典語小說翻譯成德語。其中有美國小說家瓊．迪迪翁（Joan Didion）的《魔法思維年》《為了生活，我們互相講故事》《藍色時間》《南方和西方》。澳大利亞小說家法維爾．帕雷特（Favel Parrett）的《在淺水區之外》，以及美國作家露西婭．柏林（Lucia Berlin）的短篇小說《我還錯過了什麼》。

（麥勝梅，歐洲華文作家協會會長，著有《帶你走遊德國》等書，熱愛散文、詩歌、漢俳、旅遊和繪畫。）