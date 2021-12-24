語言的風采：從語言看歐洲民族性格

我在歐洲居住的時間已長達半個世紀。其中有三年在德國念書，兩年住在西班牙，其它的歲月都是在北歐的丹麥度過的。當我的丹麥先生尚在世的時候，我們每年都駕車出遊歐洲一次；每到一處，必盡量找機會跟當地的人接觸，欣賞各國不同的文化和風俗。

跟不同國度的歐洲人接觸多了，我發現，從他們所說的語言可以看出他們不同的民族性格。歐洲語文之多，仿如一個語言萬花筒。在此僅以法語、西班牙語、德語和丹麥語為例，分析這四種語言與其民族性格的微妙關係。

法語發音漂亮，說話的聲音隆重，有如大江之浪滔滔往前奔。這些語言特徵正好反映出法國人的民族性格：他們富有自信心、自視甚高、愛追求藝術成就，也注重享受人生的各種樂趣，尤其講究飲食的佳美。換一句話來形容法國語言：她是一位雍容華貴的盛裝貴婦。

西班牙文富有熱情與精力；而且西班牙人說話的速度奇快，有如瀑布從峭壁飛瀉而下。由於西班牙人具有豐盛的熱情與精力，他們的文化才會產生鬥牛及佛拉曼柯（Flamenco）歌舞等富有刺激性的娛樂風俗。

當年，我只學了數百個西班牙字便前往西班牙西海岸的一個海邊小城去居住。在那些歲月裡，最令我難忘的經驗是西班牙人的友善和好客。不管我到哪裡，一坐下來，西班牙人便前來搭訕。他們不會說英語，我只好使用破碎的西班牙文來應付。西班牙人一點也不介意，認為我願意說他們的語言，是他們的光榮。

西班牙人有一個風俗，倒是我很不習慣的。那就是他們不守時。舉例來說，大家約好六點見面，對方等到八點才出現，而且認為姍姍來遲是理所當然的。日子久了，我只好毫無怨言地接受他們這個不重視時間的風俗。如果要用一位女人來象徵西班牙語，我認為最合適的是把她視作一個市場的賣菜婦，性格活潑、態度友善、精力充沛，但作風有點粗獷。

至於德語，我個人認為她是世界語言中最強有力的一種，發音清楚明確，說起話來鏗鏘有力。德文的文法規則繁多，但用法嚴謹，有條有理。使用這種陽剛性重的語言的德國民族也具有剛毅的性格；他們善組織、守法則、做人認真、辦事效率高，並且有民族優越感。用一位面容嚴峻的女教師來象徵德國語言是最恰當的。

最後，說到我自己講了幾十年的丹麥語。我認為丹麥語溫柔、平實、有彈性，就像一位性格柔和、內向、但做事能幹的女子。

還記得我剛到丹麥的時候，覺得丹麥語言很不好聽。原因是，她有很特別的發音方式：每個字只把其中一半的聲音吐出嘴外，另外的一半則吞進喉嚨裡，結果就像是嘴巴裡含著一塊馬鈴薯在說話似的。

當我把丹麥語學好了，我也就開始欣賞說這種柔軟、有彈性語言的民族。在我的眼中，丹麥人是歐洲人中最有容忍量、最隨和的民族。

每當人與人之間發生矛盾衝突時，丹麥人盡量避免爭吵，也不發脾氣，總愛這樣說：「別緊張！讓我們平靜地把問題討論一下。」 他們更有一種反嘲的幽默感；舉一個例子來示範。 他們愛說：「只有最聰明的人才有能力學會丹麥文，所以世界上只有五百多萬人會說丹麥話！」

丹麥人以自己的語言為傲，在丹麥生活非得使用丹麥語不可。可是他們也非常注重學外語，尤其是英文和德文。小孩子從育幼院就開始學英文。在政治、學術、藝術等各式各樣的國際會議上也採用英文。原因是，丹麥人懂得，一個小國家若要在廣大的世界上競爭生存，絕對不能採取閉關自守的態度。

近年來，中文在丹麥人中也變得越來越被重視。我的一位丹麥親戚的兒子去年中學畢業，進大學的第一志願是中文系，可惜他的成績分數不夠高，沒有被中文系錄取，只好另選它系。原因是，丹麥大學的中文系出現了粥少僧多的現象。由此可見，熱衷學中文的丹麥年輕人已為數不少。

總的來說，語言猶如一面鏡子，誠實地反映出一個民族的獨特性格。

（池元蓮，中英雙語作家，長居丹麥。出版中英著作十餘種，其中以《歐洲另類風情—北歐五國》《兩性風暴》《丹麥之戀》等書最受讀者歡迎。《華人世界》雜誌基於池元蓮文學創作的突出成就，2009年將她與其他十幾位美歐華裔女科學家、教育家、作家、運動員、影視界名人等遴選為「文化先鋒」。）