中央公園Homecoming演唱會。（朱禺之．圖片提供）

轉眼間來美國訪學快兩年了，然而之前的旅行計畫都被一場疫情打斷。直至今年六月，美國各州逐步解除旅行禁令，但我依然躊躇再三，雖然偶爾會打開地圖，查看66號公路沿途的汽車旅館，那是我一直嚮往並決心要自駕的必選線路，但最終沒有足夠的動力做出行動，只能偶爾翻翻凱魯亞克（Jack Kerouac）的《在路上》，聊慰心中遺憾。

有一次偶爾翻閱世界日報，報導稱紐約中央公園 將舉行演唱會，演出陣容堪比1969年胡士托（Woodstock）音樂節。這個消息立刻打動了我，因為參訪胡士托舊址也是我這次赴美的旅行計畫之一；我立刻查閱相關網頁，布魯斯．史普林斯汀（Bruce Springsteen）、保羅．賽門（Paul Simon）等音樂巨星都會出現在演唱會中，這足以讓我決定來一次紐約之旅。

我先自駕到了聖路易斯機場。機場的安檢很簡單，只須出示護照和疫苗接種證明即可。聖路易斯和紐約有一個小時的時差，所以感覺飛機提前了一個小時就到了。

我住的飯店就在華爾街上，從飯店出來，就看見了那隻著名的華爾街銅牛，牛屁股下的兩個圓球被遊客摸得閃閃發光，甚至有女遊客抱著圓球歡天喜地地拍照。據說摸了那兩個圓球，投資就會有好運，我確信自己此生無此運氣，所以沒有去摸摸的欲望，只遠遠地拍了幾張照片就離開了。

來紐約之前，有位朋友告訴我，可以到唐人街去吃個地道的中國早餐。第二天早上，我查了一下地圖，並沒有地鐵 直通唐人街，於是決定步行前往。一路跟著導航，快接近的時候，路邊的公園裡陸續看到華人面孔的晨練者，據說疫情前，這裡也有很多人在跳廣場舞。

到了唐人街後，到處都是熟悉的漢字招牌，有簡體也有繁體，但店門都是關著的，這和想像中煙氣繚繞、人聲喧鬧且滿是鄉音的景象截然不同！逡巡了幾條街，偶遇一位看似華人的女士，嘗試著用中文打了個招呼，果然她也用中文回我。我問她哪裡可以吃到早點。她只是淡淡地說，這裡沒有早餐，然後便匆匆離開了。我不禁悵然，然後又遛達了幾條街，果然如她所說，沒有早點。

MET & MoMA

紐約地鐵果然如傳說中一樣老舊，昏暗中透著工業革命初期的味道，這讓我想起了卓別林電影裡的一些經典鏡頭；另外，地鐵裡永遠不缺的是無家可歸者和一些頗具才華的流浪藝人，他們也讓乘客更容易打發枯燥的乘車時間。

在我十幾歲剛剛開始學習美術的時候，就聽說過法國羅浮宮和紐約大都會 博物館，並且從各種畫冊上看過它們收藏的藝術品，一直心嚮往之；梵谷、畢卡索、馬蒂斯、高更、塞尚……想到這些大師的名字，在去往大都會博物館的路上，心情就無比激動起來。

大都會的門票是可以選擇的，不論你是什麼身分年齡，從五美元到二十五美元價格不等，門票的收入將用來資助部分藝術家的創作和展覽。雖然囊中羞澀，但我還是選擇了二十五美元的門票，希望能為執著藝術創作的藝術家們提供一塊麵包吧。

拿到門票後我直奔四樓展廳，我所仰望的藝術大師幾乎都在這裡。參觀的人不是太多，但也恰到好處，每幅畫前面都會有幾個人流連，有人默默欣賞，有人跟身邊的朋友竊竊私語著。莫内的四季草垛、高更的大溪地少女、梵谷的鞋子和向日葵、以及堪稱點彩畫法鼻祖的〈大碗島上的星期天下午〉（秀拉畫作）……這些作品終於近在咫尺。在我學畫期間，這些作品大部分都偷偷臨摹過，當然是對著印刷的畫冊。然而當時的老師極力反對我們臨摹這些畫作，原因是這麼畫根本考不上美術院校。當時國內大部分的藝術院校比較認可的是前蘇聯傳統繪畫技法，素描講究線條，色彩追求寫實，我們每天重複的就是對著石膏像或幾組水果靜物苦練線條，只有夜深人靜老師不在的時候，才偷偷拿出這些印象派大師的畫冊，在畫布上肆意塗抹一番。

五樓展廳的中國館裡，有兩尊遼代的羅漢瓷塑深深吸引了我。那雕塑尺寸為真人大小，出自中國河北易縣的某寺廟，含底座均為彩色瓷一體燒製，這種材質的佛教題材塑像極為罕見，而更讓我詫異的是羅漢的面部表情和身姿。我曾經得到一本《南北朝佛教造像》標準畫稿，畫稿中對於佛教人物及器物廟宇佛龕等，有著嚴格的造型尺寸及比例標準，所以常見的佛教人物雕像大多千篇一律或大同小異，而這兩尊羅漢造像則完全拋卻了這些標準要求，肢體動作真實，面部表情栩栩如生。

MoMA（紐約現代美術館）則給了我更多驚喜，不但讓我能近距離地欣賞到夏卡爾、達利、盧梭等風格各異的藝術作品，更有我神往已久的梵谷作品〈星夜〉，這也是整個美術館唯一需要排隊欣賞的藝術品。梵谷留給大眾的記憶無非是他生前的窘迫和看似另類的行為，這些行為甚至讓他最好的朋友——同為畫家的高更都無法接受。他的作品更是在他去世多年後才逐漸得到認可，然而這種認可主要來自他的作品不斷飆升的價格；梵谷如今獲得的榮譽讓很多當今藝術家羨慕不已，然而卻沒人願意再去體驗一次他真實的生活。

我前後用了四天流連在MET和MoMA之間，心中開始懷念被我丟棄多年的畫筆。我現在並不需要用它來應對各種噩夢般的考試和評比，更不奢望它能換來幾斤小米，現在只是把它當作失散多年的老友，把那些絮絮叨叨的人生碎片連綴成一個完整的記憶。

New York Back（紐約重啟）

紐約人到底有多愛紐約這座城市？在這場The Homecoming中央公園演唱會體現得淋漓盡致。

我提前三小時乘地鐵來到中央公園門口，沒想到現場早就排起了長長的隊伍。通過了驗證後，工作人員在我的手腕處綁上了一條代表已經檢票的小絲帶，然後我就跟著人流來到了演出場地——中央公園大草坪（Great Lawn）。草坪上早就三五成群地坐滿觀眾，他們在草坪鋪上顏色各異的大毛巾，上面擺著啤酒飲料咖啡等，有人還帶來了整盒的披薩，邊吃邊喝地等待演唱會開始。我從來沒有過類似的現場經驗，數個小時後才明白，演唱會開始前吃片披薩有多重要！

演唱會開始前一個小時，現場DJ就開始帶動現場氣氛，觀眾紛紛站了起來，隨著音樂開始了各種不同姿態的舞蹈。左近一對姊妹花的舞姿尤其狂放不羈，吸引了數位現場攝影師圍著她們拍照，她們也大方地對著鏡頭盡情綻放舞姿和笑容。這種歡樂氣氛很快傳播到現場的每個角落，一位拄著拐杖的老人也隨之舞動起來，雖然幅度不大，但是笑容燦爛如畫。

開場是兩曲聲勢龐大的交響樂。其間我和一位特意從加拿大蒙特利爾趕來的觀眾交談了起來，他讓我猜猜誰會是第一個出場的歌手。我說希望是布魯斯．史普林斯汀，但我知道他肯定是要壓軸的。他猜是安德烈．波切利。果然，交響樂結束後，安德烈．波切利拿著銀色長笛站到了舞台中央，這也是整場音樂會少有的安靜肅穆時刻，所有人靜立著，公園上空密布著厚厚的雲層，一如疫情下的紐約；然而就在安德烈．波切利剛剛結束第二首樂曲的時候，人們還沒來得及鼓掌，忽然一束陽光穿過雲層，瞬間照亮了整個現場，人群爆發出排山倒海似的掌聲和歡呼聲。

自此以後，整個演唱會就沒有人再坐下，各種彩色的氣球在人們頭上飛來飛去，直升機一直在上空盤旋，觀眾伴隨著樂隊的演奏，唱和聲、唱副歌、尖叫、鼓掌、舞動；很快地我就感覺到了自己體力不支，並且飢腸轆轆，開始暗暗羨慕那些帶著披薩來到現場的觀眾。

遺憾的是演唱會因一場大雨而中斷並取消了後半程，我最終也沒能看到布魯斯．史普林斯汀。回到飯店後，我上網再次瀏覽了1969年胡士托音樂節的錄影片，當時也是暴雨突來，只見人們在泥水裡嬉鬧打滑。不知中央公園現在是否還有人在雨中流連呢？

在紐約的最後半天，我還是決定去一趟自由島。我在碼頭上遠遠地看到自由女神像，隨著我坐的遊船前進，自由女神像便由遠漸近，她手中的火炬泛著金光，此時我耳畔突響起歌手許巍的兩句歌詞：「沒有什麼能夠阻擋，你對自由的嚮往……。」

（寄自密蘇里州）