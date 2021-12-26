兒時挨打，是我們那一代人成長的共同記憶。不聽話在家裡被爸媽打，考不好則在學校被老師揍，差一分打一下。那時候的觀念，相信打罵教育 比引導式教養更立即見效。記憶中小學女生成績好的比較少被打，功課不好又頑皮的男生特別沒有尊嚴，常常成為管教羞辱的對象。我親眼見過各種打孩子的場景，被打的表情痛苦又無助，疼得齜牙咧嘴，拚命甩手，其他人看著哪敢不乖？有殺雞儆猴的效果。如今想起，餘悸猶存。

大人一面打一面說都是為了孩子好，似乎句句在理，如「子不教，父之過。教不嚴，師之惰」、「不打不成器」、「愛之深，責之切」、「三天不打，上房揭瓦」、「棍棒底下出孝子」、「打是愛，罵是情，不打不罵不自在」每一句都是前輩傳下來的經驗談與教訓。家長還賦予老師打學生的權利，對老師說：「我的小孩如果上課不乖，您就盡量打吧！」因此若在學校被打，回家也不敢講，因為可能會再被打一次。但也有些不合理的說法，如「下雨天打孩子，閒著也是閒著」，小孩被打得莫名其妙，太冤屈，有時可能純粹因為大人心情不好而被打，再加上言語羞辱，精神虐待和肢體暴力一起來，受傷更深。

挨打的理由百百種，使用的工具也千變萬化，孔老夫子雖然教我們「小杖則受，大杖則走」，但誰敢逃？只見發考卷前，有些小朋友已經做好準備工作，有的手心抹口水擦生薑，有的屁股墊毛巾手帕。被打時有無助求饒者：「我再也不敢了」、「我錯了」；也有好強嘴硬的：「打死我好了」，惹得大人更生氣。

記得那時小學班上有好幾種刑具，用藤條打手心處罰，拆下椅子木板打屁股，用細竹子打小腿，氣急時，甚至有的男生被男老師用皮帶狂抽亂打。更有老師想出不少即興體罰方式，不及格的人被罰跪，或繞著教室座位作青蛙跳，或頂一桶水在頭上半蹲。有人因為作業字跡潦草，眼皮被捏起來轉，耳朵被扯得高高的；或粗心做錯事，就被老師用手關節敲頭。在暴力下，學生只有乖乖聽話。還好也有不打孩子的老師，處罰是讓學生罰站。

想反抗卻無計可施，有人問，為什麼孩子做錯事，大人可以打，大人做錯事卻不能處罰他們？得到的回答是：因為打不過，等打得過時，大人就開始講一些道理，說什麼「長幼有序」、「天下無不是的父母」等古訓。

還好近年來教育觀念進步了，強調零體罰、零霸凌、零歧視 。其實打孩子和教育孩子是不能相提並論的，不能以愛的名義摧殘孩子。多少研究發現，體罰在孩童身上衍生許多後遺症，打孩子是會遺傳的，後來演變成以暴制暴。在美國，處罰孩子的方法一般是關禁閉，或取消孩子的獎勵與特權（Take away privileges），嚴重的打罵孩子屬於違法行為，有可能失去孩子的監護權，也可能因虐童而被判刑。

小學課本上曾經有一篇華盛頓砍倒櫻桃樹的故事，他爸爸沒有處罰他，因為孩子誠實，承認是自己做的。但是美國小朋友說，真正的原因是華盛頓手上還拿著斧頭。

（寄自加州 ）