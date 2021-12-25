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鏡子

（極短篇）蘇莉莉

搬家後，該掛的都掛了，該安置的也都安置了，剩下這一塊漂亮的木質邊的鏡子，還暫時倚著牆、擱在地板上。總該找一個恰當的位置掛起來。

我打量著這個長方型的客廳；一端已經被沙發家具占用，包括靠牆的偌大的一面電視螢幕，自成一個端正四方的待客間。另一端，一個高挑的木質陳列櫉，也亭亭玉立地站著。陳列櫉一旁，擺了一個同木質的橢圓形飯桌，周圍放了六只木椅。飯桌有兩邊空出的牆面，一個牆面長長方方的，另一個牆面較小，而且處於一個不明顯的位置。這塊鏡子該吊掛在哪一面牆好呢？

M 是我的室友，本身沒有家具，向我租用了屋子裡的其中一間臥室。我們認識也有段時間了，變成室友是最近的事，今後想試試相互扶持照應，也算個伴。我倆常討論搬家後的物品如何安放、空間如何處理、審美觀等問題。

M對我說：「這個飯桌較長邊的大牆，如果把鏡子掛上去，可以由鏡子的反射照映，更彰顯客廳的魅力和飯桌的氣派，也使實質空間增大許多。而且空出來一大面牆，不掛圖又不掛鏡，做什麼用呢？」

 我倒是希望把鏡子安放在較小的一面牆上，尺寸上也剛好。為什麼一定要把大面積牆面都填滿呢？留一塊空白，不是也很好嗎？人生難道是為了把所有空間都填滿、所有事物都排齊？

我們在這個觀點上，似乎意見不一。

工人來了，身上帶了碼尺。我堅持還是把鏡子掛上較小的牆面，M不再說什麼。M又想到，她臥室中也有塊掛鏡沒安放好，順便請工人幫忙處理一下。「可以啊，」我對M說：「那妳就指示工人該怎麼處理吧，畢竟是妳的臥室。」

沒想到M忽然反應激烈，她很不開心地對我說：「妳去衡量怎麼處理！這兒是妳的房屋，不是我的房屋！」她走過剛掛上的鏡子，對鏡狠狠瞪了一眼，然後走出屋外。

我楞住了。工人也楞住了，不知兩個女人是怎麼回事。

剛掛好的鏡子，反而是把一切看得最透徹的吧？我默默這樣想著。

（寄自內華達州

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