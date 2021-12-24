索諾拉沙漠郵票全景，裡面有十張郵票，每張33分，小全張總共美金3.3元。共有二十五種沙漠中的動植物。（萬羚．圖片提供）

我不是集郵迷，偶爾到郵局，看到漂亮的郵票，還是會忍不住買來欣賞。有一組郵票讓我印象特別深刻。那天我去郵局辦事，郵局正在展示最新發行的小全張。我站在櫥窗前張望，從任何角度瞧，它都是一幅美麗的畫，郵票圖與邊紙圖渾然一體，根本看不出來有十張郵票藏在畫中。

這組名為「索諾拉沙漠」（Sonoran Desert）的小全張，1999年發行，是美國「大自然系列」郵票的第一組，大自然系列從1999年到2010年，每年發行一組，總共有十二組。由畫家約翰．道森（John D. Dawson）所畫。

當時我住在芝加哥，大概是四月初吧！已過了清明，室外仍天寒地凍，看到沙漠景觀，讓身穿厚重冬衣的我非常嚮往，於是，前往櫃台結帳，把沙漠溫暖陽光輕輕地捧在手心上。索諾拉沙漠絢麗富饒的風采，在咫尺方寸的郵票中躍然紙上，更令我驚嘆的是一組小全張，竟包含了二十五種沙漠中的動物、植物。

回家後，我仔細欣賞。索諾拉沙漠的簡介和示意圖，以及應對的動、植物名稱都印在背面，我看了說明，覺得非常有趣。雙雨季（biseasonal rainfall）幾個字更讓我好奇。沙漠在我的印象中，大都乾旱荒蕪，從沒想過沙漠也有雨季。

索諾拉沙漠位於美國和墨西哥 交界，包括美國加州 的東南部、亞利桑那州的西南部以及墨西哥的下加利福尼亞（Baja California）和索諾拉的大片土地。由於瀕臨加利福尼亞海灣和靠近太平洋，它一年有冬、夏兩個雨季。來自太平洋的暴風雨帶來冬季雨量，夏季季風則孕育夏日的降雨，它是世界上最潮濕的沙漠。獨特的氣候，使這裡成為生機盎然的沙漠，有居民，更有多種動物、植物在此休養生息。

巨柱仙人掌（Saguaro）是索諾拉沙漠特有的一道風景，它可以長到五層樓高，壽命長達二百年，即便枯死，它的形骸依然像永不凋萎的化石，屹立不倒。沙漠中許多動物以它為家，它的果實是沙漠棉尾兔（Desert Cottontail）、沙漠騾鹿（Desert Mule Deer）的最愛；吉拉啄木鳥（Gila Woodpecker）和姬鴞（Elf Owl）喜歡在它堅實的軀幹鑽洞棲息；白翅哀鳩（White-winged Dove）、栗翅鷹（Harris’Hawk）銜來灌木的枝椏，架設在其膀臂築巢。郵票裡的沙漠陸龜（Desert Tortoise）、臭鼬豬（Collared Peccary），看起來憨厚可愛，但沙漠食蛛蜂（Tarantula Hawk）、沙漠大蜘蛛（Tarantula）、西部菱斑響尾蛇（Western Diamondback Rattlesnake）、吉拉毒蜥（Gila Monster）、樹皮蠍（Bark Scorpion）則令人望而生畏。

索諾拉沙漠的北邊就是莫哈維沙漠（Mojave Desert），莫哈維沙漠包括加州東南部、亞利桑那州西北部、內華達州 南部和猶他州西南部，是典型的盆地和山脈地形。這兩個緊鄰的沙漠，雖有著不同的地形和緯度，卻仍有許多相似的自然景觀。索諾拉沙漠中生活著十七個美國土著民族，最大城市是亞利桑那州的鳳凰城（Phoenix），第二大城是亞利桑那南部的土桑（Tucson），這組小全張郵票，就是依據土森周遭的環境所繪製。

莫哈維沙漠礦藏豐富，景致優美，沙漠中有多個國家公園和保護區，像死谷、約書亞樹國家公園、莫哈維國家保護區、紅岩峽谷國家保護區等。約書亞樹是莫哈維沙漠中特有的植物，獨樹一格，和索諾拉沙漠的巨柱仙人掌分庭抗禮。莫哈維沙漠中的主要城市，以內華達州的拉斯維加斯最閃亮，是顆光燦的夜明珠。

我搬到拉斯維加斯後，特別喜愛沙漠植物，不施肥也成長，不澆水也開花，它們讓懶人如我有一種非凡的成就感，感覺自己就是天生的綠拇指。尋找郵票中的動、植物，讓我的日常生活增添許多樂趣。這組郵票成為我認識沙漠動、植物的入門導師。

仙人掌的種類繁多，當我在超市看到一包包的仙人掌莖葉及堆積如山的仙人掌果實，知道這就是郵票中的鬱金香仙人掌（Prickly Pear）後，那種「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」的喜悅，自是難以言喻。泰迪熊仙人掌（Teddy-bear Cholla），雖然有個可愛的大名，卻像鬼針草一樣煩人，它全身長滿銀白色的刺，你不惹它，它卻來黏你，它更擁有強大的生命力，隨風而走，隨物而行，隨處落地生根，是遊走沙漠中的吉普賽族。在社區閒逛，我也注意到有些住戶的庭院，竟然刻意栽種巨柱仙人掌，讓肥厚高壯的綠意，穿越屋頂衝向雲霄。

繼仙人掌後，我又發現沙漠地區，黃色花朵特別耀眼奪目，河道、山谷到處長滿沙漠金菊（Brittlebush）、三齒葉灌木（Creosote Bush）、扁軸木（Blue Paloverde），花開季節，群芳競豔，百卉爭妍，把整座山都染黃。在步道散步，我也經常看到出雙入對的黑腹翎鶉（Gambel Quail）、成群的白翅哀鳩、落單的沙漠棉尾兔，偶爾，我也會看到吉拉啄木鳥攀爬樹枝、栗翅鷹翱翔天際。「索諾拉沙漠」小全張的場景，不再是畫中的靜物，而是真實地在我眼前躍動、翩翩起舞。

郵票，是鄉愁，是彼此的思念，是一種記憶，也可以是對生活嚮往的追尋。二十多年前，我渴望沙漠的陽光，將這組郵票珍藏。它伴隨著我從芝加哥來到拉斯維加斯，又引導我去探尋沙漠裡的動、植物，去了解沙漠的氣候變遷，以及人與土地的關係。住在沙漠區，並非刻意安排，只因為我女兒的工作在這裡，我們就跟著前來，彼此有個照應。每當我凝視這組郵票，我的內心就充滿感恩與喜悅，只覺得冥冥之中有一種緣分，讓我的嚮往得以實現。

（寄自內華達州）