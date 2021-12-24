家喻戶曉的聖誕歌〈平安夜〉，於1818年的聖誕夜在奧地利首次演出。當年演出的聖尼古拉教堂的原址，現在有一個紀念教堂叫「平安夜教堂」，每年聖誕夜這裡都會舉辦彌撒並演唱〈平安夜〉。總有許許多多的信徒和遊客到這裡來感受詩詞和音樂傳達的安詳寧靜。

〈平安夜〉的作詞者約瑟夫．莫爾（Joseph Mohr, 1792-1848），他誕生在薩爾斯堡，是個私生子，自小得到各種幫助得以受洗、受教育 ，並完成神學院的學業，成為一名牧師。1815-1817年間，他被發配到山區小鎮馬利普法爾（Mariapfarr）當助理牧師。當時，奧地利百姓尚在持續了十二年的拿破崙戰爭所造成的損害中試圖復原，生活困苦。

莫爾心中充滿慈悲與憐惜，1816年寫了一首詩，也就是〈平安夜〉：「平安夜，聖善夜，萬暗中，光華射，照著聖母也照著聖嬰，多少慈祥也多少天真，靜享天賜安眠。」簡單的歌詞反映了他對和平與美好的渴望，這種心境長久以來只要是有人的地方就會有人感受到，不難想像它如何在全球各地引起共鳴。

莫爾在馬利普法爾的時候，長期穿梭在山間，尤其白雪覆蓋的寒冬時，路非常難走，呼吸不易，對他的肺部造成損害。由於健康原因，莫爾1817年回到薩爾斯堡，休息了一段時間之後，到市區北邊的小鎮奧本多夫，在聖尼古拉教堂當助理牧師，在那裡結識了住在鄰村的弗朗茲．格魯伯（Franz Gruber, 1787-1863）。

1818年聖誕夜，莫爾需要一首聖誕歌在午夜彌撒時演唱。他徒步三公里去拜訪好友格魯伯，請他為自己的〈平安夜〉配上音樂。兩人幾個小時內就把歌曲譜寫好，旋律簡單，溫馨和諧。莫爾自己在音樂方面也有很高的造詣，能彈奏幾個樂器也能譜曲，但是他更願意讓格魯伯來為他的詩配樂。友誼的溫暖永遠地融入到歌曲中，世世代代傳下去。

當時，聖尼古拉教堂的管風琴故障，不能使用，莫爾便在做完彌撒之後和葛魯伯一起演奏了〈平安夜〉，由莫爾用他最喜歡的樂器——吉他伴奏。一種單純的渴望，加上友誼的燃料，一件歷久不衰的作品就這樣誕生了，此後不斷地安慰世間受苦的人。

（寄自紐約）