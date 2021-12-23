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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

俞大維，國民黨重用他，共產黨褒揚他（下）

張作錦

抗戰勝利之後。當時兵工署尚未回遷，俞大維正在重慶侍奉母病，聯軍要求蔣介石速派深曉軍械的俞大維到上海，接收日軍一座重要軍械庫。這事使事母至孝的俞大維陷入兩難，他寫了一份「陳情表」給蔣介石，稱自己「報國之日長，報母之日短」，請求另派他人。

蔣介石不但沒有怪他「抗命」，反而派專機並配備了醫護人員將俞大維母子接到上海。此舉不僅使俞大維能夠到上海履行公務，而且使俞母的病得到及時和最好的醫治，使俞大維得以忠孝兩全。這件事更使俞大維對於蔣感恩懷德，在國府撤離大陸時，毫不猶豫地隨蔣同行。臨走時，周恩來曾通過俞大維的近親極力挽留他，俞大維表示，對於國民政府前途的艱險他很清楚，但若不報蔣先生的知遇之恩，便是「不近人情之事」，而「不近人情之事」他是發誓終生不做的。

俞大維的「報恩」主要是通過恪盡職守、做好工作來體現，並不是掛在嘴上，或者是時時跟隨左右。俞大維晚年曾對人透露：

總統府和國防部同在「介壽館」。他的辦公室與蔣的辦公室有一道暗門相通，可以隨時見面，但是他們兩人誰也沒有用過那扇門，可見他們是互相理解、互相信任的。

蔣介石去世後，每逢忌日或冥辰，俞大維必去慈湖陵園叩首謁陵，風雨無阻。晚年的俞大維行走不便，以輪椅代步，依然每年兩次謁陵叩首，泣下不能自已，常常感動在場的謁陵群眾也隨之跪下。

1977年，俞大維身體大不如前，於1月20日立下遺囑：

余追隨故總統蔣公四十七年，曾任兵工署長、交通部長、國防部長。賴蔣公專純信任，得達成艱巨任務，知遇之感，永志難忘。

余去世以後，遺體火化，不舉行任何弔祭或紀念儀式，亦不得收受親友賻贈，骨灰由長子揚和駕機撒於金門海面，先飛過故總統蔣公之陵寢及故副總統陳公之墓園，以致余最後之敬禮。

立了遺囑十六年之後，俞大維於1993年初皈依佛門，法號「淨維」，當年7月8日辭世，享壽九十六歲。遺囑將藏書分為兩類，軍事科學書籍捐贈三軍大學，文史哲及自然科學計七千餘冊，捐贈台灣大學。

晚年的俞大維對兩岸關係十分關注。他曾對人表示，希望兩岸和平，不要再起干戈。他說：

凡是打過仗的人都不願意看到戰火重燃，因為戰爭只能帶來災難，對誰都沒有好處。

對於俞大維這番話，不知今天兩岸還有多少人聽得進去？（下）

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