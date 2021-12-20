倩華／圖

從小我就一直生活在台北，在上高中之前，我的足跡從未跨出大台北區的範圍。

十六歲那年夏天，我報名參加救國團舉辦的夏令營活動。由於曾憧憬在馬背上馳騁的滋味，我選擇了騎士隊。舉辦活動的地點遠在台中后里，我很興奮能藉此機會走出台北，到其他的城鎮遊歷見識一番，我的腦海已全然讓那美好的畫面占據。

當我興致勃勃地告訴母親我的暑期計畫時，不料卻遭到她的反對。她既不允許我參加，也不給我一個好理由，我頓時有如洩了氣的皮球。

失望中，我反覆思考，最後下定決心，無論如何都不放棄這計畫。當時年紀輕，不懂得採取更好的方法來解決問題。如果那時能請託母親信任的長輩幫忙遊說，我與正值更年期的母親之間的代溝就可提早填平了。

要去台中報到的日子終於來臨。天剛破曉，我已懷著緊張又興奮的心情，小心翼翼地背起暗地裡早已打包好的行囊及所有的積蓄，躡手躡腳地溜出了家門。

正在巷子口打盹的車伕，睡眼惺忪地踏著三輪車，載著我朝往台北火車站飛馳而去。我像是一隻剛衝出籠的小鳥，自由飛翔的快感已將一絲尚存的罪惡感消滅殆盡，心中只溢滿了對未知的期待。

這是第一次，我給自己買了一張開往台中的火車票。火車一路匡咚、匡咚地走得很慢，鐵軌兩旁盡是稻田、菜圃和果園。愈往南去愈是一片綠意盎然，偶爾還能驚喜地見著一群牛羊，或頭戴斗笠正在忙著農務的莊稼人。我專注地欣賞窗外的美景，貪婪地都忘了眨眼。

火車抵達台中站時已近中午，去后里營區還得再轉乘公車。在完成報到後，我立刻寄出限時專送明信片，好讓父母放心，我已平安抵達目的地。

我無心想像，他們發現我私自出走時的反應。當時我留下了一封信寫著：「請原諒我不告而別，我走了，但我還是會回來……」

與來自各方的陌生人一起過團體生活是個很新鮮有趣的體驗。在正式騎上馬背前，大家在一起上課，聆聽注意事項，學習如何與馬兒相處，了解馬兒的習性等等。

騎士隊的隊員大部分是男生，尤其是中南部的男學生。像我這樣的少數女生，又稀有的來自台北，於是我被選為隊長。

當了騎士隊隊長，凡事都得一馬當先。記得有一次，為抄捷徑，走上一條傾斜的土坡，我的馬可能對此感到不爽，突然使出一招動作使我不由自主地從馬背上滾了下來。我想起教官曾提醒，有時馬兒會故意測試你。我恐怕其他馬兒有樣學樣，那全隊可就遭殃了，只得趕緊爬起來，拍拍馬屁，一縱身又跳上馬背。從此這匹馬果然馴服多了。其實牠也沒有多少可以發飆的機會，我們對牠的要求並不多，每天就只慢跑、小跑步、轉圈圈，距離奔馳還遠得很呢。

在營區裡，與隊友們有如家人般融洽地相處了三個星期，臨別依依，相互交換了地址，以便日後續緣。家在南部的幾位隊友，知悉我對農村的嚮往之情，問我是否要去他們家做客。這意外的驚喜讓我特別心動，盤算著，距離開學還有十來天，我回台北反正遲早要面對處罰，不如就近先痛快地在南台灣遊歷一番，增廣見聞，也算是不虛此行了。於是我接受了他們熱心為我安排的行程和路線。

解散離營後，我開始了一生難忘的旅程。依計畫我分段拜訪了隊友們的家鄉，享受了意想不到的田園生活。

在交通不甚發達的年代，台灣南部鄉間小鎮上的住民，很少人去過台北，都只聽說是一個遙遠的大都市。為了歡迎我這遠自台北來的客人，每到一處人家，都熱情地殺雞宰鴨地款待我，令我受寵若驚。還有鄰人聽到風聲跑來看「台北人」，老人家操著閩南語：「啊，妳是台北來的小姐吼。」「台北小姐」於是成了他們稱呼我的代名詞。

台北小姐下鄉真是大開眼界。小鄉鎮濃郁的人情味，發自內心的善良、親切、樸實，讓我感到無比溫馨。心中感動的不僅是鄉村裡的人們，令我陶醉的還有寧靜中散發出自然純淨美感的鄉野風光。幾乎家家都飼養牲畜與家禽，也讓我感到十分新鮮有趣，都是我在台北不曾有過的體驗。

住宿在農家，剛習慣了早晨被公雞的啼聲叫醒。一天清晨，竟然來了一隻牛喚我起床，聽到一聲聲低沉的「哞」，一個碩大的牛頭正在窗外似在對我道早安。我下了咯吱咯吱響的床，才想起來，我其實已置身在另一個旅站了。

村莊的房舍有些建在綠油油的稻田中，但我去了古典優雅的三合院，ㄇ字型的建築內可容納幾代家族同居。三合院中間有大片空地，白天就是曬穀場。到了傍晚，家人、朋友、鄰居都聚在那兒，喝茶聊天。田裡的青蛙嘓嘓地唱著，樹上的蟬聲唧唧地和著，螢火蟲一閃一閃亮晶晶地在朦朧的夜色中飛舞。

那年代沒有手機 、電話，沒有電視、電腦，但是他們享受著恬靜淡泊，與世無爭的美好人生。

我由彰化一路行過雲林、嘉義遊到了台南，真是樂不思蜀。無奈開學在即，不得不意猶未盡地結束了旅程，返回台北。

回到家的第一件事，自然是向母親鄭重道歉。然而母親可能因面子問題，固執地不理會我，一直不與我說話。

父親對我感到很不可思議，從未出過遠門的我，竟在陌生的南台灣遊蕩了大半個月，他好奇地問 :「妳身上又沒錢，日子怎麼過？」

我答道：「出門靠朋友啊。」

一天在街上遇見莊阿姨，她是母親的摯友。她聽說我不辭而別離家出走，使母親很生氣。我向她訴說了一切原委，並強調，我每到一處都會寄限時明信片回家報告行蹤，而且我一回到台北，就已向母親道歉，但母親仍是不理會我，我也不知該如何是好。莊阿姨似乎聽懂了我的訴求。

過了不久，母親便放下身段，這位台北太太終於對我這台北小姐展開了和藹的面容。

對於這起離家事件，我從來就沒後悔過。這是我此生最美好的回憶，難忘那已逝去的純真年代。

（寄自紐約）