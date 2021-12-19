我成了陪審團的一員（下）

黛安／圖

我接著說，官司贏了還是輸了，我們都會怪罪於法官。法官聽到這裡抬頭問我：「我想聽聽，官司輸贏你們是如何怪罪於我的？」我笑了笑問他：「你真想聽？」他也笑了一下說：「太想聽了。」我接著說，如果我方贏了，我們會面帶笑容說：「法官好可愛，謝謝你！」如果我們輸了，我們一定會說……說到這裡我偷瞄了法官一眼，他正張大眼睛眉毛上揚地等待著我的下半句話，我聲音一下子小了一半，接著說道：「怎麼搞的，法官今天吃錯藥了，脾氣很爆。」說到這裡，全場哄堂大笑，坐在上面的法官也大笑了起來說：「這下我知道了，原來你們背後這樣說我的。」我接著說，更離譜的是我的老闆，輸了贏了都寫在他臉上，贏了哼著小調滿臉笑容，輸了又拍桌子又打牆，我們整個辦公室跟著遭殃。說到這裡，安德森又問了我一句：「張女士，你會主持公道嗎？」法官看了安德森一眼替我回答：「我相信她會的，是嗎？張女士。」就這樣我在沒有理由，被動的情況下走進了陪審團席坐了下來，此刻我已成為了一名陪審員了。通常一場官司要十二個陪審團成員坐在台上，十二個預備陪審團成員坐在台下，任何一個正式陪審員出現問題，預備團員隨時補上。

下一個被挑選的人，是坐在我邊上的一個大約五十多歲的男人。他膽怯地告訴法官他有糖尿病，如果他能久坐，他很願意留下來，不過他每半小時都要上趟廁所。法官告訴他：「你明天去你醫生那裡要一份證明信件交到樓下。你下樓去領車馬費吧，謝謝你先生，再見。」去參加陪審團有很少的車馬費補助金。

再下一個是位亞裔工程師，他說他的叔叔在中國是警察 ，他最痛恨犯罪分子。他受了大陸公檢法的影響，認為只要有證據就構成犯罪。他說一看這個被告就不是個好人，他沒法用公正的態度來評判他，他沒有耐心坐下來聽他的狡辯，他搞不懂美國的公正的定義何在。看到他偏激的言辭，法官就告訴他去樓下領車馬費，再見了。

再下一個是位高中畢業的十九歲年輕男生，他一上來就告訴法官，和這個案件十分相似的事，曾經也發生在他女朋友身上，所以他一看到被告就抑制不住自己的憤怒，很想衝上去給他兩個耳光。他沒辦法耐心聽他的辯詞。法官只能又告訴他去樓下領車馬費。

二十四位陪審人員終於搞定了。接下去三天是正式開庭審理此案，先是兩姊妹痛哭流涕地向我們敘述事情的過程。

當她們的母親提娜和威廉 開始交往的時候，威廉看上去非常溫和也彬彬有禮，他是做房地產生意的商人，經濟上比較寬裕，他會盡力滿足她們姊妹的需求，並且年年都會為她們添新衣，買學習用品。每月還會給她們一些零花錢。以前這對姊妹生活在單親家庭裡，經濟狀況不佳，全家靠母親一人開一個小乾洗店生活，即便母親起早貪黑地辛苦賺錢，但是她們的日子還是過得緊巴巴的。

母親看威廉對她兩個女兒那麼好，經濟條件也不錯，用錢也挺大方。孩子們愈來愈大了，自己再辛苦也很難滿足她們的生活開銷。算是為了孩子吧，提娜很快便和威廉結婚。那年這對姊妹，艾倫六歲，伊蓮三歲。

威廉的工作彈性較大，他每天會接送兩姊妹上下學，並會在提娜下班回家前做好晚餐餵飽孩子們，之後看她們做完作業。在威廉的幫助下，提娜覺得生活改善了很多，自己也有了些閒錢去買些衣物打扮自己，這家人的日子過得越來越好。全家人都樂呵呵的。

兩年後，提娜為了給乾洗店更換新設備，她趕去拉斯維加斯參加三天的機器展銷會。那天夜裡，晚上吃完晚飯，威廉叫艾倫和伊蓮去他的房間一起看電視節目。看完電視，姊妹倆被恐怖片嚇得不敢回自己的房間睡覺，於是都睡在威廉的身邊。深夜時，威廉把五歲的妹妹伊蓮抱回她自己的床上後，他第一次把髒手伸向了八歲的艾倫。從一開始的猥褻到後來的強行占有，這個禽獸不如的繼父每次做完後都會威脅哄騙讓艾倫閉嘴，他還說如果有第二人知道此事，他就會殺了她們全家。事後威廉也會給艾倫加倍的零花錢。艾倫又是害怕又是害羞，當然不敢反抗也不敢和任何人提起。

就這樣過了五年，有一天威廉又把髒手伸向了妹妹伊蓮，甚至有時趁提娜不在家時，他還把姊妹倆一起叫來同時為他性服務。表面上繼父對姊妹倆用錢更慷慨大方了，單純的提娜以為威廉是真的越來越愛孩子們了，也沒多說什麼。直到有一天，提娜發現小女兒伊蓮突然身材發胖，帶她去做檢查，醫生竟然告訴提娜，伊蓮懷孕了，九歲的伊蓮在提娜的軟硬兼施下，終於說出了事情的真相。提娜做夢都沒有想到自己的枕邊人竟然就是罪魁禍首。之後，威廉撲通一聲跪在提娜面前痛哭流涕，自搧耳光，他千發誓萬保證這是他一時糊塗，以後絕對不再做出這種禽獸不如的事，而且同意把他名下的一切房產（六棟房屋和辦公樓）通通過戶到提娜和兩個女兒的名下。在金錢面前，提娜妥協了，她選擇了沉默。

事情就這麼不了了之。在提娜睜一隻眼閉一隻眼的默許中，威廉變本加厲地留戀在三個女人中間。當艾倫十六歲有了自己的男朋友時，威廉還不放過她，艾倫此刻感到和這個繼父做這種事是多麼醜陋不堪，她開始推開繼父表示拒絕。可是威廉翻臉了，他掐斷了大女兒的經濟開銷，停掉了她的零花錢。大女兒不得不委曲求全地又過了兩年，一直到高中畢業。為了逃離威廉的魔爪，她搬去男朋友家了。

有一天她在男友家喝醉了，終於把這十年來不可吿人的祕密說了出來。男友聽了大吃一驚，馬上就報警。事情被捅破以後，艾倫的心裡再也承受不了壓力，幾次想輕生，得了嚴重的抑鬱症，在心理醫生和男友的開導下，才漸漸好轉。威廉被收監後，母親提娜也因為知情不報被牽連進來，她覺得無臉見人，便一人開車去金門大橋跳海身亡。妹妹伊蓮高中還沒畢業，學校裡的風言風語讓她無地自容，只得休學在家，終日不敢出門見人。聽到這一家人目前的慘狀，陪審團員們都留下了眼淚。

然後就是雙方律師的辯詞，醫生、心理諮詢師等專業人員的證詞，兩姊妹的同學、朋友，還有她們的老師、鄰居，以及親友團的舅舅、叔叔和姑姑們。大家都站出來保衛這對可憐的姊妹，痛斥這個魔鬼色狼。

法庭到第三天時，該說的說了，該問的問了，輪到陪審團做出自己的決定了。在無記名投票後，由於正式陪審團成員沒有意外發生，預備隊員在法官審判前解散。法官最後宣判保持原判。十五天內被告無法提供新的重大證據，不再上訴，案子就結束了。

參與陪審團的工作是我們每一個公民的義務，為社會聲張正義更是我們義不容辭的責任。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州 ）