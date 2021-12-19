從書店 老闆娘兼貓奴之職卸任之後，我休息了一段時間，之後便開始煩惱將來的生計問題。有一天，弟弟全家出國旅行，我回去充當貓咪保母。和主人不在家的貓相處，可以清楚地看見牠們的焦慮，畢竟對貓來說，主人連續消失好幾天，牠們一定會擔憂，甚至懷疑這情況會不會是永遠的？

這時，身為資深貓奴，唯一能做的當然就是盡全力討好牠們，把一切法寶都使出來，並且陪牠們一起睡覺。終於，牠們明顯鬆懈下來了，並且抱著「沒魚蝦也好」的心態，不斷地向我撒嬌。那天清晨，我從睡夢中醒來，看見兩隻貓睡在我肚子上，一個念頭突然浮現：「或許，我可以試著當貓咪保母？」於是我開始接受朋友的委託，有了新的工作。

我不知道別的保母是怎麼做的，但從一開始，我就很確定自己要這麼做：帶著家貓最愛的美食 、玩具與木天蓼，花時間陪伴貓咪、盡力取悅牠們，甚至一起在沙發上午睡，換句話說，就是和貓搏感情。這麼做的缺點是，每到了分離時刻，我都很不捨，在門口演出一步一徘徊、揮淚對貓咪的戲碼，更糟的是，回家之後還很掛念，於是寫訊息詢問貓的情況，給出許多建議，讓貓主人覺得很煩。

幸好幾次下來，逐漸收到一些讓我心花怒放的回饋。比如需灌食的病貓對我帶去的罐頭大為讚賞，根本不需灌食。或者每次主人出國必定隨處便溺的貓，因為對我的照顧還算滿意，便不再亂尿了。

其中最讓我得意的是一隻混血藍貓：阿九，據說牠是幾乎沒有客人見過的隱藏版貓咪，可是牠不僅從未躲我，甚至還很擅長對我頤指氣使，比方牠認為：一天應該開兩次罐頭，牠熱愛的毛毯應該鋪在沙發上某個位置，或者弟弟上過的貓砂我必須立刻清理，以便牠如廁……等等，我完全聽得懂，簡直就是雙語服務。牠主人告訴我，以前出國回來，阿九必定會對著主人怒罵不休，且當面嘔吐在沙發上以為報復，可是這一次，竟然沒有！

以前開書店的時候，我總苦於必須和人交接應酬，更因為天生一張面無表情的臭臉而飽受批評，可是現在不用煩心了，我只要每天前去拜訪貓咪們，安慰牠們寂寞的心靈，這樣就好了。

甚至就連每次出任務，搭乘各種交通工具的過程，我也很享受。有時我搭免費公車、有時我搭渡輪，有時我走很長一段河岸步道 ，沿途欣賞風景，而當我打開委託家庭的門，已經認得我的貓咪們，快樂地圍攏過來，對我表達熱烈的歡迎……這是多麼美好的一刻！我所有的不合時宜和一直以來彷彿降生於錯誤星球上的感受，一掃而空。

並且在與這些焦慮的貓咪相處之後，我下了一個決定：往後我將不再出國，盡可能陪伴貓咪們。這樣的心願或許很蠢，但事實上，我已經十幾年沒有出國了，我卻不覺得遺憾，因為身為路癡的我，不管到了什麼地方，都感到新奇有趣，處處皆是異國。而只要我還能在撿屎鏟尿之餘，抬頭欣賞一朵雲飄過窗口，便已心滿意足。