我成了陪審團的一員（上）

黛安／圖

陪審團制度起源於英國 。隨著英國殖民地的擴張，陪審團制度傳入美國，並通過美國對陪審團制度進行了一系列的改革，使得其在美國得到了比英國更好的發展。陪審團是向法官宣誓並且對給定的案子做出裁決的一組人員。尤其是指被法律召集聽取並且在法庭上做出案子最終裁決的一組人員，是指由特定人數的有選舉權的公民參與決定嫌犯是否起訴、是否有罪的制度。

似乎沒有人喜歡參加陪審團的工作，但是在美國，這是每一個公民的義務。如果沒有法院的批准，你忽略陪審團的通知書擅自缺席，那是一件很嚴肅的事情，會罰款、吊銷駕照、刑事起訴（無故缺席或者睡過頭等都會有牢獄之災）。陪審團的名單是在公民中輪流產生的。如果想要成為一個正正當當的合法公民，接到陪審團的通知後，就要老老實實地去走一下法院的程序，履行義務，之後，一般可以至少清閒個兩年。

其實把參加陪審的經驗當成一次學習之旅，這樣就不會感覺到浪費時間了。整場陪審程序最麻煩的都是前段的陪審員篩選過程（預先審訊），接下去的的開庭過程還是蠻有意思的，為了真理投出自己神聖公正的一票是每一個公民的義務。

對於那些心理上、生理上有問題的人，如果你有定期看醫生，讓醫生幫你出示書面證明，就可免去陪審團義務。在部分州，在公益組織（特別是消防、醫療組織）工作的人，是不需要履行陪審團義務的，因為他們平時已經完成基本的公民義務了。如果你在某一個慈善義工組織已經服務過一段比較長的時間，讓你組織的負責管理人員為你寫一封信來證明你積極參加志願者活動，或者聲明你在某一時間段持續地在社區服務。這種信件一般都會被法院承認接受，也可免去陪審義務。

如果單是為了一封證明信而去參加義工組織，等拿到證明信以後馬上脫離組織，一旦這樣的行為被發現也是不被接受的。一般來說，大陪審團的案件時間久，過程繁瑣。你需要長時間聆聽地區助理檢察官 們和當事人律師一件一件案子的盤查與質問。

2010年，我接到大姊的電郵通知，母親在大陸生病住院。我立刻買好了機票，正準備回去時接到了陪審團的通知，我寫了一封信並附上大姊的電郵一同寄去法院請假。

十五天後我回美國上班不久，又收到了（十天內）參加下一波陪審團的通知，可是當陪審團義務時間接近時，又接到大姊的通知，母親病危，要我立刻趕回去。我便又寫了一封請假信附上大姊的通知一同寄去法院後，又匆匆趕回了大陸。

當我再次回到美國，十天內又收到了下一輪的通知。這次我沒有推託的理由了，但不高興的是我的老闆，他嘮嘮叨叨地抱怨，接下去一周我可能又不能上班了。可是法律規定，只要是參加陪審團期間，老闆必須要支付薪水。我一看我手中陪審員號是302，心裡知道我大概會輪上了。通常號數目大的（600號以上）排在後面，陪審團的人員夠了就不再需要。

周日晚上就得打法院陪審團的問訊電話，電話中通知，拿200號以前的人星期一早上八點到刑事法院191大樓集合。星期一晚上我再打電話詢問，通知拿400號以前的人星期二早上8點到刑事法院報到。於是星期二那天我起了個早，為了能找到停車位我七點就到了法院。200-400號的人也陸續到來，我跟著路標跑到報到處簽到後，便想找了個角落坐下來，順便查看一下我這周的工作計畫，這時廣播裡傳來了通知，300號以前的都去六號法庭報到，400號以前的去十一號法庭報到，隨著人群，我來到了十一號法庭，按照順序坐了下來。

五分鐘後法官開始向大家宣讀了法庭裡的規定，然後告訴大家無法參加陪審的留下，其餘的人明天早上八點在這裡見。這時我的手機不停地響，我老闆一條又一條的留言：「趕快回來上班，你的顧客找不到你，都不高興了，你趕快找個理由回來。」

在老闆的一再催逼下，我就留下來看看法官是否會大發慈悲放我回去上班。排在我前面的一些人，不是家裡有孩子沒人管，就是不去賺錢就會流落街頭等等。看到他們一個個地都找到藉口開溜了，我心裡也在想著開溜的理由。終於輪到我了，我還沒來得及開口，法官就指著我說：「請你不要告訴我，你不能參加陪審團是因為你不懂英文？」我順勢和法官開了個玩笑回答：「是不太懂，但是剛好聽懂你這句。」邊上的人都笑了起來。法官笑著說：「你是選擇性地懂。」我回答說可能吧，我還有選擇性的記憶。法官說：「那就明天見，你只要記住明天怎麼回來這裡就好了。」我又說，我的老闆一直發訊息給我，說我的顧客找不到我很不高興。我邊說邊連忙向法官遞上我的手機，「你看你看，我老闆不停地在催我回去上班呢。」法官笑了笑說：「現在你不屬於你老闆管，歸我管，告訴你老闆，你要是明天不來，那他就得來。」還沒等我回過神來，法官已經在叫下一位了。

看來是沒辦法了。第二天一早我又來到了十一號法庭，簽到後我找回我昨天的位置坐下。八點一過大門關上，點名後，法官介紹了一下我們將要協助審理的案情。這是一起刑事案件，兩個分別是二十歲和十七歲的姊妹向警察局報案，說她們的繼父威廉 在她們還不到十歲時就開始長期性騷擾、猥褻、誘姦她們。經過警察局和兒童婦女保護服務中心多次調查覈實，然後上報給檢察部門，檢察官正式追訴刑事訴訟。經過法律程序，法官閱讀了大量證據後，判威廉猥褻誘姦幼女罪，得在獄中服刑四十五年。可是威廉全盤否定，拒不認罪，官司一路打到了終審。

法官一講完案情，便緊鑼密鼓地開始挑選陪審團人員。每次十二個一批，被叫到前面的座位裡，由被告律師和檢察官來挑選。很快地，中午半小時的休息時間到了，我不想走太遠，於是就在樓下買了個熱狗充飢。下午挑選陪審團人員的程序又拉開了，看得出來，大部分的人都各訴己見、各顯身手地來避免自己被挑上。

就這樣一個個、一批批地挑選，一直到大概下午兩點半左右，終於輪到我了。當法官覈實了我的駕照名字後，雙方律師開始向我提問。首先提問的是那個四十來歲的政府女檢察官：「請問張女士，你會盡一個公民陪審團成員的義務，用你自己的真心來判別，來還給這兩個可憐的女孩一個公道嗎？」「毫無疑問！」我斬釘截鐵地回答，「我會。」

接下去是被告的辯護律師發問，他是個大約四十幾歲名叫安德森的黑人，他站起來問我：「請問張女士你會主持公道投出公正的一票，而不會感情用事。會用你自己的正確判斷來維護真理嗎？」我同樣回答：「我會。」他接著又問：「到今天為止，案子還沒有開始審理和結束前，你覺得坐在被告席的威廉先生和我們在此的每一個人都是平等級別的嗎？」

我說，我不覺得他和我們平級，他是坐在公審席上，而我們是坐在陪審團席裡，這就劃分了我們的區別。我們是無罪的，而他是可能有罪的。我相信檢察官不會無緣無故，沒有任何證據就把威廉先生送到公審席上，我們的不同就是我們今天坐的位置的性質是不可以調換的。

他接著問我是否還有其他問題。此刻我早已按捺不住地反問他：「請問安德森先生，你會主持正義，公道地來對待和處理這個案子嗎？你抬頭看看坐在那裡的兩個小姑娘，你能公正地給她們一個交代嗎？」安德森低下了頭沒有搭理我。我接著又說：「我現在來幫你回答你問我的問題。你是絕不可能公正來處理這個案子的，因為你的客人花錢請你幫他來打這場官司，無論如何，你都會站在他的那一邊，因為你是拿人錢替人消災，無論你相信不相信你的客人是否有罪，你都不會主持公道的。再請問你，如果你自己都不能夠公正，那你又有何權力來要求我們保持公正呢？對於你來講，所謂的公正就是你贏了。就像我們平時打官司一樣，我們拿了客人的錢就不會覺得自己的客人有錯，而是千方百計地鑽空子為自己的客人辯解，這就是一個當律師的公正。」（上）（寄自加州）