達姆∕圖

有些往事我從不向外人提起，並非感到羞恥，而是因心底的傷痛太深，疼得無從開口。

我的母親性格暴躁又神經質，從小就對我非常嚴厲，常常亂發脾氣，惡言相向，甚至辱罵責打，於是將我塑造成一個怯懦膽小、逆來順受的乖小孩。因在家裡動輒得咎，我一直渴望能早日脫離母親的控制，嚮往著幸福和樂的家庭生活。大學時我半工半讀，相當辛苦，剛畢業我就和男友結婚，原以為可飛出原生家庭的牢籠，沒想到卻是誤入了一個虎穴。

夫家家境富裕，是個三代同堂的台灣大家庭，家中同住的除了公公婆婆，還有祖母及較我年長的小叔、小姑。夫家的觀念非常傳統，重男輕女，男人絶不可進廚房和做家事；晾衣時，男人的衣服要掛在前面，女人的衣服只能掛在後面；頭上的髮飾必須是紅色或粉色，不然便觸犯了長輩的忌諱。

自我入門後，婆婆便要我接手所有家務，家中雖有傭人，但我仍須事必躬親，隨時幫忙。我每天一大早就得起來燒香拜拜，然後張羅全家人的三餐，接著上市場買菜、打掃洗衣。閒時則要陪著祖母，擔任供她使喚的丫鬟。小叔小姑每天都睡到中午才起床，我卻是從早忙到晚，完全沒有自己的時間，每日都睡眠不足。

「多年媳婦熬成婆」的婆婆，經常擺臉色給我看，對我相當苛刻。當我煮魚丸湯時，她會說：「你算算看你公公和你先生要吃幾粒魚丸，就煮幾粒。」言下之意是沒我的份。全家人出外點餐時，她說：「我吃不下一整份，你和我共吃一份餐就好。」她還常趁我不在時，進我和先生的房間檢查。有時我的朋友打電話來被她接到，她還會向我的朋友抱怨我的不是，讓我覺得毫無尊嚴可言。

那幾年我從沒吃飽過，家中的大魚大肉和好菜都是煮給夫家人吃的，我根本不敢大快朵頤。晚餐後我切水果上桌，回廚房稍微清理後，再回到餐廳收拾，他們已將水果吃得一乾二淨，連一片都沒留給我。

我深切體會到那首台語老歌：「做人的媳婦要知道理，晚晚去睡要早早起……」歌詞便是我的真實寫照。我既吃不飽也睡不好，在夫家的地位，連傭人都不如，傭人至少還有薪水可領，我根本是個要看公婆臉色過日子的無薪奴僕。

我最不習慣的是每逢農曆七月和舊曆新年，都要祭祀好多次，每次都必須準備十多道菜餚供品，非常辛勞。婆婆也常搞不清到底是拜哪路神明，她說：「反正人家拜我們也跟著拜，有拜有保庇！」但我又忙又累，根本沒有被神明保佑的感覺。過年時除了大掃除，一天得拜祭三次不同的神明、祖先，所以得準備許多供品。第二年過年時，我就因在廚房備菜操持太久，體力不支而暈倒在地。

先生曾經因我被婆婆欺凌，為我說話，卻被他們罵為「某奴」（妻奴），他雖對我感到愧疚，但因拿著公公出資的本錢作生意，所以也不敢多說什麼，無力和他父母抗爭，更不敢和我搬出去成立小家庭，只能要求我多加忍耐。為了維持家庭和諧，我只好抑鬱地繼續吞忍。

久而久之，先生對我的困境也視若無睹。後來他因工作常要交際應酬，便沉迷於打牌和花天酒地，並染上酒色財氣的惡習，時常夜不歸家。至此，我漸漸心死，覺得再也沒有必要忍耐下去。我不願再為了這種男人，過這樣沒有尊嚴、喪失自我的生活。趁著還年輕，沒有孩子，就算離婚也無所牽掛，不能讓我的一生就這樣被葬送在這個惡夢般的婚姻裡。

然而保守的公婆，為了面子，是不會准許我們離婚的。匈牙利革命詩人裴多菲曾寫道：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可抛。」為了恢復自由之身，我決定要趁著公婆前往歐洲旅遊時，離家出走。我收拾了自己的衣物，僱了搬家公司搬走。並將一封離婚協議書留在梳妝枱上，表明我離婚的意願，就這樣悄悄地離開了夫家。經過多番波折之後，終於在隔年辦妥了離婚手續，恢復了自由。

遙想當年，曾經活得如此窩囊委屈，彷彿俗濫的苦情劇，著實荒謬。幸好我即時止損，拒絶為了面子繼續隱忍，不再扮演哀怨悲情的女主角。往事如煙，而今我已無怨無恨，就當那幾年是還了前世的債，此後再也不要和那家人有所牽扯。我為自己當初的勇氣喝采，雖曾跌落人生谷底，但沒有因此一蹶不振，而能勇敢地離家出走，追求獨立自主的生活。單飛的歷程雖然艱辛，但我畢竟邁向了自己的康莊大道，重新展翅上騰，飛得更高更遠。

那次的離家出走對從小循規蹈矩的我而言，是件最離經叛道的事，卻也是我一生中最勇敢、最正確的決定，無悔的抉擇。（寄自德州 ）