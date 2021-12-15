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老艄公的號子聲

鹿子
黃河縴夫在磧口險灘拉縴。（鹿子．圖片提供）
黃河縴夫在磧口險灘拉縴。（鹿子．圖片提供）

又是一個彩雲天。

山不轉水轉，水不轉人轉，想不到做夢似地又來到黃河晉陝峽谷的大同磧旁。白浪翻滾，砰啪——砰啪——地拍擊著腳下的岩石，噴起沖天的水花，逆光裡千萬顆彩色水珠，飄起，灑落。刹那間，覺得身子也被浪花推擁向前。

赤紅的砂岩上浮雕般地凸顯出四條漢子黑黑的身影：赤腳，弓背，縴繩繃緊。縴繩這頭繫著一條木船，艄公穩穩地坐在船舵旁。隨著他的一聲吼，船頭劈開水流，慢慢靠近了砂石灘。

這個畫面，疊印在紅砂岩上，定格在記憶裡，已經多少年。

眼前，激浪依舊，只是沒有了木船，沒有了拉縴的船工，更沒有了領航的老艄公那驚天動地的號子聲。我兀自站在紅砂岩上，浪花濕了鞋襪和裙裾，我的思緒隨著腳下的黃河浪一波又一波，回到許久以前……。

那是我第一次到黃河邊的磧口鎮，好像只有一家車馬小旅店。黑黢黢的窯洞，裡面一條大炕，門上沒有栓，夜裡只好拉來一個木椅頂住木門。我囫圇躺到炕上，拉起又潮又硬的被子，蓋到外衣上。哪像如今，幾層高的磚砌窯洞，占滿了整個山坡，每間窯洞裡各有小炕大炕木板床，任君挑選。電燈、電視、電茶壺，寬頻上網都有，只有你想不到的，沒有你找不到的。

那年，第二天，我跟著著名的攝影家陳老師和他的學生來到黃河邊，他們和幾個船工商量去大同磧的價格。

「下水要過一磧二磧，五百里暗礁像地雷埋在水下，是壺口以上最險的地方，沒有熟水路的老艄領航，誰敢闖磧口？多少大船叫暗礁劈得連木板都找不見。」船工們說得玄乎。

「那你們說個價吧！」

一條木船從磧口下水，闖一磧二磧到三磧的宋家川，他們要價二百八十元，我們還到二百元。成交。後來，兩位船工找到我們住的窯洞，說請了一位老艄公，得加二十元。我們也爽快地答應了。

那天早上天是陰的，後來一道彩霞劃破了東邊的濃雲，我們高興得喊了起來：天透亮了，要晴了。三位攝影家讓船把我們渡到對岸，我們要徒步走到二磧旁的岩石上，等船闖過急流險灘時，好抓拍。但我遲疑著。

「我想在船上。」我從來沒有體驗過闖激流的滋味，想試一試。

「有危險，怕萬一。」年輕的攝影家小石低聲勸告，「陳老師那年是把自己綁在船尾才拍出了那張得獎作品的，你別冒險。」

「可船工說沒事，有老艄領航呢。」

「那，你坐在船尾不要動，注意安全。」

在他的叮嚀聲中，我上了船，眼看著他們背著相機沿著河岸朝遠處走去。

這是一條在黃河上航行過無數次的老木船，船幫和船艙裡到處沾著煤屑，船工為我在船尾的甲板上鋪了一件舊棉襖，把我的提包掛到一枚長釘子上。這個細節，讓我懸著的心放了下來。

既然提包可以掛到釘子上，在激流中不會被甩出船外，那我這麼個大人坐在船尾的木板上，只要用手扒住船幫，怎麼可能落進水裡？

我端坐好，打開相機，目測好和船頭划槳的船工的距離，約五米，調好光圈和速度，等著開船。

船在平緩的水流中向前滑行。很快地，如雷的濤聲滾滾而來。「啊嗨——」從我的身後發出一聲壓過濤聲的怒吼，滑過我的頭頂，直達船頭。那喊聲像一個霹靂在船頭炸開，四個船工扳起長槳，身子齊齊地朝後仰到幾乎碰到船板。

「啊嗨——那嗨——那嗨——啊嗨——」「扳槳——嗨喲——扳槳——嗨喲」隨著老艄的號子聲，船工們齊聲高喊，奮力扳槳。

號子聲衝破了濤聲，令人熱血奔湧。隨著艄公號子聲起伏，船工的身影忽而隨船跳上浪尖，忽而跌落浪谷。

這時，我才敢回頭看：身後，在船尾的最後，高高地坐在船舵旁，是一位身材短小精悍的老艄公。他黝黑布滿皺紋的臉上，一雙眼睛射出兩道寒劍似的光，令人不能直視。他盯著河面，彷彿一眼能看到河底，根據浪花的高低快慢就能捕捉到哪裡有暗礁哪裡有急流，用號子的快慢高低來控制整艘船的速度和方向。有這樣一個胸有成竹的領航人，我還怕什麼？

當浪頭打來時，船被拋到浪尖上，我只有用一隻手緊緊扒住船幫，另一隻手護住相機。無論用多快的速度，也難以捕捉到船工扳槳的瞬間，即使有些遺憾，但我總算生平第一次坐在木船上闖過了黃河激流。

過了大同磧——二磧最險的地方，船靠近河岸的岩石。沿著河岸拍攝的攝影家們朝船走過來，我開心地他們揮手高呼。

為了不讓船被河水沖跑，四個船工上岸拉縴。船上只留下了老艄公和我。老實說，上船前，老艄和四個船工先後上船時，我沒有看出誰是領航的。他看上去精瘦，臉色黝黑，一身青布褲褂，不苟言笑。這會兒，他把褂子一脫，只留下裡面的背心，臂膀上鼓起的三角肌，表明他也是個划槳能手。

對這位不吱不吭的老艄公，我油然生出尊敬和好奇心，問道：「您多大年紀了？」

「六十。」

「在黃河上多少年了？」

「幾十年啦，以前船可以通到三門峽、鄭州。」

「從這裡出發都裝些啥呀？」

「大紅棗。陝北的、磧口的大紅棗，有名著呢！裝一船下去。」

「到壺口怎麼辦？」

「船拉到岸上，拉旱路十里，再下河。船到了鄭州，把棗一賣，船也賣掉，人坐車回來。下一趟再買條船。」

「一條船，得多少錢？」

「五千多。」

老艄公和船工同一個村，這條船是四個船工合夥買的，老艄公不是船主。風雨幾十年，他未曾擁有過一條船，可哪條船要過磧口，都得請他領航。

船靠近砂石灘，我跳上岸，請船工們再拉起縴繩，老艄把船開進水裡，我和攝影家們為他們拍了幾張照片。

然後我們全上船，前面是三磧，水流平緩些了。他們跳上甲板拍照，我也跳上去，搖搖晃晃地拍了一張。

我們似乎都鬆了一口氣，說笑起來。船的左側有一股激流，還有漩渦。「喲嗨——扳左槳——」一聲呐喊又從我的身後從我的頭頂飛過，直達船頭。船工們齊刷刷地扳起左槳，船兒安然地繞過了漩渦。我回頭看看高高地坐在船舵旁的老艄公，他不露聲色，兩眼仍盯著水面，左掃右射，不放過任何一個哪怕最小的暗流。他光著膀子的凜然的模樣，彷彿永遠鐫刻在黃河波濤上。

三個鐘頭過去了，遙見山頂的土牆——吳堡舊址和一座鐵橋，船靠近岸邊砂石灘。船工上岸拉著長繩，找到可栓繩的岩石，船上的船工把鐵錨拋上岸。

就要和同舟共濟的船工和老艄公告別了，相處短暫，卻很難忘。

「一路順風！」

「一路順風，平安！」

一位船工在我的小筆記本上留下了他們的姓名和地址。

「要給我們寄照片，一人一張啊！」

「要曉得你們拍了那麼多照片，我們會換上鮮亮點乾淨點的褂子啦！」

瞧他們一個個滿面汗水，褂子上一道道泥水印子，心裡可很是愛美的呀！

時隔多年，黃河船工的形象，依然鮮活地浮現在眼前……。

想不到，時隔多年又來到黃河險灘旁。就在激流的岸邊，聽說要開發成黃河上的漂流區，讓現代人坐上船感受一下一磧二磧的狂濤巨浪。會有成千上萬的遊客湧來，也許，還會有許多手持相機、手機的攝影愛好者請黃河船夫的子孫裝扮成裸模，拉著縴繩，赤腳走過紅砂岩。

想不到這次重返磧口，同行的攝影家裡竟然有當年同船闖一磧二磧的小石，他告訴我，那位老艄公已不在人世了。在飛機、動車、高鐵、運輸車流行的年代，黃河上的木船和船夫真的消失了嗎？那大河上的號子聲真的消失了嗎？我不禁黯然。

想起老艄公凌厲的眼神、精悍的身影，彷彿依然躍動在黃河上，那驚天地的號子聲，依然響在黃河波濤上。

這樣的老艄公，只要黃河不斷流，靈魂永遠不死。船夫們號子的聲波，早已融入在黃河濤聲中，穿越時空，永留世上。

回到家裡，翻箱倒櫃，找到了船工當年的簽名，字跡雖已發黃，一筆一劃就像他們手中的長槳，靈動而有力。老艄公的名字——李樹花，聽上去很柔和，卻包含了如大河般壯闊的一生。（寄自北京

黃河艄公和四個船工闖磧口急流。（鹿子．圖片提供）
黃河艄公和四個船工闖磧口急流。（鹿子．圖片提供）

攝影 鄭州 北京

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