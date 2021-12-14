蝦、魚、水蝸牛在水族箱內和諧相處。（金慶松．圖片提供）

疫情 期間，兒子每日在家工作，感到孤立又寂寞。一天，他說想弄個水族箱養魚。

他花了不少時間查谷歌 、詢問有經驗的同事，研究分析需求和花費等等。待砂石、石頭、枯枝及六種水生植物陸續運齊，他開始箱內的設計與「施工」，並尋求我的意見與幫忙。我這個資深工程師便成了免費的施工小助手。

只見他每天早晚測量箱內的水溫、水質、酸鹼度、氮含量、氨含量等 等，待確定水中的生態系統穩定且適合後，才去寵物店買魚。店員要他將水拿來測驗一下，確保家裡水族箱的水質適合寵物魚的生存，才准賣出。這寵物店可真是保護「寵物魚權」呀！

第二天兒子帶去水樣本，店員測了後說，酸鹼度6.4，太低，不適合，不能賣給我們。兒子說，不會呀，剛剛在家測時都還好，難道是裝水的試管出了問題？兒子也立即上谷歌查詢，野外的日光燈魚（neon tetra）在酸鹼度低至5的環境下也都可以生存。幾經交涉，終於買回了小魚、小蝦和小蝸牛。

剛買回的十二尾日光燈魚，得連著袋子先在水族箱內放一小時，讓牠們逐漸熟悉環境，等牠們的顏色由淡變回原來的閃亮藍色，即可打開袋口放出。只見牠們群遊在一起，逍遙自在地探索新環境。一打來自台灣進口的櫻花蝦（cherry shrimp），遍體亮紅，為鮮綠的水下世界帶來了游動的紅精靈，真是賞心悅目。暗黑色的蜑蝸牛（nerite snail），較靜，像石佛，會慢行吃著水族箱內的水藻。金黃色的神祕蝸牛（mystery snail），好動，性喜冒險，二隻神祕蝸牛很快地游遍整個水族箱，會從一株植物的葉子爬到另外一株上，像在葉子間耍特技；也會爬到水面上，然後自由落體般沉到箱底。

定期的清洗魚缸、換水是重大的維護工程。有時魚身上長了寄生蟲，兒子也因此學到了清除寄生蟲的醫療之道。曾有一隻水蝸牛的觸角被吸進了過濾器中，而不幸死了，影響到我們全家的心情。為避免悲劇再發生，後來我們又買了一個過濾器的罩子。也有大好消息，幾個月後，水蝸牛都長大了，生出了不少小水蝸牛。蝦子也懷了孕，生出了許多小小蝦子。箱內的浮萍也生長迅速，葉芽茂盛。箱內一片欣欣向榮。

英國詩人威廉．布萊克的詩〈一粒沙子〉：「一沙一世界，一花一天堂。無限掌中置，剎那成永恆。」水族箱內的生態變化無窮，也是一個多采多姿的世界。兒子為了水族箱，尋尋覓覓，買買學學，有程序、有步驟， 並展現出自己的細心、耐心與愛心。疫情期間讓人生活無聊，無聊之中試著找些有意義之事來做，才是正途。

（寄自維吉尼亞州 ）