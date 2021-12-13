哈尼族的千年天梯（下）

哈尼族婦女與梯田。（李丁．圖片提供）

梯田窄小、彎長、重疊，走近它就知闢山造田之艱難與智慧。坡緩地大，開墾大田。坡陡地小，修築小田。溝邊、坎下、石隙也開田，最陡峭的地方的田地僅有雨傘大，田雖多，形不同，一坡就有成千上萬塊田。大溝渠有木製凹槽分水器，按灌溉面積需要公平分派水量，由村民選舉溝長監督管理。栽秧季節把秧苗插完，立即在田中放入魚苗，等稻穀收割時魚已長大，與稻穀同時收穫。

哈尼人信奉自然神，開墾梯田時順應山的走勢，水的流向，樹木的成長空間，體現了對自然的敬畏和呵護，因而達到人和自然萬物的和諧。把坡面變成平面的土地，水被留住了，經年耕種積累了厚厚的土壤層，保持住了水土、養育了人。哈尼人將野生稻馴化為陸稻，再改良為水稻，培育了紅米、紫糯米等許多優良的水稻品種。哈尼梯田還是「最壯美的人工濕地」，對當地控制泥石流、保持水土、維護生態平衡起到了重大作用。

村寨裡的「蘑菇房」是哈尼族重要的文化符號，外牆用石塊、夯土、磚坯砌成，屋頂覆蓋厚厚的茅草，狀如蘑菇。一般有三層，下層養牲口放農具，二層居住，頂層儲藏糧食。從房子蓋好那天起， 火塘就生火，火種永遠不滅，代表家族的興旺。過去一座座的蘑菇房點綴在梯田當中，像開遍山野的蘑菇。

哈尼人居住在偏遠閉塞的山地，世代延續著稻飯魚羹的傳統。「男不離刀」，刀是哈尼男子防身和生產勞動不可或缺的工具；「女不離背簍」，背簍是婦女必不可少的生活工具。哈尼族婦女的傳統衣裝是：黑色或藏青色自家染織布縫製的對襟長袖衣、百褶短裙或褲子，繡花綁腿，佩戴銀掛件。黑色為服色、紅色為裝飾，「尚黑」與「敬紅」的觀念可以從哈尼族創世神話說起，黑色代表大地，民族的生存色；紅色象徵神靈，被視為保護色。

法國人Yann Layma以「山的雕刻者」為主題，將氣勢磅礡的梯田和世代扎根於此的哈尼風情第一次對西方展現，被評為「1993年度新發現的世界七大人文景觀之一」。哈尼人才醒悟：祖先用千年的生命與汗水築造的梯田是一道世界級風景！

哈尼人說，梯田不是神話不是奇蹟，是用自己的腳走出來的路。先民們為稻粱謀生，胼手胝足，將哀牢山深處的崇山峻嶺雕琢成直入雲端 的浩瀚梯田。梯田稻作是哈尼族千年來社會文化的軸心。龐大的梯田是弱小民族漫長艱辛的發展史，直觀地展示哈尼先民在自然與社會雙重壓力下頑強抗爭，繁衍生息的艱辛，體現哈尼人與自然和諧相處的生存智慧。

元陽梯田成了攝影 師與遊人的寵兒。面對群山梯田雲海，他們是否理解深藏其中的莊嚴和敬畏，這種敬畏對於城裡人已經非常陌生和遙遠了。哈尼梯田孕育的不僅是水稻。梯田是哈尼人的衣食父母，也是他們生活的魂魄，他們的精神源泉之所在。哈尼族留給人類的遺產不僅是梯田和蘑菇房，更有尊崇大地的教誨。無文字造成歷史記載的空白，由民族的傳世古歌來填補。他們用自己的語言唱出了長篇遷徙史詩《哈尼阿培聰坡坡》：哈尼族一生成便輾轉在路上，遷徙沒有盡頭，每一次出發都是一次掙扎。古歌〈湘窩本〉唱出了他們為什麼最終留在深山裡，選擇了梯田和水。短篇的頌詞唱出了與農耕相伴而生的多聲部民歌。他們傳承父子連名制，把個體和族群乃至神的家譜相連。他們的生活節奏由稻米生產季節決定，春耕夏耘秋收冬儲，各有名目繁多令人眼花撩亂的祭祀儀式，「貝瑪」（祭司）充當著人神之間的橋梁。祭祀核心都是與遠古的神靈交流，祈求諸神護佑稻田豐收。特別供奉寨神林，是對森林、水源的敬畏和呵護。他們舉行古老的葬禮，展示著豁達超脫的生死哲學。哈尼人生存不易，生命頑強，把村泰民安、五穀豐登的願望融入宗教情感之中，讓這麼寂寞這麼偏遠的山區，靠梯田生存的人們日子能過得活色生香。

過去，哈尼人有幾畝地幾棵果樹，一頭牛一匹馬，就可以過唱歌跳舞喝酒的小日子。如今，哈尼族山村幾乎被裹挾著迅速進入旅遊開發和現代生活中去。年輕人相繼趕往都市打工，生活不再完全依賴梯田生產稻米，做農活的多是老人婦孺。人們更樂意接受便宜舒適的衣服，不願意再穿民族服飾，覺得土。土牆草頂的蘑菇房被視為落後，賺了錢就拆蘑菇房，建磚混結構石棉瓦屋頂的房子，寬敞明亮衛生，房屋中央也無需火塘了。蘑菇房僅存在箐口民俗村。

哈尼子孫將來還會堅守山村，過著雨露霑衣帶月荷鋤歸的生活嗎？能繼續守望民族千年的鄉土田園嗎？過去元陽僻遠閉塞，得以保留梯田的本色和完整。縣城修了公路，紅河建成了或在建越來越多的水電站，會不會影響梯田用水？大量遊客湧入，祭祀的隱祕性神祕性被破壞。哈尼族沒有文字，其文化傳承只能靠知識階層「摩匹」世代口耳相傳。漢文化長驅直入，會不會把少數民族的文化割裂甚至同化殆盡？

哈尼人盤桓在傳統生活和現代化進程的門檻上，橫亙於農耕文明與現代文明之間的鴻溝越來越小，任何神靈都無法阻止哈尼人走向未來的步伐。（下）（寄自喬治亞州 ）