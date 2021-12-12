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辦公室裡的笑聲

（幽默過日子）吳玲瑤

矽谷的高科技公司和傳統的辦公室很不一樣，上班可以不穿正式服裝，T恤牛仔褲打扮，還提供各式免費精美餐點飲料，就是要讓員工有個舒適快樂的工作環境，激發他們的創意。

我認識一位老美創業的CEO，他認為一般職場人士得了「缺笑症」，沒有笑聲的辦公室不是好公司，工作時需要笑聲。他喜歡在工作時開些無傷大雅的玩笑，招聘時喜歡有幽默感的求職者。他的信念是，幽默可以在辦公室中產生正面影響，笑聲能紓解壓力趕走煩悶，提高工作效率。他的公司裡，同事間可以互相開玩笑，你一言我一語地，讓辦公室常傳笑聲。幽默打破上下級隔閡，讓公司平面化，也因此培養員工的忠誠度。

這位老總還幫員工訂購笑話集，每星期都有新的笑話集送到員工桌上，希望調動起工程師的幽默基數，讓他們在工作壓力下，仍然可以快樂地笑不停。咖啡休息室放著最新出版的職場漫畫《呆伯特》（Dilbert），作者司考特亞當斯（Scott Adams）專門開科技公司的玩笑，令科技人很有共鳴，十分受歡迎。

另一家公司的老闆也發現辦公室氣氛很重要，強調「幽默感是領導力的一部分」，他親力親為，自己下海講笑話，一來表示親民，用笑話舒緩與部屬間的上下關係，和員工打成一片。另一個目的是表現自己的幽默感。老外們相信聰明的人比較有幽默感。這位老闆希望員工認為他聰明又有幽默感。但是效果常常不如預期，因為他的笑話實在太難笑了。

辦公室也有這樣的默契：聽老闆笑話而笑的人，不是有幽默感，而是有方向感。老闆講的笑話好不好笑，大家心知肚明，有的冷笑話冷到讓人頭皮發涼。也許是表達的問題，不管多麼搞笑的笑話從某些人嘴裡說出來都成了冷笑話。也因此出現許多有趣的場面。老闆充滿興味地說著：「我的腳好痠，因為踩到一個檸檬。」「把什麼打破了不會受到處分，而會得到獎勵？破紀錄啊！」老闆自問自答自笑。有人誇張地拍馬屁，老闆還沒開始講，他就先哈哈大笑；有人則誇張地笑到捶胸頓足，激動得抹眼淚；有人捂肚子；有人捶桌子。只見其中有一人沒笑，他面無表情地說：「我剛剛遞了辭呈，不必笑了。」

有些員工的幽默頗有創意，我曾見過在電腦旁貼一張這樣的紙條：「趁老闆還沒走到你位子旁邊時，關掉所有非必要的網頁。」每天要在辦公室待八小時，小小幽默是讓工作輕鬆的必要調劑。

在辦公室可以講笑話可以娛樂同事，也可以冷眼旁觀看各種職場現形的畫面，兩種都充滿趣味。同事中可概分成兩種人，一種是看到老闆進電梯，趕緊快走幾步，替老闆按樓層，再擠進去和老闆套近乎；另一種是看到老闆進電梯，就故意放慢腳步，不進同一個電梯。前一種人平步青雲，後一種人長命百歲。鐘鼎山林，各有天性，不可強也。（寄自加州

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