水深處。Ivan Alekseevich Dzheneev (1868-1955) 畫作。（薛維．圖片提供）

《小美人魚》的故事大概是最出名的安徒生童話之一，可是許多人不知道迪士尼版本的卡通片為了適合幼童觀看，做了一番更動。其實原著是個淒美動人的愛情故事。安徒生的小美人魚曾救了沉船落水的王子，她愛上王子，想上陸地去見他，她為了得到雙腿，不惜出賣了自己美妙的聲音給女巫。人魚的壽命是三百歲，但沒有靈魂，死後將化為海上泡沫，如果她得不到王子的愛，她的生命會立刻終結；但若能和王子成婚就能變為真人，獲得不朽的靈魂。王子很喜歡她，可是當他見到美麗的鄰國公主時，誤以為公主是自己的救命恩人，因為小美人魚救他上岸便返回水中，他睜開眼見到的是正巧是路過的公主。

王子和公主的新婚之夜，小美人魚知道自己生命將盡。她的姊姊們用自己美麗的長髮向女巫換取了一把刀，姊姊們把刀給她，並要她用刀刺死王子，當王子的血落到她腳上時，她的雙腿就會合攏變回魚尾，她可以變回美人魚而再活三百年。可是當小美人魚走到熟睡的新人前時卻下不了手，她只輕輕吻了王子的額頭，就把刀扔入海中，然後縱身躍入大海，化成泡沫，飄入空中，飛向初升的太陽。

斯拉夫民族的民間傳說裡，水中住的不是人魚，而是水仙，叫「露莎卡」，其外型描述各式各樣，依民族和地域而有所不同。最常見的說法是她們蒼白美貌，有著長長的金髮或綠髮，眼珠透明或為綠色，經常引誘男子使他們溺水而亡。俄國大文豪普希金就有一首詩〈露莎卡〉，描述一位隱士被一水仙引誘而消失於水中的故事。水仙的來源有幾種說法，最普遍的是，她們原為青春少女，因愛人背叛而自殺或被殺，也有一說，她們是淹死的小孩和投湖自盡的處女。六月的第一個星期為「露莎卡周」，這段時間她們會走出湖水，在森林中跳舞，如果有人遇到她們，會被強迫共舞，直到這個不幸的男士精疲力竭而死。

十九世紀後半期，國民樂派（musical nationalism）興起，如蕭邦、華格納、穆索斯基、鮑羅定、林姆斯基．高沙可夫、西貝流士、史麥塔納等等，都紛紛寫下富於民族色彩的音樂。德弗札克（Antonin Dvorak, 1841-1904）亦不例外，創作了不少富捷克風味的曲子。他一直想編寫一部有捷克風味的歌劇 ，自紐約回國後就積極找尋捷克的民間題材，正巧遇到一位年輕的詩人克瓦匹爾（Jaroslav Kvapil, 1868-1950）抱著剛寫好的劇本《露莎卡》（Rusalka）在到處尋找作曲家，兩人一拍即合，德弗札克很快地在七個月內譜完全曲，1901年春在布拉格首演，立刻廣受歡迎。

歌劇故事取材自捷克作家愛爾本（Karel Jaromír Erben, 1811-1870）的民間傳說集，加上安徒生的影響，內容和安徒生的《小美人魚》非常類似。露莎卡是森林湖中水妖的女兒，因見到去打獵的王子到湖中游泳而愛上了王子。露莎卡渴望變成人類和王子相愛，她求助女巫，願放棄水仙的長生而獲得人類有限的生命和不朽的靈魂。女巫給了她一瓶藥水可以讓她變成人形走路，可是人類聽不到她的聲音。最可怕的是，如果她被愛人背叛，不但得不到靈魂，自己將會永遠被詛咒，得不到救贖，她會沉到湖底變成水鬼，非人非仙，不死不活，並且會連帶毀滅王子。但是露莎卡相信自己強烈的愛情可以征服一切阻礙，毅然服下了魔藥。

變為人身的露莎卡，冰肌玉膚，美麗脫俗，有如一朵出水白蓮，王子一見傾心，便帶她回城堡，準備一周後舉行婚禮。

但露莎卡一來沒有聲音，無法和他人溝通；二來水仙是大自然的女兒，她天真自然的天性和人類的世故和矯揉造作相悖，因而適應不了人類的社會，她和宮裡其他人格格不入，連僕從都不喜歡她，懷疑這個來歷不明、從森林深處撿到的「奇怪生物」是否和妖法或魔鬼有關。

露莎卡也因自己只是「半個人」而困擾。她雖具有人形，但本質是水，即使她柔情似水，愛深如海，但缺乏火熱，無法感受和顯示熱情，王子對此也相當不滿。正好鄰國工於心計的美麗公主來訪，公主熱情如火，不專情的王子立刻就被公主吸引住了。

宮廷舉行盛大舞會，貴族們翩翩起舞，露莎卡卻冷清獨處。她傷心地走到庭院水池邊，水妖露出水面，責備女兒也為女兒擔心，露莎卡告訴父親，王子嫌她太冷，恐怕已經變心。此時王子和公主走出來，王子向公主示愛並擁抱公主，露莎卡衝出來攔阻，王子不但冷語相向，而且還擯斥她。此刻水妖突然出現，帶走了露莎卡。王子被此情景嚇住了，求助於公主，但公主卻絕裾而去。

露莎卡回到湖邊，女巫告訴她，仍然有法子使她恢復原身，回到她的姊妹身邊，過著水仙無憂長生的日子，但是她必須手刃王子。只有他的血才能洗淨詛咒。露莎卡毫不遲疑地拒絕了。她說她甘願承受永恆的詛咒，只要能讓所愛之人快樂則無怨無悔。她丟棄了刀子，然後自沉湖中。

王子遍尋森林但找不到露莎卡，最後精疲力竭地走到他們初遇的湖邊。露莎卡如幽靈般出現，王子向她告白他對她的愛，說不能失去她。露莎卡初始責備王子欺騙，但很快地原諒了他的背叛。她警告王子她的擁抱和吻會帶給他死亡，但是王子寧願選擇死亡，也不願過著沒有她的日子。王子吻了露莎卡後倒下，死在她懷中。露莎卡為他的靈魂祈禱後，慢慢消失在水中。

雖然歌劇故事和安徒生的童話大同小異，但歌劇結尾卻和童話分道而馳，倒有些像德國作家富克（Friedrich Heinrich de la Motte Fouqué, 1777-1843）的《恩婷》（Undine）。恩婷是水仙，是海王的獨女，愛上了騎士和他成親。騎士後來背叛她，在騎士和另一位女郎的婚禮前夕，恩婷現身給了騎士「死亡之吻」，然後隱回泉中。《恩婷》很受歡迎，後被法國名劇作家吉羅杜（Jean Giraudoux, 1882-1944）改編為舞台劇 ，奧黛麗赫本1954年曾在百老匯擔綱演出此劇。

《露莎卡》歌劇在捷克家喻戶曉，不止是因為民族題材，也是因德弗札克的音樂。筆者一向喜愛德弗札克的器樂，聽他的歌劇好像聽華格納和普契尼的結合，但仍保有德弗札克自己的風格。德弗札克愛好大自然，他的音樂讓人聯想到水面的月光、黑暗的森林中樹葉簌簌抖動的聲音，神祕而美麗。但是大自然並不都是平靜安好的，有時也怒潮狂飆，聲勢懾人，有時甚至帶有邪惡感。這部歌劇雖然是德弗札克十部歌劇中最成功的作品，但可能因為會說捷克語的歌手不多，所以《露莎卡》很少在美國歌劇院和觀眾見面。筆者只在芝加哥歌劇院觀賞過一次，加上有幸在網上欣賞過兩次大都會 歌劇院的演出，如此而已。不過劇中第一幕女高音的詠嘆調〈月亮之歌〉倒是經常在演奏會中聽到。

露莎卡夢寐以求的是人性和愛情，所以她不惜以生命作賭注，並犧牲了自己的聲音以換取女巫的魔藥，她雖然失敗了，但是她的純真、專情、寬恕、自我犧牲，顯出她早已獲得高尚的人性，而且遠遠超出一般自私、不忠、欺騙的人類，這不是任何魔藥可以給她的。歌劇的結局是悲慘的，劇終時露莎卡父親（男低音）唱著「一切犧牲都是徒然，可憐的露莎卡！」

劇作者編寫這個結局可能是強調異族之戀的危險：另一個世界的生物，無論是仙、妖或精靈，如果和人類結合，必然以悲劇收尾，而膽敢違背自然法則，離開自己的世界去融入另一個世界的，最終不但會被兩個世界都唾棄，同時也會受到上帝的詛咒。但是我寧願相信上天是慈悲的，因而偏愛王爾德一個類似的童話的結局。

王爾德的〈漁夫和他的靈魂〉故事裡，漁夫為了與人魚相戀而割捨了自己的靈魂。神父見到漁夫和人魚的死屍時，詛咒他們，並命令把他們埋在沒有墓碑的亂葬地。他們的埋葬處卻開出了奇異而美麗的白花，被人採摘後供在神壇上。神父講道時原來打算強調上帝的痛苦和震怒，但他聞到花香時心情突變，竟不由自主地從原來準備的地獄的懲罰而轉為讚頌愛的偉大，連他自己都不知道講了什麽。禮拜結束後，神父帶領著修士們與唱詩班，走到靠近這對異族情侶墳墓的海邊，灑下聖水，祝福了海裡所有的生物，因為他終於明白，上帝比人類狹窄的心胸要寬大慈悲，早已寬恕了這對真情相愛的戀人。（寄自伊利諾州）