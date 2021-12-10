小時候曾想過離家出走，但是沒有能力，即便自以為受盡委屈的時候，也沒敢離家。因為在接受父母管教的同時，內心深處還是心存感激的，深知父母用盡全力為我們遮風擋雨，縱使心有不滿，也不忍心給他們添亂。現在想來，當時沒有離家出走，是相當明智的決定。

然而人長大後總是要離家的。結婚後，我與先生自組的小家庭選擇移居北美，不但離了「家」，而且離了「國」。我們的父輩在戰亂中被迫離家，終致有家歸不得，而我們這一代人卻主動選擇離開家國，這世間的事，誰能說得明白呢？許多年來，我常問自己為什麼要出國，但總無法說得真切，只能說是「跟隨時代的浪潮」吧！當時流行的想法就是：「世界很大，我要去看看。」

後來讀到《小王子》一書，彷彿找到了答案。書中說到：「人只有到過別人的星球，才能了解自己的星球在宇宙中的位置。」小王子雖然有紅玫瑰需要澆灌，但是玫瑰時不時地露出她的刺，讓小王子感到厭倦，於是決定離家出走。最後小王子體悟到每個人都有自己的星球，每個人都要學會馴養，以及從馴養中養成的責任感。在體會到自我存在的價值後，小王子終於又回到自己的星球。所以說要認識自己的家鄉，必須要先離開它，要了解自己，必須要從讀別人的故事開始。「人生是一個旅程」，旅行的本質就是離家與回家，而我們只有在外出遊歷之後，才會懂得珍惜自己的家園。

人總是嚮往外面的世界，然而在經歷外面的顛簸時，又嚮往家的平靜與舒適；然而在家的時候，又嚮往著外面繽紛的世界，人生似乎永遠在「回家」與「離家」之間來回擺盪，不是走在「回家」的路上，就是走在「離家」的路上。年輕的時候，我對於離家總是充滿了希望和期待，待年紀漸長，更多盼望家裡的安逸與寧靜。所以每次在離家的路上，我都再三告誡自己放慢腳步，享受當下「離家」的時刻，把平靜舒適留給「在家」的時刻，希望能在「家」與「離家」中得到平衡。

遠離家國多年，發現自己原來是離不開老家的，老家永遠像是地心引力般，吸引著我，不管我與它離得再遠、再久，最後我都像是自由落體般，落回到老家所撐起的大網之內。不論我走到哪裡，我身上每一個細胞都刻畫著老家的印記，出生成長的家已經定義了我是誰——說話的語氣與口音，對食物的記憶，待人處事的態度，對事物的聯想，無一處可跳脫得了老家與母國文化的籠罩。雖然身體離開了成長的家國，但是心裡永遠無法與它分離。

（寄自馬里蘭州 ）