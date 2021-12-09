報載，現在大陸有些年輕人流行「躺平主義」——就是既不積極努力工作賺錢，也不胡亂消耗物資花錢。這倒是於我心有戚戚焉。

「書是讀不完的。」這句話我早就奉為真理了，長大後又自加了一句：「錢是賺不完的。」有此參悟，我回頭是岸得早，讀書、賺錢都是得過且過，所以我的日子大體說來是「半躺平」，在沒太大壓力下混過來的。

小時也聽大人說過：「沒有吃不了的苦，只有享不了的福。」但這話我自始至終都沒弄明白。也許大陸那些年輕人，是吃了又吃那吃不完的苦，膩了，要換換口味。當躺平和站著、坐著、走著都沒有太大分別時，那就正如北方俗語說的：「好吃不過餃子 ，舒服不過躺著。」那就不如躺平吧！可是某些人不免要對此義正詞嚴地大加撻伐，說這是頹廢主義，年輕人尤其不該，它不僅於個人有害，也不利國計民生。話說回來， 如果這社會結構和制度能使年輕人覺得站著、坐著、走著，比躺平有意思的話，他們就會躺不住了。

其實真不能怪年輕人，這「躺平主義」其來有自，看那倚南窗以寄傲的陶淵明，他不就是在個小房間裡，南窗倚倚靠靠，又換到北窗下躺平吹吹涼風，說什麼不能為五斗米折腰，要漠視名利和物質追求。如此自我吹噓一番，還贏得千古令名。再看那衣衫不整的王羲之，不也就在東床上躺平，甚且露著肚子，竟還賺了個名門閨秀的媳婦。躺平未嘗不是件好事。

我看地球可能也是吃多了苦頭，被人又挖又鑽又掏又抽又砍伐又爆炸又煙嗆又堆垃圾的折磨之苦，如今水深火熱百病叢生，不能不藉著疫情 招呼大家都躺一下，它好喘口氣。果然，大家躺平一下，山就青了，水也綠了，不少野生動物和魚族又出現眼前。「躺平」對地球來說，可能不止是件好事，甚至是件必要的事。

（寄自喬治亞州 ）