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流浪遠方之後

（11 & 12月話題：離家出走）曉亞
黛安∕圖
黛安∕圖

每一個世代都有出走的故事，未知的遠方如星子般發出閃閃魅惑的光芒，誘惑著年輕的心靈。彷彿離家，便能迎向每一種可能，開展一個改變現狀、燦爛耀眼的未來。

美國傳奇作家沙林傑（J.D. Salinger）的小說《麥田捕手》（The Catcher in the Rye），主角青少年荷頓因為厭倦大人世界的虛偽，離家出走到紐約街頭流浪。短短三天旅途，遇見了一些人，發生了一些事。憤世嫉俗的少年沒有迎來救贖的結局，他渴望做一個麥田捕手，拯救懸崖邊緣的孩童，留住可貴的純真。然而形形色色光怪陸離的現實人生遠遠超出他的想像，他選擇逃離，最終發現其實無處可逃。正如書中所描述的「每面牆都寫上了髒話」，無論逃到哪裡，終歸要面對自己與外在龐大詭譎的世界。

我小時候也曾嚮往浪跡天涯的無拘無束，甚至幻想著來自外太空的飛行船停靠我房間窗外，可以跟隨外星人來一趟宇宙探險之旅，是何等酷炫的事。然而，流浪的夢想終究沒有實現，窗外也沒有等待我的幽浮。

小學畢業後，我原本計畫離開小鎮前往遠地女校就讀，但母親不放心小女孩長途跋涉，這計畫便被腰斬。當時我正讀著馬克吐溫的經典小說《湯姆歷險記》，對於主人翁小湯姆的善良富正義感，四處冒險犯難，幾番在危險時刻憑藉機智與勇敢化險為夷的故事而深深著迷。因為赴遠地讀書的計畫被阻止，那想要和湯姆一般一窺外面天地究竟的心便被暫時壓抑了下來，只好乖乖待在家鄉的小學校。

但沒多久之後，我真的效法湯姆上演了一場少女蹺家的戲碼。

國中時期，對於母親嚴厲的管教及緊迫盯人的嘮叨碎念，讓我興起反抗的念頭。做為一個主見超強的小孩，在面對大人的責罵時，我總是違抗忤逆並滔滔雄辯，頂嘴的下場便是一頓好打。媽媽拿著藤條在住家圍籬不斷繞圈圈追著我跑的場景，至今依舊清晰。現在回想起來不免莞爾，像是卡通影片《湯姆貓與傑利鼠》裡貓捉老鼠的情景。母女兩人在街頭追逐成為我少女時代的一幀定格畫面。

記得當時我看到報上一則誠徵保姆的分類廣告，包吃住還有不錯的報酬，便想趁暑假去應徵，可打工賺零用錢還能夠走出家門探索外面的世界，可說一舉數得。我開心地將廣告拿給母親看，沒料到她劈頭將報紙摔到地上，大聲斥責說我太天真憨傻不知世道凶險，「你如果去應徵這工作，就不用再回來了！」母親撂下狠話。當時我覺得委屈，大人總是用逼迫威嚇的方式，迫使小孩屈服權威之下。雖然知道他們是出於擔憂與關心，卻激起了正處於青春期小女孩的叛逆心。之後，又陸續發生了一些齟齬摩擦，於是，便醞釀了一齣負氣離家出走的少女蹺家記。

那一天，放學後我沒有告訴父母就跑到市集蹓躂，直到夜裡都沒有回家。可以想見爸爸騎著摩托車穿梭於大街小巷尋找我的焦急身影，幾乎是地毯似的搜索，最後他終於在同學家中找到了我。原本我以為無可避免會挨一頓打罵，結果父親只是載著蹺家小孩默默騎在往回家的路上，全程靜默不語。之後，這件事彷彿從未發生，父母親也不再提起。

短暫的離家出走記，雷聲大雨點小，悄悄平安落幕。

當時為何能逃過一劫沒有遭受父母親的嚴厲責罰？或許經過逃家事件後，他們也悟出對於叛逆小女孩的管教方式需要改弦易轍，做出修正，於是以智慧收拾殘局，成功化解小女兒脫韁野馬的演出。

我的下一次出走，是在十年後。這次走得更遠、更久，行囊裡只裝著一些衣物和幾本書。

八○年代三毛掀起一波浪跡天涯、異國文化的狂潮，她筆下的撒哈拉沙漠、遙遠的孤島，散發獨具魅力的異鄉情調，這股流浪文學激起了年輕世代走向廣闊天涯的熱情。齊豫的〈橄欖樹〉唱著：「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，為什麼流浪，流浪遠方，流浪……」吸引嚮往神祕未知的年輕人，似乎到了遠方，夢想也就有了開端。

流浪的腳步帶來海闊天空的自由，開拓豐富了人生版圖，也無可避免迎來孤寂的鄉愁。不知哪位詩人感性的文字：「在異鄉，雨是雲和雲相遇的淒傷。」三十年過去，異鄉幾乎已成另一個家鄉，心中仍深懷對於原生故鄉的濃濃思念。我曾腳踩島嶼土壤看著外面世界的一雙眼睛，如今回眸，發現物換星移後家鄉閃爍著美麗光芒，讓人無法抗拒。

多年前返台探親，在街頭偶遇兩位摩門教傳教士，他們熱情地和我聊起台北的見聞趣事，其中一位說：「妳的英文怎麼這麼好？」「因為我在洛杉磯住了好多年了啊！」我回答他們。兩位二十出頭年輕人聽了很開心，彷彿他鄉遇故知，「原來妳是從美國來的！」這句話聽起來似乎怪怪的，我想了幾秒鐘，忍不住開口糾正：「我不是從美國來的，應該說，我是從台灣去美國，然後再回來台灣。」兩位美國大男孩聳聳肩，對他們來說這沒有太大不同。我不曉得當時為何要大費周章地反駁，事後仔細思索，或許這是一種很抽象的想要與故土人情產生某種連結的微妙心理，意識底層依舊有「我是台灣人」的認同歸屬，哪怕在異鄉生活時間已遠超過在故鄉的時間。

法國作家聖修伯里筆下的小王子於星際間流浪，碰到形形色色的人，驕傲的國王、終日酗酒的酒鬼、精打細算的商人、還有一分鐘便自轉一次迷你星球上的點燈人，最後在地球遇見想要被馴養的狐狸。這段宇宙間流浪的旅程雖然充滿了新奇刺激，小王子心心念念的依舊是B612星球上那朵獨特且無可取代的玫瑰花，「星星之所以那麼美麗，是因為那裡藏著一朵花。」他因此踏上歸程，終結無邊無際的漂蕩。

漂泊的行旅最後來到了終點，這是故事的結局，還是下一次流浪的開始？（寄自加州

小說 加州 太空

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