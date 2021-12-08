吳孟芸／圖

中元節到來的前夜，我又夢到了奶奶。雖然我正客居在美國這個和沙漠接壤的山谷小城，隔著浩瀚的太平洋，她仍找到了我。

夢裡的她永遠是六十多歲的乾淨婦人，藍布大襟上衣總像剛從曬衣繩上扯下來。齊耳短髮俐落地抿在耳後，寬寬的腦門，大眼睛篤定又略帶不安地望著我。其實她當時只有五十歲左右，生活的艱辛過早滄桑了她的面容。夢裡的我，永遠只有七歲，是能幫她抱麥秸燒炕烙餅的小尾巴。

我每次來美國採訪，都住在老約翰夫婦家。除了因為他們這對年過七旬的老人寬厚溫和，還由於他們家有個可愛的像小熊一樣的小孫子亨特。

「如今的孩子跟誰都不親了，從身體到靈魂都被遊戲吸走了。我們小時候，不論愛不愛讀書，至少都愛運動。學校不僅有PE（Physical Education，體育課），還必須得通過考試，那是算學分的。可現在的學校……」那天早晨，我們照例坐在前廊下吃早餐，老約翰呷了口咖啡慢悠悠地說，邊撫了撫亨特圓滾滾的肩，眼裡滿是慈愛。亨特今年七歲，他是約翰的外孫，卻已經在外祖父母家住了五年有餘，因為他的爸媽都是癮君子，自中學時就吸食大麻，工作找了丟，丟了找，孩子生了仨，又沒能力養。和中國的父母一樣，退休 的老約翰夫婦不忍袖手旁觀，「領養」了亨特，除了一日三餐，還往返學校接送，當起了滿頭銀髮的學生家長。

「我記得甘迺迪總統曾頒發過Physical Fitness Program（體育健身 計畫），強制要求全民健身。那天我路過亨特學校，看到有孩子在上體育課。除了有幾個在玩籃球，多數都蹲在牆根兒玩手機！」約翰的太太莉莎說道。她的個性像溫順的綿羊。

「你們中國百姓也都重視體育鍛鍊嗎？那兒可是功夫的故鄉。」約翰退休前是報社編輯，很關心世界時事和歷史。

我說，我們不僅在學校有體育課，還要達標，不及格要補考。而且，學校還組織學生們參加運動會。舉行運動會時，全校停課，學生們走出教室，在操場上參加各類比賽，從跳高跳遠到長跑短跑，非常熱鬧。

「聽著很有趣，你參加嗎？」兩老幾乎同時望向我，好奇地問。

我微笑著說，我參加過好幾次運動會，但最難忘的是第一次，當時我也就亨特那麼大。聽到我提到他的名字，一向靦腆害羞的胖小子也放下手裡的玩具，側臉望著我。

我便講起了那段塵封了四十多年的舊事。

我的童年是在華北平原的一個小村子度過的。當時父母和弟弟生活在遙遠的四川的某個軍營。在七、八歲的我眼裡，同睡一個炕頭的奶奶似乎更像是我的媽媽。

奶奶和爺爺都是抗戰勝利前就入黨的老黨員，雖然她識字不多，十幾歲就傳遞情報抗日救國。解放後和爺爺都在縣城鎮委會當領導，但他們更喜歡鄉間的生活，便雙雙主動要求回到了我爺爺出生的小村子當農民。自我記事起，但凡不是農忙季節，那三間土坯房裡從來沒斷過村民，往往是晚飯後，或三兩個或單獨一人，坐在炕沿上，喝著那個搪瓷茶缸家裡的茶。那茶缸已經被茶垢蒙得看不到一點白色，茶葉也不過是些土褐色的茶葉末兒。他們來家裡總有委屈要訴，總有公平要討，因為爺爺是村支書，奶奶是婦聯會主任。

我奶奶寬腦門大眼睛，頭髮剪得很齊，抿在耳朵後面。聽說她年輕時是出了名的好看，雖然個頭不高，也沒裹過足。當年在區裡做幹部的我爺爺，梗著脖子非要娶她。奶奶的父母不同意，可拗不過二人情投意合。於是大美人王玉珍就那麼嫁給了小眼兒李。

奶奶一共生了七個孩子，可只活了四個：我的父親和三個姑姑。最小的姑姑只比我大三歲。

上世紀七○年代的中國農村，日子並不好過。奶奶不是個嘴甜的人，可我心裡知道她疼我。一天晚上我們去村委會看全村唯一的電視，我坐在小馬扎上，忽然哭了。因為電視上一個小男孩和姊姊在舞台上朗誦詩紀念剛去世的周恩來總理，令我突然非常想念我遠方的弟弟。「我們大雁怎麼哭了？真是嬌女淚多。」奶奶說著，用粗糙的大手抹著我臉上的淚水。偶爾我生病了，奶奶就拿著那已經磨得油光發亮的木梳給躺在炕上的我刮痧。等到我的後背和脖子刮出暗紅的血道子，一碗窩著雞蛋 的麵條也端到了我面前，那被奶奶極小心地滴進去的幾滴香油，芬芳溫暖了我小小的世界。

有一次，鄰居家的女孩小豐說要去隔村的營房商店買手絹，讓我結伴同去。奶奶趁姑姑們沒在，悄悄遞給了我兩毛錢，叮囑我千萬別丟了。令我和小豐失望的是，商店的架上空空的，手絹賣完了。回到家，我把那攥出汗水的四個五分錢一枚的鋼蹦兒壓在了炕蓆下。過了幾天再掀開蓆子看時，那下面除了一層薄薄的穀草，錢已經沒了蹤影。

事後查出來，是我當時讀中學的二姑偷著拿去買了紗巾。她被我奶奶一頓狠罵，說她太可惡，居然欺負身邊沒娘的孩子。

我七歲那年，和小姑姑一起去村裡讀小學。也正是那一年，我聽說了什麼是運動會。我喜歡跑步，也跑得比小夥伴們快，便報了名。「你連雙跑步的鞋都沒有，怎麼跑贏？別人都買了新鞋，那叫運動鞋！」小豐有些為我著急。

我只好跟奶奶求援。「奶奶哪兒有那錢呀？又不是年底，豬還沒賣呢。」說這話時，我們祖孫倆正抬著一桶泔水往豬圈邊走，那根棗木棍子一頭在奶奶手裡，一頭在我的肩上。

雖然我還小，可知道圈裡的豬和那幾隻雞是家裡最主要的收入來源。雞蛋除了換醬油醋香油，能攢下的都被奶奶送到了二十里外的太姥爺家。奶奶是個孝女。

我看著腳上那雙家做的布鞋，左腳大腳趾雖然還沒露出來，卻已經豁開了一道口子。那是冬閒時奶奶納鞋底剪鞋幫給我縫的。「奶奶沒事，我就穿這鞋也能跑。」我輕聲說。

「我那懂事的大雁啊。」奶奶嘆息著，往豬槽裡倒了一瓢泔水，那雙大眼睛顯得既無奈又難過。那一瞬間，我竟然想，如果奶奶是我媽多好，她從不衝著我暴躁地發脾氣，更不會因為我地沒掃乾淨而冷著臉一天不搭理我。我喜歡奶奶。

運動會那天是個陽光晴好的秋日。我穿著平時上學的衣服鞋襪去了學校，吃驚地看到居然有幾個同學的家長也在那兒，嘻嘻哈哈說笑著，或蹲或站，似乎在等著運動會開始，要給孩子加油。學校操場不大，全五個年級的學生和老師加一起也不過一百多人，我卻突然感到很孤單，那幾個穿著新球鞋的同學的雙腳白得扎眼。班主任走過來，問大家準備好了沒有。我小聲地說不想跑了，聲音有點哽咽。

「別打退堂鼓呀，臨時不跑就叫棄權，等於認輸。這可不好。」老師似乎察覺到什麼，他低頭望了我的腳一眼，便沒再說下去。

「王主任，你怎麼來了？來看你孫女跑步？」兩個婦女忽然停止了聊天，並笑著望向我。

我扭頭一看，那不是奶奶嗎？可能是走得急，她寬寬的額頭滿是汗水，打濕了幾綹花白的頭髮。她手裡有一個發黃的布包袱。

「快來試試合腳不？我讓村西頭的二栓剛捎回來的，他今天起早去進飼料了。我給了他一副鞋樣兒，比著買，應該差不了。」說著她蹲下讓我試鞋。

「省著點兒穿，明年運動會奶奶還來看大雁穿著它跑。」

那天的比賽細節我絲毫記不得了。那雙白球鞋也形象模糊了。

我卻永遠記得七歲那年，那場奶奶和我的運動會。

我還記得，直到那年春節，奶奶都沒去給太姥爺送雞蛋。

那場運動會是奶奶第一次也是最後一次看她孫女跑步。第二年春天，奶奶就去了另一個世界。

故事說完了，約翰夫婦都望著我，有點哀傷地輕嘆了口氣。莉莎抬頭望向天空，柔聲說：「你奶奶此時一定在天上對著你微笑呢。」（寄自加州）