結婚其實也是一種離家出走。

從來沒想過要離開台灣、離開台北，我以為我一輩子都不會離開家、離開爸爸。然而一場以為會隨夏日結束而消逝的遠距戀情，居然經過了三年多的日夜顛倒和一萬公里的考驗而存活下來。接受他求婚的那一瞬間，我知道自己必須開始計畫離家，從台北到舊金山，不是短暫的旅行，是真的遠離原生家庭，和那個依偎在爸爸身邊的小女孩說再見。

第一個知道我的離家計畫的人，就是爸爸——這世界上最愛我的人。還記得我告訴爸爸的時候，他雖然高興但臉上卻有掩不住的落寞神情。因為這個離家出走的計畫，太遠太長，而且歸期未定，是不是從此就看不到女兒呢？姊姊說：「你離開家，爸爸會很想你，我也會想你，你要開始學煮飯，晚上我沒辦法再煮消夜給你吃了。」身邊的朋友都替我近四年的遠距離戀愛有了結果而高興，但是想到以後再也不能想見面就約著周末一起吃飯出遊，也忍不住傷感起來。

這些理智上情感上的掙扎，我都知道。然而，做了二十幾年的好孩子、好學生、好員工，一直走在理所當然的人生道路上，我想看看自己沒有那些稱謂和責任後，到底是個什麼樣的人？於是，我兩手各拎著一只大皮箱，來到加州 舊金山灣區的郊區，在這個幾乎沒有人認識我的地方安頓下來。

自己成家以後，才知道離家雖很瀟灑，持家卻是多麼不易！開門七件事柴米油鹽醬醋茶，我一竅不通，煮飯對我來說成了挑戰。在台灣幾乎沒煮過飯的我，走進市場，開始一個個認識架上的蔬果魚肉；翻著臨行前好友特地買的中文食譜，想著每日菜單。我也沒有用過烘衣機，沒關係，就讀說明書，不懂的字就查網路字典。聽不懂電視新聞，沒關係，看字幕把單字記下來查字典。買東西人家聽不懂我說什麼，沒關係，請人再說一次。上英文課聽不懂，沒關係，請老師再講一次。到了美國，我才發現以前學校教了我們十年的英文，居然忘記教我們怎麼開口說話。求學工作路上一直順遂的我，來美國以後才發現「錯了再做一次」，也沒什麼大不了。我的臉皮厚了、膽子大了，挫折感的傷口結痂癒合了，長出來的新皮更結實更耐用。當初放棄家人，放棄工作，放棄理想，放棄語言，在這個陌生的土地上什麼都沒有的我，又重新長出自己的樣子，少了年少的意氣昂揚，卻多了對人世的體貼包容。

十五年過去了，這場離家出走變成了另一條回家之路。就像爸爸當初從湖北老家離家出走，跟著國民黨軍隊從大陸來到台灣，一待幾十年，最後安息在這個小島上。我會不會最後也像爸爸一樣，長眠於他鄉呢？對這個問題，我沒有答案。但是我知道離開家後我才認識自己，才體會到家的意義，才知道心底深處對家的渴望。

原來，離家是為了回家。（寄自加州）