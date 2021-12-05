赤水河兩岸。（喬葉．攝影）

1，氣息

端午 時節，來到四川瀘州。沿著赤水河，視線裡青青綠綠的山山嶺嶺無邊無際地綿延著。驀地聽見司機降下車窗說，前面就是二郎灘，能聞到酒香了。

二郎灘意味著二郎鎮，二郎鎮意味著郎酒。也是有趣，忽然覺得「郎」這個字，不論男女去讀，本都是含有酒意的。由男人讀出來，是鏗鏘有力，由女人讀出來，是情切意綿。比如其標誌性產品青花郎和紅花郎，青花郎是書生意氣，揮斥方遒；紅花郎則攜帶著新郎的神采，讓人不自覺地想到洞房花燭，氤氳迷醉。

郎是酒，酒是郎啊。

果然，酒的氣息撲鼻而來，卻也不是純粹的酒香，而是混雜著其他繁複氣息。細細甄別，有的來自於漫山遍野的植物，有的來自於剛剛成熟的小麥，有的來自於被陽光蒸曬著的燠熱的雨水，有的甚至來自於剛硬沉著的岩石……這一切彼此交匯著、融合著，殊途同歸地走向成為酒的道路上。

作為一個酒量約等於零的人，我卻是喜歡酒的。喜歡看別人喝酒，喜歡喝酒的氛圍，微醺中話題凌亂，想說什麼就說什麼，乘著酒的翅膀，肆意飛翔。

大碗喝酒固然是豪爽的做派，但我更喜歡喝慢酒的風格，如果是我請客，我會很願意和很慢的朋友在一起，一小杯，一小杯，慢慢喝。大杯也不是不可以，但要也是一小口，一小口。要吃著花生米，要把花生米嚼得很碎，慢慢喝。朋友最好也是很慢的朋友，當然，他們走路的步子快一點也沒關係，說話的語速快一點也沒關係，只要他們的心，是慢的，和我的，一樣慢。

2，慢

遠遠地看著赤水河，它流得也很慢。

據說它是唯一沒有被開發的長江支流。這真是太好了。

不管什麼時候，它的流速似乎就是這樣。

忽然有些好奇：喝白酒的中國人裡，有不知道這條河的麼？恐怕沒有。這條享譽世界的「美酒河」，每一滴河水，每一道漣漪，似乎都含著酒香。

酒水酒水，酒便是水，只是是更特別的水。而原本貌似平常的水進入了酒的程式，也會羽化而登仙。無數次聽到關於赤水河的傳說：上半年原本渾濁的赤水河，重陽節一到，它就會神奇地回歸清澈。而重陽到翌年端午是釀酒的上半程，正是用水的關鍵之際，需要大量的水來清洗、浸潤和蒸煮高粱。翌年端午再到另一個重陽，便是雨季，兩岸泥沙被沖刷入河中，河水便會再度渾濁起來，此時釀酒進入了下半程，用水量恰也不大了。有意思的是，這期間的渾水也有妙用，貌似影響了水質，其實只是觀感發生了變化，而這對於酒來說依然是一件美事：泥沙給赤水河帶來了豐富的微生物和其他物，成為影響釀酒風味的重要因素，很有價值。

這麼看來，對於沿岸的諸多美酒品牌而言，赤水河確實是為它們而生的。這條河，是青衫之交，是紅顏知己，是靈肉夫妻，是神仙眷侶。

這樣的情誼，是慢慢交下來的。這樣的河，怎麼能流得快呢？

在這裡，慢的絕不只是河。

重陽是慢的，一年就這麼一次。

端午也是慢的，一年也就這麼一次。

糧食是慢的，每年都必得這麼種，這麼收。

收上來後呢？就是重陽投糧，端午製麴。

3，微生物

重陽投糧，在這裡叫「下沙」。因這裡釀酒專用的原料是產自川南黔北高山地區的「米紅粱」，粒小皮厚，支鏈澱粉含量高達95%以上，這種結構決定了它能扛住複雜的工藝：它有足夠的內容可以貢獻，它也有足夠的毅力能夠支撐。換句話說，它肉多骨頭硬。這種高粱被碎化後看起來像沙子，所以投糧又叫下沙。整個過程要有兩次投糧，九次蒸煮，八次發酵，七次取酒，終成一罈好酒，這就是郎酒的12987。這絕非數字遊戲。醬酒的重點是反覆蒸糧，每一道工序都意味著時間，耐心，和智慧。

此行雖沒有機會欣賞到重陽投糧，能看到端午製麴也是好的。

手邊有一本製作精良的《郎酒品質主義》，書裡寫道，之所以要選在端午製麴，是順天應時。因製麴的糧食是本土產的軟白質小麥。這個時節，小麥正值成熟，顆粒歸倉之後，便是潤糧、粉碎、加入優選母麴、拌和、踩麴、發酵等一系列一絲不苟的嚴格工序，如同鳳凰經歷了涅槃，之後的小麥便昇華成了高溫 酒麴。有多高溫？專家說，發酵品溫高達62-65度。在端午製麴還有另一種意義的順天應時：此時已經入夏，正是微生物生長活躍的旺季，這樣的製麴方法也能網羅到更多的有益微生物。

——忽然發現，微生物，也是這裡的高頻詞。他們說，二郎鎮是U型低谷地帶，茂盛的植物富含負氧離子，盆地空氣流動相對穩定，為微生物的緩流和沉降創造了有利條件。他們說，這裡溫熱濕潤的氣候是釀酒有益微生物舒適無比的發育溫床。他們還說，這裡的土壤酸鹼適度，有良好的滲透性，非常宜於微生物的長期棲息和微生物群落的多樣化演替，而郎酒特有的紅砂石窖池，富含二氧化矽，質地也很利於微生物生長繁殖……

簡而言之，這裡的水土、溫度、濕度、草木、糧食、河流、空氣等等綜合成了釀酒所需的一切微生物：酒罈外殼的苔泥，飛翔在麴塊上的麴蚊，微風拂過樹梢吹舞起的塵埃，山谷間如霧如雲的蒸氣……難以命名的那一切微小事物，都是它。微生物，這最小的生物，你的眼睛甚至看不見，你的指尖也捏不起，可微有微的力量，一旦成為微生物，它就成了不可改變的微生物。它有它的倔強，有它的堅持。它是不可控的，自有方向和邏輯。

不由感慨，世上最不可控的是否就是它了？畢竟連大風都起於青萍之末啊。

4，時間的禮物

紅酒，白酒，黃酒，黑啤……酒是有顏色的。相較而言，我還是覺得白酒最神奇。明明如水，如至清的水，喝進口中卻是火焰。這是自然的魔術，是大地的魔術，是糧食的魔術，是人與這一切的魔術。

郎酒莊園的格局讓我這少見識的人嘆為觀止。在露天陶罈庫，看著那些似乎是無窮無盡的罎子，我就想醉了。在地寶洞和天寶洞，更是醉感彌濃。說實話，我最喜歡的是還天寶洞。據說在1969年的春天，郎酒廠的一位員工上山為母親採藥，在這裡邂逅到岩燕飛起，便發現了這個天然適合存酒的洞。闊大，幽深，清涼，還有就是醇香。在這裡靜靜地站著，忽然恍惚自己就是一枚小小麥粒，被醞釀進了白酒的王國。

總有些事物是時間的禮物，這些美好的事物獲得了特權：越老越美，越老越好。如老玉，如老瓷，如老湯，在這裡，就是老酒。天寶洞，一大罈一大罈，罈裡裝著的豈止是酒呢？是凝固的歲月，是液體的夢幻，是歲月在夢幻中，是夢幻在歲月中。

天寶洞門外的正上方還刻著它更早的名字：天保洞。無論天保還是天寶，我都覺得好。天保是上天保佑，天寶是物華天寶，各有各的好，不是麼？

5，歌如麴

製麴車間裡，女工們至今還保持著光腳踩麴的傳統，真的就是光腳。年年歲歲，就是這麼一腳一腳地把酒麴踩出來。踩成四周緊中間鬆的元寶模樣。負責技術指導的師傅告訴我，他們也嘗試過用機器替代，不行。還想過讓工人們穿鞋踩，依然不行。

就是要人，必須是人。她們用自己的重量，用自己的汗水，在麴塊上工作。麴塊如土地，她們似乎是在以踩麴的方式耕耘。又或者說，她們是在以耕耘的方式踩麴。

是表演嗎？不是。這就是她們的日常。

不要速度，不要效率，她們做的，就是要保持。保持原有的經驗，原有的工藝，使美酒成為美酒的原有的一切。

暗暗揣測，她們在踩麴的時候是否會唱歌？不，我還沒有那麼矯情，以為她們會邊唱邊踩，不過，在內心裡，是會有一種韻律和節奏吧？那不就是她們的歌？

——屈原。此時此刻，他的名字忽然湧上來。這個與端午結緣最深的大詩人，他必定歌吟過自己的詩，他也必定是邊喝酒邊歌吟的，他寫下的詩行如投入歷史的糧食，年年端午被製麴。所有的酒香中，仔細去聞，必定有他的一脈啊。

6，酒的哲學

《郎酒品質主義》是本有意思的書。不知不覺中，我已摘錄了許多佳句——

麴乃酒之骨。

水是酒中血。

酒的時間，舌尖知道。

醬酒是時間的朋友，郎酒是時間最好的朋友。

……

讀著讀著，神思遠遐。忽然想，酒固然是物質的，可它的核心意義其實在於精神。尤其是白酒，它的凌空蹈虛所蘊藏的審美意味，難以言喻。不過前提必須是：酒是好酒。精神的形而上卻根基於縝密的源遠流長的古老技法，這又是多麼辯證的哲學啊。（寄自河南 ）