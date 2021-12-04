那年我們都是菜鳥，在洛城北部山谷裡的省立醫院實習。醫院附近夾雜著不同族裔，小西貢在南邊、波斯區在東邊，而山另一頭則是墨西哥人聚集的農地。

來省立醫院看病的人，通常是低收入 的民眾，拿的是政府健保 。有些病人甚至是非法移民，來看病時得和社工接洽，辦領緊急健保。急診室總是擠滿了人，太陽下山後更熱鬧，有時到了半夜，急診室裡還是像廟會一樣鬧哄哄的。那時我們都很年輕，感覺很新鮮，尤其在這個醫院的急診室，可以接觸多元的文化背景，也看到了各種疑難雜症。

許多病患都不會說英文，溝通是很大的問題。白天時，還有翻譯員在醫院裡幫忙。那時沒有智慧型手機，也沒有視訊的功能，現在線上隨時可以接洽的翻譯員那時並不存在，頂多就是打電話給翻譯公司，但三更半夜總是很麻煩，這時就得隨機應變。

晚上小兒科並不是很忙碌，畢竟半夜了，除非是緊急狀況，一般人不會帶小孩子千里迢迢到偏僻的山谷裡看醫生。

成人科就不一樣了。不知道為什麼，一些人喜歡三更半夜到急診室掛號，等上三五個小時，請醫師幫他們剪腳趾甲。可能是睡不著，心血來潮想找個伴吧。總之，內科的實習醫師比較可憐，整個晚上都得通宵，處理源源不絕的病人，不像兒科，稍微安靜點，能夠休息幾個小時。

某個深夜，同伴已經就寢了，我也將最後一個兒科患者處理好，準備回值班房休息，一個內科醫師出現在我的面前，一臉慌張。我認識這個瘦瘦高高的韓國男生，跟我一樣是菜鳥。

「妳會說中文對不對？我現在有個病人，不會說英文，也沒有家人伴隨。可不可以幫我翻譯一下？」他滿頭大汗，看起來很緊張。

這種湊熱鬧的事情我最喜歡，再說醫院裡講中文的病人很少，我摩拳擦掌，帶著有點愛現的心態，跟著他到急診室另一端。

病床上躺著一個老太太，她虛弱地看著我們。

「您會說中文是吧？」我禮貌問著。

「是的。」老太太氣若遊絲地回答。

既然是翻譯員，我將發言權全給內科醫師，等在一旁。

這時，他從白袍口袋裡拿出一個夾著塑膠封的卡片，上頭寫滿了小小的字。這是醫學生和實習醫師慣用的小抄。

內科醫師開始發問了，從症狀、用藥、家族史，一一看著小紙張，像朗誦一樣。

我也忠實地翻譯，老太太很有耐心地回答著問題，雖然看得出來她身體很不舒服，只想求醫。

卡片問到下面，我開始緊張了，因為我知道下頭的問題是什麼。或許這個醫師不會那麼白目照實問道，那太尷尬了。

「妳飲酒嗎？」

「不。」

「抽菸嗎？」

「沒有。」

「妳吸毒嗎？」

「什麼？」老太太重聽，皺著眉頭，聽不懂醫師的問題，看著我。

我瞪了他一眼，真的要我翻譯？

「他問您有沒有吸毒？」我為難地問，真是尷尬。

「吸毒？怎麼可能。」

下一句更恐怖。

「妳有過沒有安全措施的性行為嗎？」醫師讀著卡片，一板一眼問著，毫無遲疑。

「可不可以不要逼我翻譯這一句？」我低聲懇求。

「我需要填寫這些資料，拜託問一下好嗎？」他像個童子軍，很直接地說。

翻譯完，我快要笑出來，卻得強忍著裝出專業的樣子。

這位內科醫師後來成了腎臟科主任，目前在北加州 的教學醫院任職。一回開會時撞見他，聊到這件糗事，兩人笑成一團。真懷念當年我們都是菜鳥的年代呢。（寄自加州）