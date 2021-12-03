果仁拼盤。順時針左起為南瓜籽、松籽、山核桃、夏威夷果和鮑魚果。（張幸．圖片提供）

山核桃 應為「俏」。山核桃是核桃的表兄弟，按照「門綱目科屬種」的生物分類法算，它們同屬於胡桃科，但一個是山核桃屬，一個是胡桃屬。山核桃仁細長玲瓏，殼薄好剝，比較之下，核桃肥頭憨腦，兩者放在一起就像貓科動物裡的雄獅旁邊站了一隻獵豹，自然是獵豹更優雅、更靈活。它的味道也比核桃好，核桃微帶苦澀，烤熟的山核桃酥香可口、又香又甜，有了山核桃就不願吃核桃。山核桃原產美國，在中國有個好聽的名字叫「碧根果」（Pecan的音譯）。通常美國的蛋糕甜點糖分太高，讓華人難以接受，唯獨山核桃派，甜得正正好，圓盤裡的酥皮上滿滿鋪了一層烤熟的山核桃，中間是雞蛋、麵粉、紅糖、黃油、蜂蜜、香草精混合做成的夾心，味道溫存甜美，讓人欲罷不能。山核桃是堅果裡的小油壺，脂肪含量第一，但它富含維生素E，補中益氣，抗衰老抗氧化，吃得適量就好——此原則對果仁普遍適用。中國也有山核桃，不過個頭小得多，皮厚且硬，被做成五香椒鹽味，倒也值得費一番工夫剝出來吃。

白果則為「雅」。白果色澤晶瑩，口感軟糯，味道清淡——君子之交淡如水的淡。白果是銀杏的果實，銀杏和大熊貓一樣，是僥倖存活下來的珍稀物種，只在中國才有，後來才又傳到其他國家。銀杏作為景觀樹，多栽種在城市的街道上，果實成熟時，落了一地白果，常會被市民撿食，結果引起中毒。《本草綱目》記錄過白果的藥用，也註明它有微毒。銀杏樹幹挺直、樹形優美，葉片平整潔淨、脈絡清晰，夏季青翠，秋日金黃，天然一片詩情畫意。在古詩裡，關於銀杏的詩句很多，李清照的一首絕句最貼切：「風韻雍容未甚都，尊前甘橘可為奴。誰憐流落江湖上，玉骨冰肌未肯枯。」於是白果的淡而無味可以理解了，它本來也不是為滿足口腹之欲而生，然而，看電視劇裡張愛玲第一次去胡蘭成家，胡蘭成在小炭爐上給張愛玲烤白果吃，一度讓我心癢欲試。

鮑魚果該為「豐」。鮑魚果的體積在果仁中算最大的，烘烤過的鮑魚果，內皮脫落，顯出豐腴飽滿的果肉，肥白油潤、香脆細滑，嚼在嘴裡有大快朵頤的感覺。鮑魚果的不飽和脂肪酸含量在果仁裡最高，就像吃魚肉一樣，過了嘴癮還不用擔心不健康。鮑魚果原產巴西，也叫作「巴西栗」，多在亞馬遜的原始森林中生長。它十分高大，與其他樹木在一起，如鶴立雞群般顯眼。它也是森林裡的老壽星，樹齡能達五百年。吃到鮑魚果不容易，鮑魚果樹的生長需要高溫高濕、土壤肥沃、陽光充足等條件，還需要森林蘭花引來蜜蜂，蜜蜂繁殖到足夠數量才能給其授粉，而一棵鮑魚果樹要長了十數年才會結果，授粉後要一年果實才能成熟——比十月懷胎還長。鮑魚果樹的家園絕對是一片豐盛繁茂、萬物充足的叢林景象。現在亞馬遜的熱帶雨林因人為因素大面積縮減，每當聽到這樣的消息，我就擔心鮑魚果樹是否被殃及池魚。製造一千張紙需要一棵樹，我所能做的除了選用不耗紙的電子帳單（Paperless），就是像松下電器公司一樣節省紙張，只有雙面都用過的紙才會丟棄。

夏威夷 果為「斂」。夏威夷果質地緊實堅硬，一大團營養物質濃縮在葡萄大小的體積裡，我吃夏威夷果時不免感嘆，這是怎麼長的啊？莫非像神話裡王母娘娘的蟠桃，三千年一開花、三千年一結果、三千年一成熟？夏威夷果真有點天上仙果的意思，其他乾果也有號稱長壽果、人參果、堅果王的，但是，只有夏威夷果能冠蓋群雄。夏威夷果原產澳洲 ，就像阿拉伯數字是印度人發明的一樣，以訛傳訛，難以正名，我為澳洲抱屈。其實夏威夷並非坐享其成，這種澳洲堅果是在夏威夷開始商業性栽種和推廣的，可見發揚光大也功不可沒。夏威夷果的脂肪酸與橄欖油的構成相似，可以調節人體血脂血糖，降低膽固醇，促進心腦血管的健康。儘管它價格高，一磅約二十多美元，可比起得了病後吃藥，我寧肯趁早吃些夏威夷果。

榛子或為「隱」。榛子和白果一樣，是讓我記不起味道的堅果，甚至連它的形狀也不太記得，老搞不清榛子與橡實的區別。有一年，朋友送了我一大盒榛子，我是怎麼吃的、吃完什麼感覺，全然不記得。後來我特意在特產店乾貨區查找，明明有賣的，為什麼我每次像沒看見一樣？榛子也不像其他果仁，被做成隨處可見的小食品，沒見過別人嚼幾粒榛子當零食。然而，我對榛子的味道並不陌生，買巧克力、咖啡、霜淇淋時，榛子風味常常是我的首選，那味道醇厚馥郁，餘香長留。榛子堅硬，乾吃會上火，碾碎了或磨成粉用途就廣多了，特別適宜用來做甜點。做成榛子醬，很適宜塗抹麵包，甚至可用勺子挖著單吃，比巧克力醬還美味。榛子像一位隱身的君子，知道天生我材必有用，默默等待，終於找到適合自己的道路。

松籽須為「尊」。松籽該算堅果中體積最小的吧，但它的價格最高，優質松籽比夏威夷果還貴上一倍，四十美元一磅。野生紅松雖然比不得王母娘娘的蟠桃，也要五十年後才開始結籽，兩年後才能成熟，你說尊不尊？《紅樓夢》第十九回，寶玉過年期間溜出家門去看襲人，襲人家奉若上賓，擺了一桌子果品，襲人小心謹慎地說不能給寶玉亂吃東西，只拈了幾個松籽穰給寶玉吃了，表示「好歹嘗一點兒，也是來我家一趟」，你說這松籽尊兒不尊兒？第六十二回，大觀園廚房給寶玉送來食品盒，「裡面是一碗蝦丸雞皮湯，又是一碗酒釀清蒸鴨子，一碟醃的胭脂鵝脯，還有一碟四個奶油松瓤卷酥……」前面三道現在還能吃到，這奶油松瓤酥卷，有錢沒處買，你說松籽尊不尊？我還吃過一種巴基斯坦松籽，外殼薄軟，松仁細長，味道比紅松籽毫不遜色，是我小時候在愛吃的松籽糖裡探尋的那個味道。

前不久，我家跟女友家一起外出旅遊，有一天分頭行動，他們爬山，我們去大湖坐郵輪。頭晚女友和她媽媽一起給我們裝了兩大食品袋混合果仁，裡面還摻了紅莓乾，生怕我們在遊輪上沒東西吃。這兩袋果仁為「厚」，是許多年來來往往積累下來的情意；為「牽」，是如親人一般的記掛和惦念；為「暖」，是人生在世活得有光亮、有滋味、有想頭的一種溫度。（下）（寄自紐約）