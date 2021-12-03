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給他十分鐘

（11月&12月徵文：離家出走）升盈

都說男孩比較叛逆，我兒子沒有例外。一般孩子的叛逆期是在十幾歲，他的叛逆期來得很早。調皮搗蛋的兒子，在小學二三年級時就常常在學校惹事。上課時大家圍一個圈子讀書或討論，他突然就跳出圈子翻跟斗；或跟同學吵嘴吵著吵著就拿石子砸對方。他不止一次被校長「請」到辦公室共進午餐。

也是那兩年，兒子不斷宣布如果他的自由再被限制，他就要離家出走。有一次在他說完離家出走之後，他爸爸說，那你走啊。大家以為兒子就說說而已，沒有太在意，各忙各的。幾小時後，太陽快下山，要找他吃晚飯，但前後院都找不到。我和先生分別在附近的街區和附近幾個常一起玩的小孩家找了一遍，還是不見蹤跡。這時我們有點慌了。還是比兒子年長四歲的女兒比較了解弟弟。她說，最近他跟同街的Mike很要好。趕忙到Mike的家裡，果然兩個男孩正在玩得忘乎所以。

那次之後，雖然以罰站作為懲罰，但兒子更覺得我們拿他沒辦法。我認為不能任由他這樣，必須有些深刻的教訓。一次，在不滿我們要他在家裡寫作業的要求後，他又大叫要離家出走。我馬上把他請上車。他問去哪裡。我說，我帶你離家出走。我告訴他，他在街上晃，躲到鄰居家，不叫離家出走，只是在干擾鄰居。我不想干擾鄰居，要送他真正離家出走。我把車開到離家幾英里外一個石礦場。這是一個方圓幾里內沒有房子的地方，不遠處有個垃圾場。停車後我對他說，你從這裡離家出走就不會影響鄰居了，不過在你走之前，我讓你認真想想。我給他十分鐘時間，之間會問他三次是不是真的要出走，如果他決定出走，那他可以走；如果決定不走，我們回家，我不會懲罰他，但請他以後不要再說離家出走的話。

在那十分鐘裡，三次發問的間隔中，我都提示他要想的事情，諸如今天晚上你要吃什麼，是不是要到垃圾場撿人家扔掉的pizza？晚上在哪兒睡覺、會不會冷？其實在車子停在石礦場那一刻，他已經冷靜下來了，他已經清楚知道自己離家出走會有怎麼樣的後果。十分鐘到了，我之間問過他三次要不要走，答案都是不走了。於是我們回家了，像什麼都沒有發生過一樣。

之後，他還是會不聽話發脾氣，但他再也沒有說過要離家出走。有一次他發著脾氣往門口衝過去，但突然停下來，偷偷看了我一眼。我沒理他，他就自己跑回來倒在沙發上大哭。

兒子上初中後開始懂事，積極參加學校文體活動以消耗過剩的體力。如今他已經取得了碩士學位，工作好幾年了。有空我們常常會坐下來像朋友一樣聊天，離家出走事件是回憶兒時的一個重要話題。兒子不止一次問，如果當時我說要走，你會怎麼辦。我說，我知道你不會的，因為我是你媽。（寄自伊利諾州

伊利諾州

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