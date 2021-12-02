南瓜籽。（本報系資料照片）

玫瑰代表愛情，百合代表純潔，康乃馨代表感謝母親，勿忘我代表永恆，四葉草花代表幸運……花有花語，為什麼花的繼承者——果實，卻沒有這種象徵意義的語言？

那些被當作禮物、帶有花語的鮮花，大部分是草本植物，木本植物的鮮花很少被包進玻璃紙、紮上緞帶，再插上一張寫滿祝福的小卡片。《紅樓夢》第五十回，寶玉因聯詩落第，被李王紈罰去櫳翠庵找妙玉要一枝紅梅來賞，這終究不是妙玉主動折花相贈。樹上的花，像桃花、梨花、杏花、梅花，固然有花語，但鮮有機會被提及，皆因木本植物的生命還有另一個高潮，那就是結成纍纍可食的果實。

在我看來，不同的果仁都有不同的內涵，也有自己的寓意。

葵花籽為「常」。葵花籽是最常見的果仁，肚子不餓，但想吃點什麼磨牙時，通常是葵花籽填空。葵花籽要嗑，又不是很難嗑，是最適宜的休閒小食品。超市裡買來已經剝好的葵花籽仁，一把把吞下肚，成胡吃海塞了，葵花籽還是一顆顆嗑開來吃才更有滋味。葵花籽看似普通，卻大有意思，再貧寒的家庭，過年都要有一盤瓜籽糖待客，否則就不像過年了。而跟人邊聊天邊嗑葵花籽，絕對是一樁樂事，不僅僅因聊天傾訴能排憂解悶，葵花籽富含B群維生素，對於抑鬱症、神經衰弱、失眠症都有輔助治療功能。據我觀察，愛嗑瓜籽的人確實都比較開朗。

花生為「伴」。花生是寶，它是豆科的，卻被當成堅果，而且是被最廣泛使用的堅果；它的價格不高，作用卻不小，有時缺它不可，有時借它畫龍點睛。油炸花生米能下酒，滷花生可當零嘴，醋泡花生是餐前開胃菜，花生碎拌在麵條裡增香，花生粉是做糯米團的必須品，花生醬塗麵包可作早餐的三明治，宮保雞丁離了炸花生只能算爆炒雞丁，立刻遜色許多。有一次我看到美國心臟協會的公益廣告，說花生含有單元不飽和脂肪酸，對心臟健康非常有益，每天吃一小把花生，可以預防心臟病。真沒想到在生活中平凡渺小、隨處相伴的花生，在生活中有這麼多用處。

核桃 為「補」。中國人講究「以形補形」，核桃長得像大腦，被公認為補腦佳品。「以形補形」雖沒科學道理，但吃核桃補腦並非無稽之談。核桃富含亞油酸、亞麻酸、卵磷脂和十幾種重要的氨基酸，這些物質能夠清除血管壁內的代謝垃圾，淨化血液，促進腦部血液迴圈，營養大腦神經細胞，所以，經常吃核桃可以增加記憶力，維持腦部功能，就是俗話說的「補腦」。核桃油性大，有肉的質感，琥珀核桃又甜又香，吃幾粒能當半頓飯；沒有肉時，山藥炒核桃也可算半葷半素；要是核桃油炸後再炒蝦仁，感覺有點奢侈，這一餐可能營養過剩了。

杏仁為「戒」。我很小就知道杏仁吃多了會中毒，對杏仁總保持幾分距離。杏仁有甜杏仁、苦杏仁之分，有毒的是苦杏仁，據說會在體內生成劇毒的氰化物，但我曾見中藥裡配上苦杏仁，以達鎮咳止痰療效，事實證明，毒性與劑量有關。我沒有嘗出過杏仁的甜苦，根據形狀判斷，超市裡賣的長而扁、一頭圓一頭尖的杏仁都是甜杏仁，加工成椒鹽、燒烤、芥末等不同風味，一律香香的，細細咂摸咂摸最後也能吃出些微甜味。包裝袋上沒說一天限量吃多少，但因為對杏仁的警惕，我總是吃幾粒就作罷。新疆的杏包仁是杏脯包裹著經過處理的杏仁，那是一種甜酸與酥香的絕妙搭配，足以衝破我對杏仁的戒心。

南瓜籽為「閒」。其實南瓜是明朝才傳入中國，一進中國便深受喜愛，皆因南瓜容易種，在牆根、樹下撒下種子就可坐等收穫。南瓜籽是種子，也被歸為堅果，老南瓜瓤裡的籽通常個大飽滿。不過，收拾南瓜籽卻要有閒。我有空時會把籽掏出來清理晾乾，沒空只能當垃圾扔了。新鮮南瓜籽小火焙熟，趁熱嗑著吃很香，若放置了一陣，容易受潮長黴，最後的歸宿還是垃圾桶。南瓜籽有一層綠皮外衣，看起來營養健康，它富含鋅、鈷、鎂、磷、鈣、鐵、鉀等許多微量元素，可促進生長發育，改善新陳代謝和造血機能，減緩皮膚老化，對男女老少皆宜。只吃南瓜而扔了南瓜籽實在可惜。在種著南瓜的自家後院喝茶，不緊不慢嗑著南瓜籽，是我嚮往的一幅休閒圖象。

腰果為「蠻」。腰果味道微甜，質地疏鬆，比花生還要軟，但其蛋白質含量在堅果中名列第一，熱量亦高。腰果長得有趣，彎彎的像月牙，存在感很強，能讓人一眼在果仁盒裡看到它，把它挑出來，喜歡腰果的人昵稱它作「小蠻腰」。我原以為腰果是像花生一樣躺在薄殼裡，沒想到它有一層堅硬有毒的外殼保護，有一股世界奈我何的蠻勁，想把它打開，簡直比打開《阿里巴巴與四十大盜》的寶藏山洞還難。即使剝離出來，未經加工的腰果，也不能觸碰，否則會腐蝕皮膚，故腰果曾被當成毒藥使用。聞之色變的腰果外殼，讓我對腰果另眼相看。腰果是結在梨形真果下的假果，真果為可食用水果，叫腰果蘋果（Cashew Apple），酸甜多汁，可惜只在產地才能吃到

開心果恰為「喜」。腰果的果殼固若金湯，開心果則是另一個極端。通常開心果都是帶殼出售，果殼尖端處小口張開，露出裡面黃綠色的果實，一剝即得果仁。據說大部分開心果的果殼是在成熟後自然開裂的，這樣體貼的堅果怎麼會讓人不開心呢？開心果因為好剝，成為桌上果盤的佳品，又因為名字頗受中國人的青睞，常見證大夥歡聚一堂的團圓與喜樂。開心果的英文名是Pistachio，來自於波斯語的「必思達」，它的中文大名「阿月渾子」如何來的卻不可考了。開心果有降血糖、降膽固醇的功效，不過，它和其他的堅果一樣，富含蛋白質和油脂，食用後需要大量的水分去促進其代謝和分解，對我個人而言，開心果沒吃幾顆就會上火，倒讓我不敢太「開心」了。

板栗為「甘」。板栗是堅果中的鮮果，水分多，含糖量高，糖炒栗子的香甜是我最喜歡的人間至味之一。國內都是在街頭用大鐵鍋裡的粗砂慢慢翻炒板栗，讓它均勻受熱，出鍋前再放油撒糖，秋涼時爐火的暖氣，糖炒誘人的香氣，再不願排隊的人都甘心等。板栗的外殼像豪豬，渾身鋒芒，內皮那層黏膜也很難剔除，就像我的某些朋友，優點和缺點一樣突出，一旦能接受它的缺點，就可盡享它的好處。板栗原產中國，怪不得美國這邊的大栗子空、癟、乾，而且超難剝皮，那種秀氣、軟糯、細膩的小板栗，只有在中國北方才能吃到。小時候，我鄰家的大姊姊秋天時會背著大背兜進山撿板栗，生板栗像生紅薯一樣，生吃能嚼出甜漿，但會留下滿口渣。生吃板栗是暴殄天物，用它來燒菜，立刻提升菜品的身價。板栗小小團團，燒在菜裡不容易散爛變形，會吸收肉汁，味道升級，如板栗燒雞、板栗紅燒肉、板栗老鴨湯……我都專挑裡面的栗子吃。我包粽子時，除了鮮肉鹹蛋香菇，還要塞進一個糖漬的板栗，口味更豐富。「栗」音同「利」，八寶飯、臘八粥裡放幾顆栗子，圖個「大吉大利」，看誰有福氣能吃到。

（上）（寄自紐約）