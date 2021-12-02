雖然沒有數據統計，但是在我的思維裡，除非神仙眷侶，否則平凡夫妻大概都有一兩次，或者先生，或者妻子離家出走的經驗吧。但是認識的眾多朋友中，沒聽過有哪家夫妻曾有離家出走的事情，我一廂情願的思維，顯然有待修正。但再進一步想，這種隱私 當然不會傳出去，就像我的兩次離家出走，何曾跟朋友說過？

那時我和丈夫還很年輕，兩人在小城裡開一家中餐廳，裡裡外外有許多雜亂的事情。我管前場，先生管廚房，餐廳不大，短短的距離卻牽出長長的爭執。

一次爭執後，我氣得直接開車到一個就近的旅店。待氣慢慢消了之後，想到餐廳中午最忙的時段，客人排隊等在大門外，不知服務生上茶上菜可有出什麼差錯？最後又想到十歲的兒子和八歲的女兒，他們回家見不到媽媽，我的眼眶就紅了。

第二天，我選定兒子每天放學回家的路線，看著兒子背著書包踽踽獨行的背影，便把車停在路邊，叫一聲兒子的名字。兒子奔跑過來，帶著哭腔問：「媽媽，妳去哪裡了？不管我們了嗎？」至此，我下定決心以後再也不離家出走。

歲月不居，兒女都離家讀大學了，兩個年過半百的夫妻，竟然還是上演了一次離家出走的鬧劇。

那也是多年前的事了，原因早已忘記，只記得我一生氣就叫了部計程車帶我去旅店。當時，我們開的餐廳已經結束了，我內心沒有牽掛，想過一陣子一個人清靜的日子。我帶了幾本喜愛的書，準備在旅店住一段時間。

我讀著帶去的書，讀著讀著，腦中卻斷斷續續冒出來一些問句：

「他早餐後的藥吃了嗎？氣溫下降，他走路穿夠衣服嗎？廚房爐台上的火關了嗎？前後門都關上了嗎？車庫的門關了嗎？每天的信拿了嗎？……」我被這麼多的問號壓得喘不過氣，為了解救自己，只好打電話讓先生來接我回家。

怎麼兩次都是我離家出走呢？是不是我是Ｏ型血的人，脾氣比較易怒暴躁呢？季羨林在他的一本書《悲喜自渡》裡，有這樣的幾句話：「一個人倘若能管理好自己的情緒，消化人世悲喜，縱然經歷坎坷，也必能得到一定的圓滿。」我就以這句話為座右銘，努力控制自己的情緒，不再離家出走。

先生是Ｂ型血的人，也會發脾氣，而且一發不可收拾，但是他從來不離家出走，他平日樂觀，常常笑語連篇，還喜歡唱歌。只剩兩個老人的家裡，有他的歌聲可趕走許多寂寥，帶來許多歡樂。這樣個性迥異的兩個人，做了五十七年的夫妻，走過萬里平川，崎嶇山谷，相扶相持過日子。

我再也不會演出離家出走的鬧劇了。（寄自德州 ）