白首讀書興味長（下）

王春子／圖

但老爺更愛的是「說教」。婚前第一封寄給我的「情書」，厚厚一疊，全是手抄的名家詩詞，包括毛澤東的〈沁園春．雪〉。那是我讀到的第一首毛詩，驚豔之外，對老爺愈加佩服。因此挖空心思作了首現代詩，將他的名字巧妙地嵌入詩內，自以為才思敏捷，必能讓他刮目相看。未料老爺不為所動，回信僅一筆帶過：「若想寫好現代詩，必先精讀舊體詩。」他以身示範，一面喝酒，一面抄詩，書架上貼滿了瀟灑飄逸的「醉帖」，醺醺然尤顯神韻。

我不善飲，無法領略詩酒合一的趣味，只好專心背詩。但今日背過，明日即忘。就教於詩人朋友。他說：「妳這歲數，詩不必多讀，只需將幾首好詩，反覆讀透，足矣。」他說得固然有理，平仄不分的我卻不敢偷懶，每天學著老爺恭敬抄詩，期盼哪天詩神眷顧，加快補洞的步伐。

然生活中不能只有論文與詩，尤其在寂寥淒清的夜晚。我想念戲劇打造的虛擬世界。那世界不乏悲歡離合、爾虞我詐，與現實人生沒有異樣，卻容我附身某個角色或場景，卸下胸中鬱結的塊壘，圓場塵世難成之大夢。

我打開久違的影視頻道，將友人推薦的好劇逐個篩選，放縱自己每日睡前飯後，享受一段深夜快樂時光。沒人監督的當下，我反而格外節制，倒不全是顧忌老爺，也為夜夜留個懸念，多分盼望，無須過早地面臨劇終。

當終結的字眼在螢幕出現，才剛填滿的洞口幾乎再陷。躺在床上輾轉反側，劇中人物如影若幻，糾結纏綿縈繞不休。我告訴自己，該是回到現實的時候了。

《古文觀止》已囫圇吞棗咽下了大半，接下來該讀什麼？正在發愁，朋友適時傳來簡訊。原來這姊妹倆正著迷傾聽台大開放式課程裡王德威講授的「史詩時代的抒情聲音」。「聽過他的演講麼？不需增減一字就是佳作。」朋友信裡讚嘆。

朋友是飽學之士，老爺生前常誇這對姊妹上進，盼我向她們看齊。她推薦的東西無不精采，我立即上網聽了第一課。

「史詩時代的抒情聲音」共十三講。重點探討中國知識分子和文人，面對民初以來的歷史風暴，於「啟蒙」與「革命」傳統之外，以「抒情」作為另類文學典範的可能性。

在文評家王德威的眼裡，「抒情」不僅是一種文學形式，亦提供各種批評的面向。通過這門課，他把沈從文抽象的抒情、魯迅的反抒情、胡蘭成背叛的抒情、陳映真和李渝的台灣 左翼抒情、海子的死亡抒情、白先勇離散的抒情、黃錦樹抒情的餘骸，以及李澤厚與高友工批判的抒情，串連起來，織成一張嚴絲合縫的抒情文學批評網。

我陡然發現，他提到的許多教材，我都在老爺的書房裡見過，不禁癡想，如果這些書還在架上，倘若老爺此刻尚在人間，會不會也有興趣聽一聽王德威如何「評說」他的心愛典藏？

於是每個周末聆聽王德威「抒情的聲音」，便成了充滿期待的「網課」。正如朋友所述，他的言語流暢、用字典雅，邏輯分明，剖析入理，既像一篇流動的散文，亦似一場口才的表演。兩個多小時的課堂上，他帶領學生走進文學的深幽小徑，探索藏在作品裡的隱喻，與作家急於表達的聲音。那隱喻是明朗還是晦澀？聲音是清楚亦是模糊？他留待學生去思考。透過瞿秋白的悲嘆、魯迅的呐喊、翠翠的企盼、千惠的足音，文學的美麗與哀愁，傳到了萬里之外異國他鄉的我。曾幾何時，文學讓我這樣地目眩神迷、悵惘懊悔？

不由神往2015年3月10日，「史詩時代的抒情聲音」開講第一天，眾學子親炙名師教誨的熱鬧場景。時任台大文研所所長柯慶明，站在文學院教室的講台上，一邊介紹王德威的經歷學養，一邊指著搭在教室角落的兩台攝影機，氣喘吁吁地對學生說：「你們都看好了，這門課將全程錄影，製作後放到網上，無遠弗屆地傳播，而且永垂不朽。」出門前的一場春雨，給了他靈感，即席改寫東坡先生的一句詩：人似秋鴻（春雨）來有信，事（智）如春夢（秋陽）了無（永留）痕。以詩借喻王德威圓滿成熟的智慧，如煦煦秋陽般地永留痕跡。

當時的柯老師精神奕奕，對王德威別開生面的抒情論述，寄予無限厚望。2019的春天，他卻溘然長逝了。天上的他如果知曉，十餘年後太平洋的彼岸，還有一群已退休 和將退休的老嫗，半夜三更，猶在討論〈山路〉裡千惠那封遺書引起的震撼，恐怕也會摸著鬍子，欣慰地笑曰：「我早說過嘛，這就是文學的傳承！」

這文學的傳承，意外地為我老去的身軀注入了靈泉活水，使我豁然貫通，撫平了憂傷，理解了老爺求知若渴的心情，也恨不能把王德威評點過的素材，立刻找來讀個遍。此時案頭上有的，除了王師推薦的抒情美典，還有郭強生的《尋琴者》、《我將前往的遠方》，王鷗行的《此生、你我皆短暫燦爛》等不同的抒情聲音。惱人的卻是，桌上的書愈堆愈高，手中的書單愈寫愈長。過去那些荒廢的時光、錯過的經典，餘生來得及補齊麼？

朋友勸我莫心焦。天下好書看不盡，白首讀書興味長。不趕時間，沒有壓力，每日揀喜歡的有趣的，品讀幾頁，記些心得，試著把憂傷拋開，隨意行「出息」之事，偶然溜囘影視天地，小憩片刻亦無妨。

我將一疊稿紙和一支筆，慎重放在老爺的供桌上，心裡默默對他說：「老爺子，我書已用心讀了，課也專心聽了，你若還有遺憾，快快捎來，好容我補上。手癢時就動動筆，日後夫妻重聚，或能持筆相向，對坐書懷，同聲一呼：大功告成啦！」

（下）（寄自紐約 ）